השוואת קרנות כספיות - ביצועים מדהימים לקרנות הכספיות הטובות ביותר

בפאנדר, ראינו תמיד את הקרנות הכספיות כאחד מן הפתרונות הטובים ביותר לקבלת תשואה בטוחה לחלוטין, אבל עם עוד כמה תכונות טובות: נזילות מוחלטת, ותשואות מצוינות. כל זה לעומת הפיקדונות השקליים הבנקאיים שיש בהם ביטחון מוחלט לא פחות טוב אבל עם הגבלות בנזילות ובמיוחד תשואות מובטחות הרבה יותר נמוכות ממה שהכספיות הגיעו אליהן. חשבו לרגע מה היא המטרה העיקרית של השקעת סכום גדול שקלי שלא בשוק ההון אלא מניב ריבית?

לרוב, מטרת העניין היא "חניית" הכספים למטרה עתידית כלשהי כאשר הסיכון בלהשקיע אותם בשוק ההון בטווח הקצר הוא גדול מדיי. אחרי הכול, הברבורים השחורים יכולים להופיע כל יום, ללא אתראה מוקדמת ולגלח חלק נכבד מן התשואה ואף מן הקרן כאשר מדובר באג"ח ובמניות. אבל, כאמור, ישנם פתרונות שונים לאותה חניית כספים והקרנות הכספיות מהוות כיום אלטרנטיבה מצוינת לכל הפתרונות האחרים.

לצורך הדיון (המגיע בתחילת השנה העברית הנוכחית), קיבצתי את 10 הקרנות אשר הניבו הכי הרבה תשואה בשנה האחרונה. ומזה נלמד קצת על מה שיש לשוק הזה להציע לנו. הבה נתחיל.

הקרנות



קודם כל, נתרשם מאוד מן הגדלים של הקרנות האלו וכמה הסקטור הזה של קרנות פופולארי. כנראה שיש לא מעט אנשים הרואים בהן לא רק חנייה זמנית אלא סוג של גיבוי זמין הצובר ריבית ללא סיכון. זכרו, אלו הקרנות הטובות ביותר כאשר קרן איילון כספית הינה הגדולה כאן עם 7.698 מיליארדי שקלים. אבל, אם לא נתחשב בביצועים אז נמצא שהקרן הגדולה בכלל הינה הקרן הראל כספית מגמת ריבית והיא מנהלת 12.083 מיליארדי שקלים (!).

ולצורך קנה מידה נאמר שמתוך 35 הכספיות, 30 מכילות יותר ממיליארד שקלים לניהול. בסה"כ, מדובר ב"הר של שקלים" שאוסף ריבית. ובהקשר הזה נציין שהטבלה מכילה רק קרנות עם הרבה מיליארדים לניהול... הנקודה השנייה לציון היא שדמי הניהול די מכובדים. רק קרן אחת מתחת ל-0.10% והיא דולפין כספית עם 0.9%. היקרה ביותר (מיטב כספית) עומדת עם 0.25% וזה הרבה יחסית למהות כזו של קרן. אגב, למי שאינו בקיא: התשואות מכילות את העלות הזו.

שלישית, ישנן כמה קרנות מאותו ספק בטבלה הזו וזה היה הוגן לציין אותן כי מדובר בהישג תשואה של כל מנהל בנפרד, אפילו שהוא שייך לאותה חברה. למשל: מיטב נמצאת בטבלה עם 3 קרנות, ואיילון עם 2. כל הקרנות מעודכנות ל-28-09. מעבר לכך, נאמר מיד את הנתונים החושבים באמת: הקרן הטובה ביותר, בכל טווח, היא הקרן של ילין לפידות עם 0.35% מתחילת החודש (מול 0.32% בממוצעים), 3.48% מתחילת השנה (מול 3.42% ו-3.35% בממוצעים), ו-4.57% שנתית (מול 4.53% ו-4.46%).

בקיצור: וואו לקרן של ילין לפידות. הנקודה המעניינת ביותר היא שהקרנות הראשונות בטבלה נתנו יותר מאשר ריבית בנק ישראל (4.5%) כאשר הקרן התשיעית השוותה לה. משהן מדהים במיוחד ומעורר מחשבה על הכישרון של הניהול. כל זה כאשר אני מניח שזה התאפשר עקב החזקת חלק קטן של ההון באג"ח קונצרני סולידי. בסה"כ, מדובר בתצוגה מדהימה, ומעוררת מחשבה על כמות הכסף שלא נהנית ממה שקורה בימים אלו בבורסה הישראלית. זו הנחשבת בין הטובות ביותר בעולם למרות כל הסביבה העוינת. שנה מצוינת לכולם!

המון הצלחה לכולם!



תמונה: Dreamstime



