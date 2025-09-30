יסודות איתנים: איש העסקים נפתלי שמשון ירכוש עד 25% מהחברה בפרמיה של 25%

יסודות איתנים דיווחה הבוקר (ג') כי קיבלה התחייבות מאיש העסקים נפתלי שמשון לפיה ירכוש כ- 3.7 מיליון מניות במחיר של 3.5 שקל למניה, מחיר הגבוה בכ-25% ממחיר המניה בפתיחת המסחר הבוקר. בסך הכל, מהווה הרכישה עד- 25% מהונה של חברת יסודות איתנים. ההשקעה תתבצע בשני שלבים, בשלב ראשון יזרים שמשון אל החברה סך של כ13 מיליון שקל תמורת כ13% ובשלב השני כ11.5 מיליון שקל ויגדיל את אחזקתו לכ25%. לאחר ההקצאה ישמש שמשון כדירקטור בדירקטוריון החברה.
לשמשון אחזקות במספר חברות מובילות בתחום הנדל"ן המניב. עופר זרף, יו"ר דירקטוריון חברת יסודות איתנים: "אנו מודים לנפתלי על הבעת האמון בחברה ומברכים על השותפות שתביא לצמיחה והתפתחות החברה בתחומי הנדל"ן המניב ובכלל, בו יש לו מומחיות וניסיון רב שנים כמו גם בתחומי פעילות נוספים, עם פרויקטים מובילים בין היתר בשותפויות עם חברות כמו ביג, חג'ג וחברות מובילות נוספות. ליסודות איתנים מספר פרויקטים מניבים באזורים שונים בארץ, בין היתר במצפה רמון, רחובות, נס ציונה, בית חשמונאי, מגדל העמק, מגידו, נהריה, שלומי ועוד".
חברת יסודות איתנים גייסה אג"ח בשנת 2022 ואקוויטי בתחילת 2025 ופועלת לאורכה ולרוחבה של ישראל בכל תחומי הנדל"ן: מגורים, מרכזי עסקים, משרדים, מסחר, התחדשות עירונית, מחיר למשתכן והרחבות בקיבוצים. החברה הוקמה על ידי היזמים עופר זרף ועומר יחימוביץ' אשר החלו את דרכם המקצועית לפני כ-36 שנים. החברה מתמחה בעסקאות מורכבות ובהשבחת נכסים ומעורבת בתכנון ובהקמת פרויקטים בהיקף של למעלה מ-1,500 יח"ד ושל כעשרות אלפי מ"ר.