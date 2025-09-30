ניתוח החלטת בנק ישראל: הריבית נשארת ב-4.5% – הדגש על אי-הוודאות הגיאופוליטית ו"הטון הניצי"

כצפוי, הועדה המוניטארית החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי פעם נוספת ברמה של 4.50%. הדגש בהודעה ובמסיבת העיתונאים היה על אי הודאות הגבוהה הנובעת מהמצב הגאו-פוליטי, ולמעשה החרפת ההשלכות השליליות של התארכות המלחמה, שעד כה באו לידי ביטוי בעיקר בזעזוע היצע שלילי ובהרעה במצב הפיסקאלי, אך אליהם נוספה לאחרונה ההרעה בסנטימנט הבינלאומי כלפי ישראל. מדבריו של הנגיד ירון עלה כי אי ודאות זו מחייבת בהירות גבוהה יותר, כלומר מרווח ביטחון גבוה יותר, בנוגע לחזרת האינפלציה אל היעד, לפני שתתאפשר הפחתת ריבית. בהתאם לזאת, ובהתחשב בכך שהועדה מכוונת לתהליך עיקבי של ירידת האינפלציה אל תוך היעד, להערכתנו הסתברות להפחתת ריבית בהחלטה האחרונה של השנה (נובמבר) נמוכה למדיי, אלא אם תירשם הפתעה משמעותית באינפלציה כלפי מטה שתקנה לבנק מרווח ביטחון מספק. במבט קדימה לשנה הקרובה, אנו מעריכים כי בנק ישראל יכוון לסביבת ריבית ריאלית של כ-1.5%, כך שללא הידרדרות בתמונת המצב הריאלית, תחזית האינפלציה שלנו גוזרת הפחתת ריבית הדרגתית לרמה של 4%.

כצפוי, הועדה המוניטארית החליטה להותיר את הריבית פעם נוספת ללא שינוי ברמה של 4.50%. ההכוונה העתידית נותרה אף היא ללא שינוי וכוללת הערכה כי תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתכנסות האינפלציה ליעדה, היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית. הדגש בהודעה ובמסיבת העיתונאים היה על אי הודאות הגבוהה הנובעת מהמצב הגאו-פוליטי ולמעשה החרפת ההשלכות השליליות של התארכות המלחמה, שעד כה באו לידי ביטוי בעיקר בזעזוע היצע שלילי ובהרעה במצב הפיסקאלי, אך אליהם נוספה לאחרונה ההרעה בסנטימנט הבינלאומי כלפי ישראל. מדבריו של הנגיד ירון עלה כי אי ודאות זו מחייבת בהירות גבוהה יותר, כלומר מרווח ביטחון גבוה יותר, בנוגע לחזרת האינפלציה אל היעד לפני שתתאפשר הפחתת ריבית.

באופן כללי מסיבת העיתונאים לוותה בטון "ניצי". כך, הנגיד ירון ציין כי תנאי המשק הנוכחיים אינם מצדיקים הפחתת ריבית, כי המצב הגאו-פוליטי בישראל מקטין את המתאם מול המדיניות המוניטארית בארה"ב ושהמחיר של הפחתת ריבית מוקדמת עלול להיות גבוה. ירון התייחס גם לתרחיש האופטימי ולפיו יושג הסכם לסיום המלחמה, וציין כי במצב זה אמנם צפויה הקלה במגבלות ההיצע, אך ההשפעה על האינפלציה תלויה גם בהתפתחות הביקושים. אנו שותפים לגישה שעלתה מהחלטת הריבית וממסיבת העיתונאים, ולכן מצפים לכל היותר להפחתת ריבית הדרגתית במהלך השנה הקרובה, כמובן בהנחה וההתפתחויות הגאו-פוליטיות יאפשרו זאת. כמו כן, בהתחשב בכך שהועדה מכוונת לתהליך עקבי של ירידת האינפלציה אל תוך היעד, ההסתברות להפחתת ריבית בהחלטה האחרונה של השנה (נובמבר) נמוכה למדיי, אלא אם תירשם הפתעה משמעותית באינפלציה כלפי מטה שתקנה לבנק מרווח ביטחון מספק.

מבחינת ההתייחסות לסביבת האינפלציה, ניראה כי הנגיד ירון לא ייחס משקל גבוה מדיי לחזרת האינפלציה אל היעד לאחר מדד אוגוסט, שכן היא עדיין קרובה לגבול העליון של היעד ובהסתברות גבוהה צפויה לחזור ולעלות מעבר לגבול העליון בחודשים הבאים. כמו כן, האינפלציה הבסיסית עדיין גבוהה מהיעד (3.4%), בדינמיקת האינפלציה (כפי שהבנק בוחן באותה במומנטום ב-3-6 חודשים האחרונים) נרשמה לאחרונה עלייה, ובחודשים האחרונים האינפלציה בפועל הייתה גבוהה מההערכות המקודמות והובילה לעדכון כלפי מעלה של תחזית האינפלציה של מחלקת המחקר ל-2025 מ-2.6% ל-3%. באופן כללי הועדה ממשיכה לראות את סיכון האינפלציה כנוטה כלפי מעלה ומציינת את גורמי הסיכון להאצה באינפלציה ובראשם ההתפתחויות הגיאופוליטיות והשפעותיהן על הפעילות במשק, עלייה בביקושים לצד מגבלות היצע, ההתפתחויות הפיסקאליות והרעה בתנאי הסחר העולמיים.

