עם שוק עולמי ששווה היום למעלה מ-20 מיליארד דולר: לומיטרון נבחרה לנציגה הרשמית של InnovaPrep בישראל

לאחר שנבחרה להיות הנציגה הרשמית של InnovaPrep בישראל- חברת לומיטרון מקבוצת קומטל, מציבה את עצמה בחזית שני שווקים בינלאומיים עצומים ומתפתחים. הראשון הוא שוק הניטור הסביבתי והביולוגי, הכולל מערכות לאיסוף וריכוז דגימות מים, אוויר ודגימות שטח. שוק זה מייצר כבר למעלה מ-20 מיליארד דולר ברחבי העולם וצפוי להתרחב עוד בשנים הקרובות. השוק השני הוא שוק האקסוזומים, אחד התחומים החמים ביותר כיום באונקולוגיה וביוטכנולוגיה. שוויו המוערך של השוק עומד על כ-170 מיליון דולר בשנת 2020 וצפוי לנסוק ליותר מ-2.9 מיליארד דולר עד 2030, עם קצב צמיחה שנתי מרשים של כ-33%. הודות לייצוג האסטרטגי החדש של InnovaPrep, מהחברות החדשניות בעולם בתחום איסוף וריכוז דגימות, לומיטרון הופכת לשחקנית משמעותית בשני תחומים משמעותיים, ומבססת את מעמדה כחברה מובילה בטכנולוגיות מתקדמות לשוק המקומי.

InnovaPrep, הפועלת בארה״ב, מפתחת טכנולוגיות מתקדמות המיועדות עבור מעבדות אבחון, חוקרי סרטן, מעבדות דיאגנוסטיקה, תעשיית הביופארמה, תחום בטיחות המזון ועוד. בין מוצרי הדגל של החברה ניתן למצוא את CP Select - מערכת מהירה לריכוז דגימות ממגוון דגימות נוזליות, EasyElute - ערכה לריכוז כמויות גדולות של נוזלים, וכן את AirPrep Cub - מכשיר קומפקטי ויעיל לאיסוף אוויר. הטכנולוגיה הייחודית של InnovaPrep מאפשרת ריכוז דגימות נדירות במגוון גדלי חלקיקים תוך דקות, שמירה על שלמותן הביולוגית, והכנה שלהן באופן ישיר לאנליזות מתקדמות - החל מתרביות ל- PCR ו- qPCR, דרך ריצוף גנומי (NGS) ועד פרוטאומיקה, ספקטרומטריית מסה, מטגנומיקה וחקר אקסוזומים. היכולת הזו תומכת במגוון רחב של תחומי יישום, בהם מחקרי סרטן, פיתוח תרפיות חדשניות, בדיקות דיאגנוסטיות ובקרת איכות בתעשייה.

הוספת מוצרי InnovaPrep אל מגוון הפתרונות של לומיטרון צפוי להוות קפיצת מדרגה משמעותית בתחום המחקר והדיאגנוסטיקה בישראל, ולחזק את מעמדה של לומיטרון כספקית פתרונות מתקדמים לעולם המדעי, האקדמי והתעשייתי המקומי. הטכנולוגיות המוצעות על ידי חברת InnovaPrep נתפסות כטכנולוגיות מפתח (“enabling technologies”) ובעלות השפעה עצומה על מחקר מדעי, רגולציה ופיתוח תרופות בשווי של מיליארדי דולרים.

אודי דרזנר, מנכ"ל קומטל: "הבחירה בלומיטרון לשמש כנציגה הרשמית של InnovaPrep בישראל הינה משמעותית וחשובה. מדובר בחברה בינלאומית עם טכנולוגיה פורצת דרך, שמביאה בשורה אמיתית לתחומי המחקר והביופארמה. שיתוף הפעולה הזה ישדרג את היכולת של לקוחותינו בישראל להתמודד עם אתגרי איכות, חדשנות ומצוינות מדעית."

נמרוד אלבוחר, מנכ"ל לומיטרון: "בלומיטרון אנו רואים שליחות בהנגשת טכנולוגיות מדעיות מתקדמות לשוק הישראלי. הפתרונות של InnovaPrep מאפשרים לחוקרים ולעוסקים בתחום הביופארמה, הביוטכנולוגיה והדיאגנוסטיקה לעבוד באופן מהיר, יעיל ומדויק. השותפות החדשה תעניק ללקוחותינו לא רק גישה למוצרים חדשניים, אלא גם ערך אסטרטגי מקיף הכולל ידע מקצועי, ליווי צמוד ושירות איכותי – שילוב שיתרום להצלחתם המדעית והעסקית לאורך זמן"