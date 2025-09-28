פתיחת שבוע מסחר מקוצר בעליות מדהימות - מה מניע את הבורסה בת"א ?

אחרי שבוע של חג, הגענו לשוק פורח וזורח! עליות של מעל 2.5% במדדים העיקריים כאשר הנדל"ן עולה כ-3.5%, הביטוח וחברות ההשקעה עפים באוויר, והבנקים קופצים כמעט ב-3%. מה קורה כאן? האם התגעגעו כל כך למניות המקומיות, אחרי כל כך הרבה ימים של חוסר מסחר? לפני שננתח זאת, הנה מבט על המדד העיקרי (ת"א 35) על ידי גרף יומי:





כמו שניתן לראות, השוק עמד בתחום דשדוש די רחב, מאז אמצע יולי, כאשר לאחרונה אנו רואים מעין תעלה עולה נחמדה. והנר האחרון, של היום (28-09) עוצמתי כפי שלא ראינו תקופה ארוכה ומכניס את אלמנט הסטייה השלילית הגדולה עם המומנטום בסוג של ספק סביר... אוקי, אבל מה הסיבות לאופטימיות הגדולה של יום מיוחד ופותח שבוע זה? הנה כמה מהן:

ראשית, למרות מה שקרה ביום חמישי שעבר (ירידת במדד העיקרי בארה"ב לתמיכה שלו על הממוצע הנע 20) כל הסימנים המעידים עדיין דוגלים בחיוב גדול כלפי השוק שם. גם המקרו ובמיוחד האפשרות של הורדות ריבית נוספות לקראת סוף השנה, מביאים למחשבה שיש עדיין דלק במנוע של המגמה החיובית האמריקאית. נכון שיש סנטימנט קיצוני, ואולי תחזיות רווח קצת מוגזמות אבל אין עדיין שם אלמנט טכני רציני שמעיד על משהו אחר חוץ מאופטימיות לעתיד הקצר. וזה גם חזק מאוד לשוק הישראלי.

שנית, למרות שישנם גופים גדולים הטוענים שלא תהיה הורדת ריבית של בנק ישראל מחר (29-09) אני חושב שיש סיכוי סביר שכן יקרה הצפוי והרצוי: הורדה קטנה של הריבית בארץ. אחרי הכול: אנו חיים במשטר של ריבית ריאלית של 1.6% (!) וזה ממש לא נורמאלי. כאשר יש משק בשלום, שלוו, משגשג. מילא... אבל משק במלחמה? עם גירעונות גדולים? זה פשוט לא הגיוני. ועכשיו שהפדרל רזרב הוריד את הריבית בעצמו, קשה יהיה להבין, ובמיוחד להצדיק, הישארות ברמה כה גבוהה ומדכאת של ריבית אפקטיבית.

שלישית, החלק המדיני החדש: תוכניתו החדשה (21 הנקודות) של הנשיא האמריקאי לסיום המלחמה בינינו ובין החמאס. לא משנה מה יתקבל או לא מכל התוכנית, העובדה היא פשוטה: ארה"ב מעוניינת מאוד לסיים את המלחמה עכשיו. וזהו שינוי דרמטי מה"יד החופשית" שניתנה לממשלת ישראל עד כה. בכל מקרה, סיום מלחמה קרוב הינו דבר חיובי מאוד עבור ישראל ובמיוחד עבור שוק ההון הישראלי כי עם סיומה יתחיל ה"יום שאחרי" שאותו משקיעים רבים כל כך רואים המון טוב.

ולבסוף: רביעית, זכרו שאין מסחר מיום רביעי ועד יום ראשון בשבוע הבא (05-10) כך שאם ראש הממשלה שלנו יגיע להבנה עם הנשיא האמריקאי בימים שלא יהיה מסחר, המשקיעים יגיעו לשוק עם עליות אדירות שלא יוכלו ליהנות מרובן בגלל הקפיצה הראשונית. בקיצור: סיכון חיובי גדול מדיי ודוחף לקחת חלק כבר בימים אלו...

מכל האמור נאמר: שוק המניות הישראלי חזר להיות חוזה טובות. על בסיס וול-סטריט, סיום מלחמה קרוב, ריבית נמוכה יותר וזמני מסחר. אלו גם הגורמים, שאם ישתבשו, יכולים להביא ל"התעוררות של הנגאובר" ממה שקרה היום. בהצלחה לכולם ושנה עברית נהדרת!!

