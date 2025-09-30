לומברד אודייר: הופכים חיוביים על זהב ונותרים שליליים על הדולר

קיראן קאוושיק, אסטרטג מט"ח בבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין בסקירתו כי יעד מחיר הזהב עודכן כלפי מעלה ל־3,900 דולר לאונקיה על בסיס שלושה גורמים מרכזיים. ראשית, מדיניות מוניטרית מקלה בארצות הברית והחששות לעצמאות הפדרל ריזרב צפויים להמשיך ולתמוך בזהב בחודשים הקרובים. שנית, המומנטום במחיר יצר מגמה חיובית חדשה התואמת ליעד זה. שלישית, הביקוש לזהב נותר גבוה וההיצע מתקשה להדביק, עם זרימות מחודשות לקרנות סל ורכישות אפשריות מצד בנקים מרכזיים. מנגד, סיכונים לתחזית עשויים להגיע מהאצת שוק העבודה בארצות הברית, האטה באינפלציה או עצירת הורדות ריבית, וכן מירידה בביקוש לזהב ברמות מחירים גבוהות.
ביחס לדולר אנו ממשיכים להחזיק בעמדה שלילית. אף שהשוק כבר מתמחר ירידת ריבית ל־3%, אנו מעריכים כי ההקשר שבו הפדרל ריזרב מפחית ריבית, שלא בסנכרון עם בנקים מרכזיים אחרים שסיימו את מחזור ההורדות או אף שוקלים העלאות, ישפיע יותר מהתמחור עצמו. הורדות ריבית בסביבה של פרמיית סיכון גבוהה צפויות להכביד עוד יותר על הדולר. לכן אנו צופים חולשה נוספת של המטבע האמריקאי, במיוחד מול האירו והין. בנוסף, אנו מעדיפים מטבעות של מדינות עם נכסים חיצוניים משמעותיים ופרופיל פיסקאלי בריא יותר, כגון הדולר האוסטרלי, הקרונה השבדית והקרונה הנורבגית. בשווקים מתעוררים מדובר בין היתר במספר מטבעות אסיאתיים לצד הרנד הדרום אפריקאי והשקל הישראלי.
באשר לין היפני ולפרנק השוויצרי, אנו חיוביים עליהם בדומה לאירו. על אף חולשת הין בחודשים האחרונים, שנבעה בחלקה מאי ודאות פוליטית ומדיניות זהירה של הבנק המרכזי, אנו מעריכים כי עיקר ההשפעה הגיעה מהצטברות פוזיציות שליליות קיצוניות שנפרקו מאפריל ואילך. כעת, כשהתהליך הזה מאחורינו, שער החליפין דולר ין צפוי לרדת במקביל לצמצום פערי התשואות. לגבי שער האירו פרנק שווייצרי, עמדתנו ניטרלית, ושני המטבעות אמורים לנוע יחד, על רקע שיפור מתון בצמיחה בגוש האירו ופעולות התערבות מתונות מצד הבנק המרכזי של שווייץ.