מבחינת הפעילות הריאלית, הטון נותר חיובי וההודעה מציינת את המשך ההתאוששות של המשק לאחר המלחמה עם אירן שכזכור הובילה לצמיחה שלילית ברבעון השני. ההתאוששות ברבעון השלישי רוחבית וכוללת שיפור בסנטימנט העסקי, עלייה בהוצאות בכרטיסי אשראי, שיפור בפעילות הסחר ורמה גבוהה יחסית של גיוסי הון בהיי-טק. כמו כן, ההודעה מציינת כי שוק העבודה נותר הדוק והתאפיין בירידה מחודשת בשיעור האבטלה, בעלייה במספר המשרות הפנויות (כולל ביחס להיקף האבטלה) ובקצבי שכר גבוהים בסקטור העסקי, שלדברי הנגיד עלולים להכביד על התמתנות האינפלציה.

מבחינת המדיניות הפיסקאלית, הערכת הגירעון ל-2025 עודכנה כלפי מעלה (ל-5.1% תוצר) על רקע העלייה בהוצאות הביטחון ולמרות העלייה בהכנסות ממיסים. ירון ציין את החשיבות שהייתה להתאמות שנעשו בסופו של דבר בתקציב בשנתיים האחרונות, והדגיש את החשיבות של העברת תקציב אמין ל-2026. תרחיש זה תלוי להערכתנו במידה רבה בהתפתחויות הפוליטיות המקומיות ובהתחשב בכך שנדרשות התאמות נוספות בכדי להוביל לירידה בגירעון, הסיכוי להעברת תקציב זה לפני הבחירות אינו גבוה.

עדכון התחזיות של מחלקת המחקר ל-2025 תאם את הערכותינו וכלל את הפחתת תחזית צמיחה מ-3.3% ל-2.5% ואת העלאת תחזית האינפלציה מ-2.6% ל-3%. תחזית הצמיחה ל-2026 נותרה כמעט ללא שינוי 4.7% (עם הנחה של סיום הלחימה ברבעון הראשון של 2026) ואילו תחזית האינפלציה ל-2026 עודכנה כלפי מעלה מ-2% ל-2.2%. תחזית האינפלציה לשנה הקרובה עלתה ל-2.4% (לעומת 2.2% עד אמצע 2026 בתחזית הקודמת) ואילו תחזית הריבית לשנה הקרובה נותרה ללא שינוי, 3.75% (קודם לכן הייתה 3.75% עד אמצע 2026). תחזית הגירעון ל-2025 עודכנה מ-4.9% ל-5.1% ויחס חוב-תוצר עודכן בהתאם כלפי מעלה ל-71%. מחלקת המחקר מציינת כי אי הודאות הגבוהה מייצרת סיכון לתחזית לשני הכיוונים. מחד ההשלכות השליליות של תרחיש התארכות המלחמה, בפרט על רקע ההרעה בסנטימנט כלפי ישראל בעולם, על מגבלות ההיצע והצמיחה, ועל גירעון, אינפלציה וריבית גבוהים יותר. מנגד, תרחיש של סיום המלחמה צפוי להקל על מגבלות ההיצע, ולתמוך בצמיחה, כאשר בנוגע לאינפלציה קיימת תלות במידת השיפור בביקושים.

בשורה התחתונה, המסרים שעולים מהחלטת הריבית וממסיבת העיתונאים עולים בקנה אחד עם הערכותינו. כפי שציינו בסקירות האחרונות ההתפתחויות הגאו-פוליטיות ואופן ההשפעה של מגבלות ההיצע על האינפלציה, יכתיבו את מידת הביטחון בחזרת האינפלציה אל גבולות היעד, והם אלו שיכריעו האם תבוצע התאמה בריבית. תחזית האינפלציה שלנו גוזרת קצב אינפלציה של סביב 3% עד סוף השנה וירידה מסוימת אל תוך גבולות היעד בתחילת 2026. תחזית זו מחזקת את התלות בהתפתחות המצב הגאו-פוליטי שכן היא אינה מספקת תמיכה ברורה להפחתת ריבית. במבט קדימה לשנה הקרובה, אנו מעריכים כי בנק ישראל יכוון לסביבת ריבית ריאלית של כ-1.5%, כך שללא הידרדרות בתמונת המצב הריאלית, תחזית האינפלציה שלנו גוזרת הפחתת ריבית הדרגתית לרמה של 4%.



גילוי

לכותב המאמר ולחברת שרותי בורסה והשקעות בישראל- אי.בי.אי בע"מ ("שירותי בורסה") אין רישיון שיווק השקעות והם אינם מבוטחים בביטוח הנדרש מבעל רישיון בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. בעת פרסום המאמר שירותי בורסה וכותב המאמר אינם בעלי עניין אישי בנושאיו. כמו כן, אין במאמר כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

מסמך זה הינו עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של שרותי בורסה והשקעות בישראל – אי.בי.אי. – בע"מ ("החברה") והוא מובא כשרות מקצועי ללקוחות כשירים בלבד, על כן, אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום דבר פרסומת. המסמך מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. מסמך זה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע במסמך זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים הנזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך מסמך זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. מסמך זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. קבוצת אי.בי.אי. , עובדיה וחברי הדירקטוריון בתאגידי הקבוצה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. תאגידים הנמנים על קבוצת אי.בי.אי. ו/או בעלי השליטה בה עשויים להחזיק ולסחור עבור עצמם ו/או עבור לקוחות הקבוצה בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המסוקרים במסמך זה, כולם או חלקם, והם עשויים לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים האמורים. קבוצת אי.בי.אי. מעניקה מגוון שירותים בתחום ההשקעות, לרבות ייעוץ ו/או הפצה ו/או חיתום הנפקות וכן עשיית שוק, ועל כן עשויה להעניק שירותים אלה או אחרים לחברות הנסקרות או לקבוצת החברות הנסקרות, וכן עשויה לקבל תגמול מהותי בגין שירותים כאמור. מסמך זה הינו רכושה של החברה ואין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או לפרסם בכל אופן מסמך זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, של החברה.