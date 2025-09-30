עיצומים בבנק הפועלים

ארגון עובדי בנק הפועלים מודיע כי 8,000 עובדי הבנק יקיימו היום (30.09.2025) עיצומים החל מהשעה 12:00 ועד סוף יום העבודה, במחאה על התנהלות הנהלת הבנק המנותקת, המקדמת תכנית לקיצוץ מאות תקנים תוך הגברת העומסים, פגיעה בעובדות ובעובדי הבנק, בעתיד הבנק ובלקוחות. זאת, בזמן שהבנק ממשיך לרשום רווחי שיא של מיליארדי שקלים.
במסגרת העיצומים, יושבתו כל יחידות הבנק, ובהן כל 180 סניפי הבנק מצפון ועד דרום, מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני.
עיצומים אלה מתקיימים לאור המשך התעלמות הנהלת הבנק מדרישות העובדים והתבצרותה בעמדותיה, למרות שביתת האזהרה הקודמת.
במהלך החודשים האחרונים ניהל ארגון עובדי בנק הפועלים מו"מ מול הנהלת הבנק, אולם זו גוררת רגליים. התנהלותה הדורסנית של ההנהלה כלפי עובדיה נעשית בשעה שהבנק מציג רווחי עתק של כ־9 מיליארד ₪ בשנת 2024, וצפוי לרשום רווחים אף גבוהים יותר בשנת 2025.
תוכנית הקיצוצים הדרמטית שמקדמת הנהלת הבנק כוללת ביטול של כ־770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום שלהם. צעדים אלו מגיעים בזמן שעובדי ועובדות הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים, כתוצאה מיישום תוכנית קיצוצים רחבת היקף ושינויים מרחיקי לכת במצבת כוח האדם בשנים האחרונות. כך נוצרת שחיקה קשה בזכויות העובדים, תנאי עבודה בלתי סבירים והעמקת העומסים, שעתידים לפגוע לא רק בעובדים אלא גם בלקוחות עצמם.
ארגון העובדים מדגיש כי ההנהלה היא הנושאת באחריות הישירה לפגיעה בלקוחות, לאור גרירת הרגליים והתבצרותה בעמדותיה.