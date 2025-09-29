מניית MRVL מזנקת: רכישות עצמיות, בום ב – AI והבעת אמון מצד ההנהלה

מניית Marvell Technology (MRVL) בלטה באחרונה כאחת המובילות את העליות במדד הנאסד״ק, לאחר שהחברה שילבה בין מהלך פיננסי אגרסיבי לבין נתונים עסקיים חזקים במיוחד. שווי השוק מתקרב ל־72 מיליארד דולר, והמניה נהנית ממומנטום חיובי, המגולם בציפיות לצמיחה מואצת בתחום מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית (AI).

אחד התורמים הבולטים לעליית המניה הוא הכרזת החברה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של חמישה מיליארד דולר (ללא זמן מוגדר ועל פי שיקול דעת החברה, לצד הסכם רכישה מואצת של מיליארד דולר נוספים שככל הנראה יושלמו עד לסוף השנה הנוכחית. מהלך כזה מצמצם את מספר המניות הסחירות ועשוי לאותת לשוק כי לדעת הנהלת החברה, המחיר הנוכחי עשוי לא לשקף את מלוא הערך הכלכלי של פעילותה. בנוסף, בכירים בחברה בחרו לרכוש מניות בעצמם – איתות מקובל נוסף לביטחונם בפוטנציאל העתידי.

צמיחת פעילות החברה מגיעה בראש ובראשונה מתחום מרכזי הנתונים (דאטה סנטרס), שהפך לעוגן הפעילות העיקרי שלה ומהווה כיום כ־74% מהכנסותיה. ברבע שהסתיים בחודש יולי השנה זינקו הכנסות התחום 69% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; זאת, בעיקר בזכות ביקוש לשבבים ייעודיים ולפתרונות רשת מתקדמים הנחוצים לעיבודי בינה מלאכותית. הנהלת Marvell מעריכה כי היקף השוק העולמי לשבבי דאטה סנטרס יגיע עד 2028 לכ־94 מיליארד דולר, מתוכם 55 מיליארד דולר צפויים להיות ממוקדים בשבבי AI ייעודיים. החברה שואפת להרחיב את חלקה בשוק מכ־13% כיום לכ־20% בשנים הקרובות.

במקביל לצמיחה, Marvell מבצעת גם מהלכים אסטרטגיים לחיזוק המאזן. במסגרת זו, מכרה החברה לאחרונה את חטיבת ה-Automotive Ethernet ל־Infineon תמורת 2.5 מיליארד דולר במזומן, מהלך שמאפשר לה להתמקד בתחומי הליבה ולהפחית חשיפה לפעילויות שאינן נחשבות קריטיות. כתוצאה מכך שופר מצבה הפיננסי, עם ירידה ביחס החוב נטו ל-EBITDA (רווח לפני הוצאות ריבית, מס, פחת והפחתות) לכ־1.9.

התוצאות הכספיות האחרונות מציגות מגמת שיפור ברורה. ההכנסות ברבע האחרון הגיעו לשני מיליארד דולר – עלייה של 58% לעומת השנה הקודמת – והרווח המתואם למניה עמד על 0.67 דולר. שיעור הרווח הגולמי אמנם נשחק ל־59.4% בשל מעבר למוצרים מותאמים אישית, אך ההנהלה מדגישה כי בטווח הארוך תחום זה יתרום לרווחיות התפעולית ולצמיחת הרווח למניה. תחזיות קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט נותרו גבוהות: רווח של 2.80 דולר למניה לשנת 2026, 3.39 דולר לשנת 2027 ו־4.08 דולר לשנת 2028. שיעור הרווחיות התפעולית צפוי לעלות מ־28% ב־2025 ל־41% בשנת 2027.

קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט ממשיך להצביע על תחזיות חיוביות, עם מחיר יעד ממוצע של כ־90 דולר למניה – גבוה בכ־8% מהמחיר הנוכחי, שנע סביב 83 דולר (לאחר זינוק בימים האחרונים). במקביל, קיימת מודעות לסיכונים הנלווים: תנודתיות אפשרית בעסקי השבבים המותאמים, תחרות הולכת וגוברת מצד יצרניות שבבים גדולות, וכן חשש מהגבלות סחר ורגולציה בינלאומית שעשויות לפגוע בקצב הצמיחה.

התמונה הרחבה מצביעה על כך שסקטור השבבים כולו נמצא בעיצומו של גל ביקושים יוצא דופן. תחום המאיצים למערכות AI צמח יותר מפי שניים ב־2024 וצפוי להתרחב בכ־50% נוספים בשנת 2025. חברות הפועלות בליבת התשתית של מהפכת הבינה המלאכותית – בהן Marvell, NVIDIA ו-AMD – הן הנהנות העיקריות מהשקעות הענק של ספקיות הענן.

מניית MRVL משקפת כיום שילוב של אסטרטגיה פיננסית ממוקדת, צמיחה מבנית בשווקים הגדולים ביותר של עולם הטכנולוגיה ואמון גובר מצד ההנהלה. זהו סיפור של חברה שמצליחה למנף את מגמות הבינה המלאכותית הגלובליות לטובת יצירת ערך לבעלי המניות, תוך כדי שמירה על פוקוס עסקי וצעדים שמבססים אותה כשחקנית מובילה בשוק השבבים של השנים הקרובות.