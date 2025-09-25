גז טבעי: מוכנות שיא לחורף מורידה את מחיר הגז האירופי

סחורות

גז טבעי: מוכנות גבוהה לחורף

נורברט ריקר, ראש אגף כלכלה ומחקר "הדור הבא", יוליוס בר

זהו הזמן בשנה שבו שוקי הגז הטבעי מתמקדים בהיערכות לעונת החורף הקרבה. המחירים משני עברי האוקיינוס האטלנטי – בצפון אמריקה ובאירופה – נסחרו בתקופה האחרונה ביציבות יחסית. רמות המלאי מצויות בטווח העונתי התקין, והחששות ממחסור כרגע אינם על הפרק. הנושא המרכזי ממשיך להיות ההתרחבות המואצת של כושר יצוא ה-LNG (גז טבעי נוזלי) מעבר לים, מה שמעלה את התחזיות לעודפי היצע בטווח הארוך. אירופה צפויה להיות הנהנית העיקרית מהמגמה, ואנו שומרים על המלצת זהירות לגבי שוק הגז האירופי, עם צפי לירידה מתחת ל-30 אירו ליחידה. לנוכח פקיעת חוזים קרובה, סגרנו אחת מהמלצות המסחר שלנו ברווח נאה.

בעקבות ירידת הטמפרטורות הצפויה, הביקוש לגז בחודשי החורף מזנק – בעיקר לצורכי חימום, ובמידה פחותה גם לייצור חשמל. המלאים משמשים כבולם זעזועים לעונת השיא הזו. נכון לעכשיו, הן באירופה והן בצפון אמריקה, המאגרים מלאים ברמות תקינות – מה שמספק "כרית ביטחון" כנגד גלי קור קיצוניים. תחזיות מזג האוויר לטווח בינוני אמנם עוקבות אחרי תנודות בזרמי הסילון וסיכונים לחדירת אוויר ארקטי דרומה, אך ההערכות הללו מלוות בחוסר ודאות מובנה. מעבר לכך, הגיאופוליטיקה ורוסיה כמעט ואינן משחקות תפקיד: אירופה כבר ביססה נתיבי אספקה חלופיים ממקורות שונים, כפי שעשתה בעבר בתחום הנפט.

כושר היצוא של LNG ממשיך להתרחב במהירות, וההיצע צפוי להשתפר בהדרגה לאורך החורף. יחד עם ביקוש רופף יחסית מאסיה – בין היתר בשל תהליכי מעבר לאנרגיות חלופיות – השוק מתקרב לעודפי היצע. כבר בשנה הבאה, או זו שלאחריה, הדינמיקה של המחירים עלולה להיכנס לטריטוריה לא מוכרת. אם כן, אירופה עשויה להפוך למרוויחה הגדולה מירידת מחירי הגז, במיוחד בזכות ההשפעה המוכפלת של מחיר הגז על שוק החשמל ועל הכלכלה הרחבה.



מניות

ערב הסעודית: רפורמה אפשרית מושכת משקיעים

ננד דיניץ', מחקר אסטרטגיית מניות, יוליוס בר

בורסת המניות הסעודית רשמה את העלייה היומית החדה ביותר זה חמש שנים, לאחר שהרשויות רמזו על כוונה לבטל את מגבלת ה-49% על החזקות זרים. רפורמה זו עשויה להזרים לשוק המקומי השקעות פסיביות בהיקף של 10–12 מיליארד דולר. אנו שומרים על דירוג ניטרלי כלפי המניות הסעודיות, אך מעריכים כי בטווח הקצר המהלך עשוי לתמוך בעליות נוספות עקב גידול במחזורי המסחר. לעת עתה אנו רואים את ההשקעה בערב הסעודית כהזדמנות טקטית, ולא כהשקעה אסטרטגית ארוכת טווח – עד שיתבהרו פרטי הרפורמה ולוחות הזמנים.

ב-24 בספטמבר, יום העצמאות של ערב הסעודית, הודיעה רשות שוק ההון המקומית על היערכות להסרת מגבלת ההחזקה הזרה. אמנם ההחלטה הסופית דורשת עדיין אישור גורמים ממשלתיים נוספים, אך הסימנים מעידים על רצון ליישום מהיר – ייתכן עוד לפני סוף השנה. עם זאת, פרטי המהלך אינם ברורים: האם תותר החזקה של עד 100%? האם השינוי יחול על כל הסקטורים?

הערכות בשוק גורסות כי הצעד עשוי להוסיף לשוק המקומי השקעות פסיביות משמעותיות ביחס לנזילות הקיימת. מגזר הפיננסים – המהווה כ-45% מהמדד – צפוי להפיק את מירב התועלת. יחד עם זאת, עדכוני משקל במדדים בינלאומיים (MSCI, FTSE) יתבצעו רק לאחר סקירה מחודשת, הצפויה ברבעון הראשון או השני של 2026.

במבט רחב יותר, מניות ערב הסעודית הציגו ביצועי חסר לעומת שווקי מתעוררים אחרים: מתחילת השנה המדד המקומי ירד ב-2%, בעוד שעמיתיו זינקו ב-28%. הדבר משקף רגישות גבוהה למחירי הנפט ולמגמות מקרו-כלכליות עולמיות – ללא רווחים מהפחתות ריבית של הפד או מתנודות מטבע, בשל הצמדות הדולר. תחזיות הצמיחה ברווחי החברות עומדות על 5% ב-2025 ו-9% ב-2026, נמוך מהממוצע בשווקים המתעוררים (9% ו-15%). עם זאת, רמות התמחור אינן גבוהות: מכפיל רווח צפוי של 14 – מתחת לממוצע העשור האחרון.

לסיכום, אנו שומרים על דירוג ניטרלי למניות ערב הסעודית: בטווח הבינוני נותרות מגבלות בשל צמיחה חלשה, תחזיות שליליות לנפט ומיעוט רוח גבית מקרו-כלכלית. עם זאת, בטווח הקצר, רפורמת הבעלות עשויה להוות זרז לעליות נוספות.