פסטרנק שהם: שוק ההון ממתין לבנק ישראל בצל תנודתיות שיא והחשש מבידוד גלובלי

שבוע מסחר מקוצר בת"א והתנודתיות ממשיכה להיות גבוהה. בכל אחד מ-5 ימי המסחר האחרונים המדדים רשמו שינוי יומי של מעל 1.2% - פעמיים למטה ו-3 פעמים למעלה כאשר השיא נרשם אתמול עם עלייה של 3% במדד ת"א 125. המתיחות הגיאו-פוליטית היא הגורם לתנודתיות החדה כאשר מחד המשקיעים אופטימיים על האפשרות לעסקה שתביא לסיום המלחמה ומנגד חוששים מאפשרות של בידוד ופגיעה כלכלית בישראל כאשר מספר מדינות וחברות נמנעות מעסקים עם המדינה ובכללן מיקרוסופט שהודיעה בשבוע שעבר על השבתת חלק משירותי הענן שסיפקה לצה"ל. לא מן הנמנע ששיתופי הפעולה נמשכים מאחורי הקלעים אך המגמה בהחלט מדאיגה.

בארה"ב, לאחר שלושה שבועות של עליות שערים המדדים רשמו שבוע של ירידות שערים לאחר הפחתת הריבית ב-0.25%.

בזירה המאקרו־כלכלית, האינפלציה בארה"ב לא מתמתנת כאשר השבוע עיקר תשומת הלב הופנתה למדד הPCE - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. המדד עלה בדיוק לפי הצפי ב־0.3% ברמה החודשית וב־2.7% ברמה השנתית. מדד הליבה נותר בקצב של 2.9%. במקביל, ההכנסה האישית עלתה ב־0.4% וההוצאה לצריכה ב־0.6% - נתון שמדגיש את עוצמת הביקושים מצד משקי הבית.

יו״ר הפד, ג׳רום פאוול, הזכיר בנאומו השבוע כי שוק המניות האמריקאי מתומחר גבוה יחסית, במיוחד בסקטור הטכנולוגיה, אך הרגיע שאין חשש מיידי ליציבות פיננסית. עם זאת, הוא הדגיש שהדילמה נמשכת: הורדות ריבית מהירות מדי עלולות להצית אינפלציה מחדש, בעוד ריבית גבוהה עלולה לפגוע בצמיחה.

בהקשר של יו"ר הפד - אם חשבנו שהמתיחות בינו לבין הנשיא טראמפ נרגעה לאחר הורדת הריבית הנשיא הוכיח לנו שהוא לא מסתפק בזה ופרסם ברשת החברתית שלו איור שלו מפטר את פאואל שיוצא מהפדרל ריזרב ובידו ארגז - לא משעמם בארה"ב…

במקביל, ממשל טראמפ ממשיך לייצר חדשות בזירת המכסים. לאחר ההכרזה על מכס של 100% על ייבוא תרופות ממותגות (תרופות חדשניות שעדיין מוגנות בפטנט ונמכרות תחת שם מסחרי של יצרן מסוים, בניגוד לתרופות גנריות הזולות יותר) , נשקל כעת מהלך נוסף - לחייב את יצרניות השבבים לייצר בארה״ב יחס זהה לייבוא, מהלך שעשוי לאתגר את שרשראות האספקה של חברות ענק כמו אפל ודל.

בנוסף, הממשל שוקל מודל חדש שבו הוא לא יסתפק בהלוואות וסובסידיות, אלא יחזיק ישירות במניות של חברות אסטרטגיות - למשל ב-Lithium Americas, במסגרת מימון לפרויקטי ליתיום קריטיים. עצם הדיווח על כך הספיק כדי להצית זינוק חד של כ-100% במניית LAC.

בגזרת החברות:

אפל ביקשה מספקיותיה להגדיל את ייצור האייפון 17 הסטנדרטי בעשרות אחוזים, סימן לביקושים חזקים מהצפוי.

ברקשייר האת’ווי המשיכה לצמצם את אחזקתה ב-BYD הסינית לאחר 17 שנות השקעה, שהניבו לה תשואה אדירה של כ-3,900%.

אנבידיה הודיעה על שותפות אסטרטגית עם OpenAI בהיקף השקעה של עד 100 מיליארד דולר, שותפות שחורגת מעבר למכירת שבבים וכוללת גם הקמת מרכזי נתונים ייעודיים ל-AI.

במקביל, מניית Electronic Arts זינקה ב־14% לאחר דיווחים על מגעים מתקדמים לעסקת רכישה בשווי מוערך של כ־50 מיליארד דולר, שתהפוך את החברה לפרטית. מדובר בעסקה גדולה במיוחד בתחום הגיימינג, שעשויה לשנות את מפת התעשייה אם אכן תצא לפועל.

בנק ישראל צפוי לפרסם היום את החלטת הריבית שלו. לפי הסקר של רויטרס רק 3 מתוך 12 הכלכלנים שהשתתפו בסקר מעריכים כי בנק ישראל יפחית את הריבית ברבע אחוז. רובם המוחלט של הכלכלנים סבורים כי הנתונים הכלכליים מצדיקים הורדת ריבית כבר היום אך מעריכים כי החשש מפני ההשפעות הגיאו-פוליטיות של המשך הלחימה בעזה עשוי לגרום לנגיד להמתין עם הורדות הריבית. נציין כי הסקר נערך לפני הדיווחים על עסקה נוספת שארה"ב הניחה על השולחן כך שהכל עדיין פתוח. במקביל להודעת הריבית בנק ישראל צפוי לפרסם גם את תחזית חטיבת המחקר ולקיים מסיבת עיתונאים כאשר המשקיעים ינסו להבין מתי בנק ישראל יצטרף לבנקים המרכזיים בעולם ויפחית את הריבית.