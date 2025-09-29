השבוע הקרוב בוול סטריט - על הרדאר: דו"ח התעסוקה

לפדרל ריזרב יש משימה לא קלה. הוא מופקד על קביעת הריבית שתגיע בדיוק לרמה הנכונה. זו נקודת איזון חמקמקה שקשה מאוד להשיג, שבה נשמרת אינפלציה נמוכה ויציבה לצד תעסוקה מקסימלית. אם הריבית תישאר גבוהה מדי, הפד מסתכן בגרירת המשק ושוק העבודה למטה. אם הוא יוריד אותה מהר מדי, עלול להתפרץ גל חדש של אינפלציה, כזה שעלול לאלץ אותו להעלות את הריבית שוב.

מוקדם יותר החודש, יו"ר הפד אמר כי שנושא התעסוקה הפך לדאגה העיקרית של הבנק המרכזי, כשלמעשה, הצמיחה של המשרות נמצאת מתחת לשיעור המאוזן בפעם הראשונה מאז משבר המגיפה וזאת למרות ששיעור האבטלה עדיין נמוך. יצירת המשרות הואטה מאוד מאז חודש יוני, לקצב של 29,000 בלבד לחודש.

יחד עם זאת, רמת האינפלציה לא נמצאת בדיוק איפה שהפד היה רוצה שהיא תהיה. הרי מדד המחירים לצרכן המועדף על הבנק המרכזי, מדד הוצאות הצריכה האישיות (PCE) נתקע מעל יעד ה-2% שלו כבר זמן מה. מדד "הליבה" של הדו"ח, שכולם עוקבים אחריו דיי מקרוב, שאינו כולל את המרכיבים התנודתיים כמו מזון ודלק, עלה בקצב שנתי של 2.9% באוגוסט, בדומה לחודש הקודם ובהתאם לציפיות הכלכלנים. למעשה, מיסים חדשים ומשמעותיים על סחורות מיובאות אמורים להיות אחראים לפחות על חלק מהעלייה הזו. וראש הפד אמר שלמכסים הללו תהיה כנראה רק השפעה חד פעמית על המחירים. זה היה חלק מהרציואל של הפד כשהוא קיצץ את הריבית מוקדם יותר החודש.





מדד הליבה (PCE) מאת TradingView



לכן, דו"ח התעסוקה המרכזי בארצות הברית של ספטמבר, שיפורסם ביום שישי, הוא הדבר המשמעותי הבא מבחינת הפד. ולמען האמת הכלכלנים לא מרגישים אופטימיים במיוחד. שורה של נתונים חלשים דחפה את התחזיות שלהם ל-40,000 משרות חדשות בלבד לחודש ספטמבר, שזה חצי ממה שהעריכו קודם לכן. ואם הסכום הכולל יהיה נמוך בהרבה מזה, זה עלול לערער את האופטימיות הקיימת כרגע בשוק המניות וללחוץ על הפד להוריד את הריבית מוקדם יותר ובצורה חזקה ממה שתכנן בפועל. בנק אוף אמריקה מעריך שהפדרל ריזרב יבצע עוד הורדת ריבית אחת עד סוף השנה.

הערכות נוספות מדברות על סיכוי של כ־85.5% לקיצוץ ריבית בפגישת הפד שתתקיים באוקטובר. עם זאת, כאמור, יש אנליסטים שמזהירים שהאינפלציה, במיוחד הליבה, עלולה להרתיע את פד מלהוריד את הריבית יותר מידי.

למה זה חשוב?

גם המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה בארצות הברית של יום שישי הבא בזמן שהפד מתכנן את הצעד הבא שלו כי זה עשוי להיות הגורם המכריע בצעד הריבית הבא של הפדרל ריזרב וגם הם מבינים זאת, במיוחד בזמן שהשווקים מוטרדים מהדיבורים על השבתת הממשל (השבתת ממשל שתתחיל ביום רביעי אם לא יגיעו להסכמות. הדמוקרטים בקונגרס לוחצים על הרפובליקנים בנושאי מימון, שירותי בריאות ועיצוב מחדש של הממשל הפדרלי על ידי הנשיא טראמפ). אז אלא אם כן הרפובליקנים והדמוקרטים בקונגרס יגיעו להסכמה ויעבירו הצעה למימון עד השעה 23:59 ביום שלישי, חודש אוקטובר ייפתח עם השבתת הממשל הראשונה מזה כמעט שבע שנים... לצד מחירי מניות גבוהים.

חזרה לתעסוקה, מה המשמעות של זה?

כלכלנים צופים שדו"ח התעסוקה הקרוב בארה"ב יראה כי מספר המשרות מחוץ לחקלאות גדל ב-39,000 בלבד ושיעור האבטלה עולה ל-4.3%, על פי סקר של רויטרס. זה יצביע על התקררות של שוק העבודה, מה שמעלה ספקות לגבי אסטרטגיית קיצוצי הריבית של הפד ומה יקרה בהמשך. בינתיים, מדד S&P 500 קבע 25 שיאים חדשים בשלושה חודשים ונסחר במכפיל של 22.8 לרווחים הצפויים, וזה הרבה מעל הממוצע של עשר שנים. ברמות האלו, מיותר לציין שהמניות רגישות במיוחד לכל חדשות רעות.

מומחים שונים אומרים שאם יגיעו נתוני תעסוקה חלשים זה עשוי להצית מחדש את החששות ממיתון, במיוחד משום שהקיפאון הפוליטי ששורר בקונגרס עלול לעכב עוד יותר נתונים כלכליים מרכזיים ולהגביר את התנודות בשוק.

כשפוליטיקה ומדיניות מתנגשות

עם מצב בו הערך של שווי המניות רק עולים, המשקיעים פשוט הולכים על חבל דק. אם נתוני התעסוקה שיפורסמו ביום שישי יצביעו על האטה עמוקה יותר, זה עלול להפוך את מגמת העליות האחרונה ולעורר חשיבה מחודשת לגבי נכונות הסיכון של המשקיעים. ואם תצא לפועל השבתה של הממשל תמנע פרסום של נתוני תעסוקה מרכזיים, התנודתיות עלולה לזנק, משום שהשווקים ייאלצו לפעול עם פחות מידע ותובנות.

זה מה שקורה כשפוליטיקה ומדיניות מתנגשות.. השבתה ממשלתית אם תתרחש, צפויה לעכב את הנתונים הכלכליים שהפדרל ריזרב תלוי בהם כדי לקבל החלטות ולקבוע מדיניות, ותסבך את העבודה שלו לשמור על האינפלציה תחת שליטה. זה מעלה את ההימור לא רק עבור הפד, אלא גם עבור עסקים ומשקי בית, ככל שהתחזית הופכת לא ודאית עוד יותר וכל פיסת מידע חדשה משפיעה יותר.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.