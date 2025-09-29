יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: ״השוק מגיב באופטימיות לאפשרות של הפסקת המלחמה״

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מתייחס למצב השוק עם פתיחת המסחר ביום שני בבוקר: ״הבוקר בפתיחת המסחר מדד ת"א 35 פתח בשיא חדש, אבל התבססות ברמות שיא אלה תלויה במידה רבה בהתפתחויות הפוליטיות. הדולר מתרסק אל מול השקל בשיעור של 1.5%, והאירו נופל מול השקל ביותר מ-1%. זוהי תגובה ישירה של השוק המקומי לאופטימיות לגבי ההסתברות להסכם להפסקת המלחמה בעזה והשבת החטופים לישראל.
במידה והציפיות יתממשו, שער החליפין של השקל עשוי לרשום שיאים רב-שנתיים אל מול הדולר. תנודתיות כה חריפה בשער חליפין משפיעה באופן חד על השקעות בניירות ערך זרים, ועל המשקיעים להביא זאת בחשבון. אנו לא רוצים לרתום את העגלה לפני הסוסים, אבל הסדרה ביטחונית ואופק מדיני פירושה שקל חזק ומתחזק - ובעולם שכזה, בנק ישראל יידרשו לאסטרטגיה עדכנית בשוק המט"ח".