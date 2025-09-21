כיצד הסתערות הקרנות הכספיות כיווצה דרמטית את מרווחי הנע"מ

הצמיחה האדירה בהיקף הנכסים המנוהלים בשוק הקרנות הכספיות הביאה לגידול משמעותי בהיקפי הנפקות הנע"מ (ניירות ערך מסחריים) בשוק המקומי. אך מניתוח עמוק של הנתונים מתברר שההיצע לא מספיק לענות על הביקושים, וכתוצאה מכך מרווחי הגיוס נפלו בצורה דרמטית.

גם אם יתממשו תחזיות המאקרו, וריבית בנק ישראל תרד ב-1% או אפילו ב-1.50% בשנה הקרובה, נראה כי שוק הנע"מ לא יאבד את האטרקטיביות שלו בעיני המנפיקים והמשקיעים, וימשיך לספק אלטרנטיבה קצרת טווח לבנקים, וגם המרווחים לא צפויים לעלות חזרה בצורה דרמטית.

מכשיר הנע"מ, המשמש כאפיק מימון לטווח קצר, הפך לאטרקטיבי בצורה דרמטית בשנים האחרונות. בעוד שבעבר נע"מים נחשבו למכשיר אפור יחסית שתופס נתח מצומצם בשוק המימון, הרי שבשנים האחרונות נרשמת צמיחה מואצת בהיקפי הגיוס וכעת הוא תופס מקום משמעותי יותר בגיוסי החברות.

עם עליית הריבית והגידול בהיקפי הגיוסים של קרנות כספיות, צמחו באופן ניכר היקפי הגיוס של נע"מים והיקף השוק נאמד בלמעלה מ-30 מיליארד ש"ח. מבחינה של הנתונים עולה כי ספציפית בשנה האחרונה, ובמקביל לירידה שחלה במרווחי הגיוס (spreads) של חברות ביחס לריבית הממשלתית, התכווצו באופן משמעותי גם מרווחי ההנפקה של נע"מ מעל ריבית בנק ישראל.

נתונים מהחודשים האחרונים בהנפקות לציבור, ממחישים את המגמה: גב־ים גייסה ב־2024 כ־300 מיליון שקל במרווח של 0.16% מעל ריבית בנק ישראל, וב־2025 כבר הגדילה את ההיקף ל־700 מיליון שקל במרווח של 0.12% בלבד. פתאל החזקות הורידה את מרווחי הגיוס מ־0.60% ל־0.47% תוך הכפלת ההיקף, וביג מרכזי קניות חתכה את המרווח ב־50% – מ־0.20% ל־0.10%.





גם בהנפקות פרטיות התמונה דומה עם ירידות חדות במרווחים של 0.2%–0.4%. במקביל, נרשם זינוק בהיקף הכולל של שוק הנע"מ הסחיר: בשנת 2024 הונפקו לציבור 19 סדרות נע"מ סחירות בהיקף כולל של כ־10.3 מיליארד שקל. עד ספטמבר 2025 כבר הונפקו 24 סדרות סחירות חדשות, עם גיוסים העולים על 20 מיליארד שקל.





אז מה עומד מאחורי הירידה במרווחים? ביקוש אדיר מצד קרנות כספיות, המנהלות כיום כ־160 מיליארד שקל ומחפשות ללא הרף אפיקי תשואה קצרים ויציבים עם תשואה עודפת. בנוסף, קיימת אי־ודאות מוניטרית, המתבטאת בריבית גבוהה ואי־ודאות קדימה אשר הופכות את הנע"מ, שמקבע ריבית לשנה בלבד, לפתרון גמיש ומועדף על החברות, בעיקר ביחס לאג"ח ארוכות.

יצוין עוד, כי רוב ההנפקות מתבצעות בדירוגים גבוהים (A ומעלה), מה שמאפשר למוסדיים לראות בהן השקעה בטוחה יחסית ולפיכך האמון במנפיקים מאפשר לבצע גיוס גם במרווחים מצומצמים. נקודה אחרונה אך לא פשוט חשובה היא פישוט הרגולציה שמאפשר הליך הנפקה מהיר ויעיל ביחס לאג"ח מסורתיות.