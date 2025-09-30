חברת חג׳ג׳ אירופה השלימה הנפקת אג"ח בהיקף כולל של כ-89 מיליון ש"ח

חברת חג'ג' אירופה מדווחת לבורסה על ביצוע מוצלח של מכרז מוסדי להרחבת אג"ח סדרה ה' בהיקף כולל של כ-89 מיליון ש"ח. האג"ח נושא ריבית של %5 במח"מ של 3.1 שנים. עוד מדווחת החברה כי היום יתבצע שלב המכרז הציבורי בתנאים זהים למכרז המוסדי שהושלם בהצלחה אתמול.

אריק דרך, מנכ"ל בחג'ג' אירופה: "הביקושים שקיבלנו מהמשקיעים המוסדיים מבטאים את האמון ביכולות של החברה ובאסטרטגיה המגוונת וארוכת הטווח שלנו. אנו רואים בכך הבעת אמון מצד השוק בפעילות הענפה שלנו ברומניה ובמגמת ההתרחבות שבה אנו פועלים בכל תחומי הפעילות של החברה״.

חברת חג'ג' אירופה (TA.HGGE) פועלת ברומניה בייזום והקמה של פרויקטים למגורים, ונכסים מניבים למסחר ומשרדים. בנוסף פועלת החברה בפרויקטים של תכנון, ביצוע וניהול החלוקה בתחום תשתיות גז טבעי ברומניה. החברה נסחרת בבורסה בת"א בשווי של יותר מ-470 מיליון ש"ח ובעלי השליטה בחברה הם צחי חג'ג' (כ-48%) ושחר מחט (כ-19.4%). החברה כלולה במדדים ת"א נדל"ן ות"א בנייה.

החברה מעסיקה ברומניה צוות מקומי מקצועי מיומן ומנוסה, המתמחה בכל שרשרת ההשבחה של הנדל"ן: איתור, רכישה, קידום, תכנון בנייה, פיקוח הנדסי וניהול נכסים. היא מנהלת ברומניה 18 פרויקטים בהיקף כולל של כ-433,000 מ"ר, ובנוסף עוד 100 דונם קרקע המיועדת למגורים ו/או מלונאות.

במקביל, דיווחה אתמול החברה לבורסה על כך שחברת תשתיות הגז הטבעי שרכשה, זכתה ב-5 מכרזים נוספים להקמה ופיתוח תשתיות גז טבעי, ב-5 רשויות מקומיות נפרדות ברומניה. התמורה הצפויה מביצוע בגין 5 הפרויקטים הנוספים נאמדת בכ-16 מיליון אירו.

במצטבר זכתה עד היום חברת BTD Disributie Si Furnizare Gas SRL, שעל רכישתה דווח בחודש שעבר, ב-60 מכרזים בתחום תשתיות הגז הטבעי ברומניה, אשר כוללים, בין היתר, תכנון ביצוע עבודות קבלניות אזרחיות להנחת צנרת באדמה, וחיבורה לתשתיות הגז במספר מחוזות ברחבי רומניה. בכלל מכרזים אלו ניתנה לחברה זיכיון בלעדי, לאחר השלמת העבודות, להפעלת שירותי חלוקת הגז לצרכנים ותחזוקתם למשך 49 שנים.

בהתאם לתוכנית העסקית של החברה, בזכות המכרזים שבהן היא זכתה עד כה (כאשר כאמור לחג'ג' אירופה החזקה של 80% בה), היקף הרווח התפעולי המצטבר של החברה הנרכשת הצפוי עד שנת 2035 מפעילויות בתחום הגז הטבעי, נאמד ביותר מ-165 מיליון אירו. בנוסף, החל משנת 2036, בה צופה החברה הגעה לשיעור של כ-70% מתחברים לתשתיות הגז שלה, היקף הרווח התפעולי השנתי של החברה הנרכשת מוערך בכ-14.5 מיליון אירו בשנה, כשיתרת תקופת הזיכיון הממוצעת מאותה שנה תהיה כ-39 שנים.

רומניה נחשבת לאחת מיצרניות הגז הטבעי הגדולות באירופה, כאשר המאגר הגדול ביותר בשטחה הוא Neptune Deep, עם כמות מוערכת של כ-100 מיליארד מטרים מעוקבים (BCM). הייצור המקומי במדינה מכסה 70%-80% מצריכת הגז הטבעי הלאומית שלה, ומהווה כ-29% מכלל צריכת האנרגיה ברומניה.

