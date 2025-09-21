התרחבות גלובלית: אינטרקיור רוכשת את ISHI ומתבססת בשוק הקנאביס האמריקאי

הרכישה מהווה אבן דרך משמעותית באסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית של אינטרקיור, ותעניק לה גישה בלעדית למותגים אמריקאיים מובילים, מערך יצור של מוצרי פרימיום וטכנולוגיות מתקדמות.

על רקע התפתחויות משמעותיות בארה״ב, כאשר ממשל טרמפ אישר לאחרונה כי הוא בוחן מחדש את סיווג הקנאביס, נוצרות הזדמנויות חסרות תקדים עבור שחקניות בינלאומיות כמו אינטרקיור.

החברה ממוצבת היטב להנות מההתפתחויות הרגולטוריות הפוטנציאליות בארה"ב ובאירופה.

אינטרקיור בע"מ (נסדא״ק: INCR) (תל אביב: INCR) הודיעה היום על רכישה אסטרטגית של חברת Botanico Ltd. (המוכרת תחת המותג ״ISHI״), חברת טכנולוגיה ומותגי פרמיום בתחום הקנאביס הרפואי שתספק לאינטרקיור גישה מיידית לטכנולוגיות גידול מתקדמות, מערך ייצור של מוצרי פרימיום ושותפויות מבוססות עם מותגי קנאביס אמריקאיים מובילים. הרכישה מתרחשת בעת ששוק הקנאביס האמריקאי עומד בנקודת מפנה היסטורית פוטנציאלית, כאשר ממשל טרמפ לפי הדיווחים בוחן את שינוי סיווג הקנאביס מקטגוריה I לקטגוריה III - שינוי רגולטורי משמעותי ודרמטי שיפתח הזדמנויות חסרות תקדים לחברות קנאביס בינלאומיות כמו אינטרקיור.

ISHI מביאה שותפות בלעדית עם מתקן גידול INDDOR מהמתקדמים בעולם, מערכות אופטימיזציה מונעות בינה מלאכותית, יכולות ייצור אוטומטיות, ושותפויות בלעדיות עם מותגי קנאביס אמריקאיים יוקרתיים, כולל חברות מבוססות כמו The Flowery, חברת קנאביס רפואי אמריקאית מהמובילות והצומחות בעולם. The Flowery מפעילה מתקני גידול וייצור GMP מתקדמים לצד מערכת ההפצה הגדולה ביותר בשוק הרפואי של פלורידה. The Flowery מפעילה גם את הרשת הקמעונאית הגדולה ביותר במדינת ניו יורק ובעלת אסטרטגית צמיחה אגרסיבית בשווקים אמריקאיים נוספים. באמצעות שותפויות אלה, ISHI פיתחה גישה בלעדית לגנטיקה אמריקאית מבוקשת ביותר, בלעדיות במותגי על אמריקאים ושיטות גידול וייצור מוכחות שיצרו בסיסי מטופלים נאמנים בשווקים אמריקאיים רבים. הרכישה מעניקה לאינטרקיור גישה מיידית לגנטיקות זוכות פרסים אשר קובעות באופן עקבי את סטנדרט האיכות האמריקאי, טכנולוגיות תפעוליות מתקדמות, ויוצרת יתרונות תחרותיים משמעותיים ככל ששוק הקנאביס הרפואי העולמי דורש יותר ויותר סטנדרטים ברמה פרמצבטית ומסגרות רגולטוריות מתפתחות לטובת מפעילים מבוססים וממושמעים עם יכולות בינלאומיות מוכחות.

פרטי העסקה העיקריים

מבנה העסקה: רכישה דו-שלבית של 100% מ Botanico Ltd (ISHI) כאשר 50% מהון החברה הנרכשת יירכשו בסגירה הראשונית בתמורה ל-2,467,055 מניות רגילות של אינטרקיור. ה-50% הנותרים יירכשו במועד המוקדם מבין החלופות כדלהלן: (i) כאשר ISHI תגיע לרווחיות תפעולית חיובית למשך לפחות שלושה חודשים רצופים או (ii) לאחר 24 חודשים מהסגירה הראשונית, בתמורה ל-2,457,206 מניות רגילות נוספות של אינטרקיור.

