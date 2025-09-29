אנלייט חתמה על עסקאות שותפות מס לפרויקט Roadrunner בארה"ב

אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת היום (ב') כי חברת הבת האמריקנית שלה, Clenera Holdings התקשרה בשתי עסקאות שותפות מס בסך מצטבר של כ- 340 מיליון דולר לפרויקט Roadrunner, המשלב אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה בהיקף נרחב באריזונה, ארה"ב.

העסקה הראשונה, עם בנק J.P. Morgan, מתייחסת למערך הסולארי בפרויקט, בהספק של MW290 וכוללת השקעה במועד ההפעלה המסחרית לצד תשלומי “Pay-Go” לאורך עשר שנות ההפעלה הראשונות. העסקה השנייה, עם M&T Bank ו־First Citizens Bank, מספקת השקעה ברכיב אגירת האנרגיה בקיבולת של 940 MWh במועד ההפעלה. שתי העסקאות מייצגות יחד התחייבויות בהיקף של כ־340 מיליון דולר במועד ה-COD, סכום הצפוי לעלות לכ־390 מיליון דולר כולל תשלומי “Pay-Go”. העסקאות, שנחתמו עם גופים פיננסיים מובילים, משקפות את חוסנו ואיכותו של הפרויקט.

הפרויקט, המשלב אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה החל בהזרמת חשמל ראשונית לרשת החשמל וצפוי להגיע להפעלה מסחרית מלאה עד סוף שנת 2025. הפרויקט, שמוקם בהשקעה של 621 מיליון דולר, צפוי להניב הכנסות שנתיות של למעלה מ־50 מיליון דולר ו-EBITDA של כ-40 מיליון דולר בשנת הפעלה מלאה.

הרכיב הסולארי צפוי ליהנות מ-Production Tax Credits (PTC), ורכיב האגירה צפוי לזכות ב-Investment Tax Credits (ITC). הפרויקט צפוי להיות זכאי לתוספת של 10% בגין Energy Community Adder.

כל הפרויקטים של אנלייט בארה"ב עד כה נתמכים בהסכמי רכישת חשמל (PPA) ארוכי טווח מסוג BUSBAR (הנחשבים לבטוחים במיוחד) והסכמי זמינות ארוכי טווח עבור מרכיב אגירת האנרגיה, אשר נחתמו מול חברות יוטיליטי מובילות בעלות דירוג השקעה. ההסכמים בתצורה זאת מספקים לחברה הכנסות יציבות לטווח ארוך ממלוא ייצור החשמל ושירותי האגירה בפרויקט. פרויקט Roadrunner מגובה בהסכמי PPA BUSBAR וזמינות ל-20 שנה עם Arizona Electric Power Cooperative.

פרויקטים המשלבים מערך סולארי עם אגירת אנרגיה הם נדבך מרכזי באסטרטגיה הגלובלית של אנלייט ומבטיחים אספקת חשמל נקי ואמין לצד גמישות תפעולית חיונית לרשת החשמל. צבר הפרויקטים הנרחב של החברה בארה"ב ממצב אותה כחברה מובילה עם פרויקטים בסדרי גודל משמעותיים. פרויקט Roadrunner מצטרף לתנופה זו כפרויקט Utility-Scale מוביל המשלב אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה ויפעל בשווקי החשמל המרכזיים בארה"ב.

אריק היינץ, מנהל בכיר בחטיבת מימון אנרגיה ותשתיות ב-M&T Bank" :M&T Bank גאה לשתף פעולה עם Clenera, אנלייט ו-First Citizens Bank בפרויקט Roadrunner, שמייצג את אחד מהפרויקטים הסולאריים משולבי אגירת אנרגיה המשמעותיים ביותר בארה"ב. השקעה זו מדגישה את מחויבותנו לקידום אגירת אנרגיה בסוללות כמרכיב קריטי ליציבות רשת החשמל. על ידי האצת הפריסה של פרויקטים כמו Roadrunner, אנו מחזקים את אספקת האנרגיה המקומית של ארה"ב ותומכים בהובלת המדינה במעבר לאנרגיה נקייה בעולם."

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "אנו מודים ל-J.P. Morgan, ל-M&T Bank ול-First Citizens Bank על האמון שהביעו באנלייט באמצעות עסקאות אלו. אנו מעריכים את האמון העקבי ש-J.P. Morgan רוחש לנו, ושמחים להעמיק את שיתופי הפעולה עם M&T Bank ו-First Citizens Bank. שותפויות אלו משקפות שוב את הביטחון של מוסדות פיננסיים מובילים בצבר הפרויקטים האיתן שלנו וביכולתנו להקים פרויקטים בקנה מידה רחב, ובכך מחזקים את מעמדה של אנלייט בחזית המעבר לאנרגיות מתחדשות."

ג'ארד מקי, המנכ"ל הנכנס של Clenera: "אנו ממשיכים לראות הצלחה וצמיחה בפעילות שלנו בארה"ב. אנו מעריכים את השותפות עם הבנקים המובילים בענף ואת הערך שהם רואים בשיתוף הפעולה איתנו. שוק האנרגיה בארה"ב ממשיך להפגין ביקוש גבוה למקורות אנרגיה חדשים ונקיים, והפרויקטים שלנו נותנים מענה ישיר לצורך זה. נמשיך לפתח את משאבי האנרגיה העתידיים של ארה"ב ולטפח עתיד של עצמאות אנרגטית אחראית."