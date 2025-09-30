אבישי קרואני: "בטווח הקצר האופטימיות עשויה להימשך"

אבישי קרואני, מנכ״ל פעילים ניהול תיקי השקעות:
מוקדם עדיין לדבר על השפעות ההסכם של טראמפ. אולם, נראה כי בטווח הקצר האופטימיות עשויה להימשך ולהביא להמשך עליות שערים בשוק ההון המקומי, תוך תקווה כי המלחמה תסתיים בקרוב והחטופים יחזרו משבי החמאס.
יחד עם זאת, המשפט הנפוץ בקרב המשקיעים של 'קנה בשמועות ומכור בעובדות' עלול להתקיים גם הפעם. האופוריה עלולה להתפוגג מהר יחסית. זאת בגלל שמהר מאוד המשקיעים בשוק ההון יבחנו את ההתקדמות ביישום סעיפי ההסכם - וזו עלולה להיות מאתגרת לשוק הון הישראלי.
לכן, אנו מציעים לבחון היטב את הקצאת הנכסים בתיק ההשקעות, תוך ניצול הזדמנויות למימוש חלק מהרווחים בשוק ההון המקומי, והטיית רווחים אלו להשקעות בחו"ל, בדגש על ארה"ב.