תמורה כוללת: 4,924,261 מניות רגילות של אינטרקיור, המייצגות כ-10% ממניות אינטרקיור בדילול מלא.

שילוב ההנהלה: מייסדי ISHI עומר ליאני (מנכ"ל) ודור הרשקוביץ (סמנכ"ל תפעול) יצטרפו לצוות ההנהלה של אינטרקיור.

מעבר עובדים: כל אופציות המניות הקיימות של ISHI יומרו לאופציות אינטרקיור, תוך שמירה על לוחות הזמנים המקוריים להבשלה.

סגירה צפויה: במהלך הרבעון הראשון של שנת 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים מהיחידה לקנאביס רפואי בישראל, הרשות לניירות ערך הישראלית והבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אינטגרציה תפעולית: העברה מיידית של שותפויות מותג בלעדיות ופלטפורמת טכנולוגיה עם הסגירה. הרכישה תספק לאינטרקיור גישה מיידית לאספקת מוצרי פרמיום INDOOR של ISHI, לפורטפוליו המותגים, לטכנולוגיות גידול וייצור המתקדמות הכוללות שימוש ב AI ולמערכות התפעוליות שיעצימו את שרשרת האספקה והייצור של אינטרקיור תוך תמיכה בהתרחבות לשווקים בינלאומיים בהם קיימים תקני קנאביס רפואי ברמה פרמצבטית.

"רכישה זו מייצגת אבן דרך משמעותית באסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית שלנו," מסר אלכסנדר רבינוביץ', מנכ"ל אינטרקיור. "באמצעות רכישת ISHI, אנו מקבלים גישה מיידית לגנטיקות המבוקשת ביותר, טכנולוגיות תפעוליות ושיתופי פעולה אסטרטגיים בשוק קנאביס האמריקאי זאת בדיוק ברגע שבו אנו מעודדים מהתנופה סביב שינוי סיווג הקנאביס הפוטנציאלי בארה"ב. רכישה זו מהווה גם מנוע צמיחה נוסף לאינטרקיור, ואנו צופים שהיא תתרום למודל העסקי שלנו כבר בשנה הראשונה שלאחר העסקה. כיום, אינטרקיור ממוצבת באופן ייחודי לבמקום בו היא יכולה להנות משינוי רגולטורי פוטנציאלי היסטורי זה תוך יצירת ערך משמעותי לבעלי המניות שלנו."

“הצטרפות ל-InterCure מהווה את שיאם של שנים של בניית קשרים עם מותגי הקנאביס המובילים בארצות הברית,” אמר עומר ליאני, מנכ”ל ISHI. “הפלטפורמה הגלובלית של InterCure והסטנדרטים ברמת פרמצבטית מספקים את התשתית האידיאלית להרחבת שותפויות אלו בקנה מידה בינלאומי, בזמן שרוחות גב רגולטוריות יוצרות הזדמנויות חסרות תקדים לשותפויות אסטרטגיות בין מפעילים אמריקאיים ובינלאומיים.”

אלעד כהן, מייסד ומנכ"ל The Flowery הוסיף: "המשימה שלנו ב-The Flowery היא להביא את הביטויים הגבוהים ביותר של איכות הקנאביס תוך יצירת חוויות תרבותיות המשקפות ומרוממות את הקהילה שבנתה אותנו. מטרה זו דורשת שותפים החולקים את הסטנדרטים הבלתי מתפשרים שלנו ושמאמצים גישה צנועה עם ראייה לטווח הרחוק. עבדנו לצד ISHI במשך שנים על פרויקט זה ומצאנו התאמה עמוקה בעקרונות החשובים ביותר. ההכרזה היום מחזקת את השותפות הזו עם גישה ומשאבים רחבים יותר, ומאפשרת לנו להתרחב לשווקים חדשים בדרך הנכונה, תוך המשך פיתוח הקהילה שלנו."

העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים ואישורים רגולטוריים.