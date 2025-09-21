עמית גל לאחר בחירת גמזו שוב לדירקטור במגדל ביטוח

לאחר הודעת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים ב-17 בספטמבר, על הבחירה החוזרת של יו"ר דירקטוריון החברה פרופ' רוני גמזו, כדירקטור בחברה הבת מגדל ביטוח, מדווחת היום החברה על מכתב תגובה של הממונה עמית גל לבחירה.

גם הפעם ממשיך הממונה להתנגד למינוי. גל מתייחס במכתבו לטיעון של מגדל, כי בנוסף לאישור מינויו מחדש של גמזו כדירקטור במגדל ביטוח, "החליט דירקטוריון החברה, בשבתו כאסיפה הכללית השנתית של מגדל ביטוח, גם על מינויים מחדש של דירקטורים נוספים והעברת דירקטור אחד לדירקטוריון החברה האם, ו"הכל על רקע הרכב הדירקטוריון הרצוי ובאופן העולה בקנה אחד, בהתאם לבחינה שנעשתה בדירקטוריון החברה, עם דרישות הדין בנוגע להרכב דירקטוריון מגדל ביטוח".

על פי הדיווח של מגדל היום, עמית גל טוען במכתבו לדירקטוריון מגדל, כי סיום הכהונה של אחד הדירקטורים במגדל ביטוח, בעקבות החלטת האספה השנתית, אינה כרוכה בבקשה למנות את פרופ' גמזו לדירקטוריון מגדל ביטוח, וכן מציין כי השינויים הנוכחיים שמבקשת החברה לבצע בהרכב דירקטוריון מגדל ביטוח, הם המשך ישיר לחוסר היציבות החריג בהרכבו.

מכתב ההבהרה של שלמה אליהו מעיב על עצמאות דירקטוריון מגדל ביטוח

עמית גל מציין בנוסף, כי "בהתייחס, בין היתר, למכתב ההבהרה שהועבר על ידי בעל השליטה (שלמה אליהו. ר.מ.) ביום 9 בספטמבר 2025 ליו"ר דירקטוריון ולמנכ"ל מגדל ביטוח, כי הודעתו של בעל השליטה לממונה בדבר הכוונה למנות את פרופ' גמזו ליו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, וזאת עוד בטרם נערך דיון בדירקטוריון מגדל ביטוח בנושא, יש בה כדי להעיב על היכולת של דירקטוריון מגדל ביטוח למלא את חובתו למנות יו"ר דירקטוריון באופן עצמאי ולאחר דיון הנקי משיקולים ולחצים חיצוניים".

חומרת התנהלותה של מגדל באשר לפרישת פרופ' ברנע

הממונה חוזר גם על עמדתו הקודמת, לפיה "הוא רואה בחומרה את הימנעותה של החברה, במשך תקופה ארוכה, מלהציג מועמד לכהונה כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, אשר זהותו תהיה מקובלת על רשות שוק ההון, במקומו של פרופ' אמיר ברנע... ככל שמוסיפות להתקיים הנסיבות האישיות שעמדו בבסיס החלטתו של פרופ' ברנע לסיים את כהונתו (אשר כאמור במכתב, טרם פורטו בפני הרשות), הרי שהימנעותה זו של החברה מוסיפה על חומרת התנהלותה," מציין הממונה במכתבו.

ממגדל נמסר, כי החברה תבחן את מכתב הממונה ותגבש את עמדתה בנושא.

