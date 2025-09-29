אישור דרמטי לרא"מ: משרד האנרגיה אישר כי הליכי התכנון של הפרויקט יתקיימו במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות

החברה הציבורית, שותפות רא״מ (רותם אנרגיה מחצבים), המקדמת במישור רותם את פרויקטי התשתיות הפרטי המשמעותי ביותר בישראל להפקת נפט ואנרגיה, מדווחת הבוקר בבורסה בת״א כי קיבלה את אישור משרד האנרגיה שהמשך הליכי התכנון והקידום של הפרויקט יתבצעו במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות. אישור משרד האנרגיה התקבל לאחר היוועצות שלמספר חודשים ודיונים עם גורמי המקצוע הרלוונטיים ב-משרד המשפטים.
הפרויקט שמקדמת רא״מ, על בסיס הטכנולוגיה הקיימת והמוכחת של חברת Enefit, צפוי להפיק מהליך של מיחזור פסולת פלסטיק המיועדת להטמנה, 1.6 מיליון חביות נפט, 50 מגה ואט חשמל, וחומרים נוספים לתעשיית המלט. השותפות, אשר מחזיקה ברשיון לתגלית והוגדרה על ידי משרד האנרגיה כתשתית לאומית, פועלת מאז תחילת פברואר 2025 מול משרדי הממשלה והגופים הסטטוטוריים השונים כי הליכי התכנון וקידום התוכנית שלה יתבצע במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות. השותפות דיווחה בעבר כי היא השלימה את הכנת התסקיר הסביבתי למתקן וכי נתונים אלה מוכנים להגשה.
במסגרת הדיווח נכתב על ידי שותפות רא״מ כי ״ביום 28.9.2025 התקבלה אצל השותפות הודעת משרד האנרגיה והתשתיות לפיה תעודת התגלית שהוענקה לשותפות, לפי פקודת המכרות, מקנה מעמד של ׳רישיון המאפשר תכנון׳, המאפשר בהתאם לחוק הגשת תכנית לות"ל, ומאחר שהשותפות מחזיקה גם בהרשאות לתכנון מרשות מקרקעי ישראל המהווה את הזיקה הנדרשת לקרקע - היא עומדת בשני התנאים החיוניים הנדרשים על פי החוק ויכולה לקדם את התכנון של הפרויקט בות"ל״.
״בהתאם, משרד האנרגיה והתשתיות הודיע לשותפות כי היא רשאית לפנות לות"ל לקידום התכנון של הפרויקט. לאור האמור בכוונת השותפות להגיש את תוכנית הפרויקט לאישור הות"ל כתוכנית ׳תשתית לאומית’״.