קרן נאמנות במוקד || מור יתר

למרות שחלק נכבד מן האנליסטים חשבו שבנק ישראל לא ישנה את הריבית (וזה מה שקרה בפועל...), אני די הופתעתי מן העניין הזה. הסיבות להורדה היו רבות ומגוונות אבל רק אזכיר 3: ראשית, האינפלציה נמוכה והדולר-שקל ממשיך לצנוח עקב החיוב בשוק המניות כך שהסכנה האינפלציונית קטנה עוד יותר. שנית, אנו נמצאים במשטר של ריבית ריאלית סביב 1.6% (!!). במשק במלחמה ועם הרבה סקטורים המשוועים למימון קצת יותר נוח (למשל: הנדל"ן...). ולבסוף, הסיבה השלישית קצת יותר שנויה במחלוקת אבל לדעתי קיימת ועוד איך: היינו מצפים שאחרי שהפד הוריד את הריבית בארה"ב, בנק ישראל יעשה דבר דומה עקב נסיבות אינפלציוניות זהות ואף טובות יותר...

כאמור, זה לא קרה ואנו עדיין במדמנה הזו של ריבית אפקטיבית איומה. אחד מן הסקטורים הבורסאיים שהיה נהנה מאוד משינוי כזה בריבית הוא המניות הקטנות, המייצגות את החברות הקטנות במשק. אלו, בניגוד לחברות הגדולות, לא נהנות מתנאים מיוחדים בסניף הבנק, ויכולות לנצל היטב ירידה בעלויות המימון. אגב, למרות הקשיים הגדולים במשק והריבית הגבוהה, המניות הקטנות עשו תשואה מדהימה... הנה הקרן הטובה ביותר שנתית. הבה נתחיל.

פרטי הקרן





הקרן מגיעה אלינו מבית מור והיא וותיקה למדי עם תאריך הקמה של תחילת 2017. היא לא שינתה מדיניות מאז וזה אומר שהמשקיעים והחברה המנהלת מרוצים למדי ממה שקורה בה. כמות ההון בה עומד על 268.4 מיליוני שקלים וזה ממקם אותה במקום הראשון בקטגוריה שלה המכילה 8 קרנות (מגדולה לקטנה). כמו כן, דמי הניהול שלה עומדים על 1.99%, הממקמים אותה במקום ה-6 בלבד (מהיקרה ועד הזולה) מבין 8 הקרנות. סטיית התקן שלה די גבוהה, כיאה לקרן מנייתית כולה.

אבל יש כאן אפקט הנזילות הנמוכה של המניות הנידונות המגביר עוד יותר את התנודתיות של התיק. הגיוס האחרון היה חיובי, ועומד על 8 מיליוני שקלים, כאשר זה ממקם אותה במקום הראשון גם כן בתחום הזה. בגדול, התשואה שלה נהדרת עם 54.39% שנתית. תשואה זו "מכה" את הממוצע של הקטגוריה (41.74%) אבל גם את המדד המייצג (52.88%). בחשיפות אנו לא לומדים משהו מיוחד חוץ מהעובדה שיש כאן מינימום חשיפת מט"ח של 5.57%.

ביצועי הקרן





העקומה של הקרן מאוד דומה לעקומה של שוק היתר אצלנו אבל יש לקחת בחשבון שיש כאן ניהול אקטיבי המיטיב יותר מאשר החזקת המדד. התנודתיות הגבוהה ניתנת לאבחנה כאשר בוחנים את הסגמנטים של המגמה, והאנטי-מגמה, של התנועה. בכל אופן, לצורך בחינת הביצועים שלה החלטתי על שתי השוואות: ראשונה בין הקרן והמדד, והשנייה בין הקרן ושתי הקרנות הטובות אחריה. לפני כן, הנה הרצף התשואתי של הקרן, הנראה מצוין, מכל הבחינות שלו:





ועכשיו לשתי ההשוואות כאשר אנו נתחיל בזו מול המדד וכאשר הטווחים יהיו זהים עבור שתי ההשוואות (שלוש שנים, שנה, ושלושה חודשים):





מן התצוגה הזו נראה שהקרן מובילה רוב הזמן ממש. וזה ממש טוב בעולם כה חסר נזילות. כאמור, בהשוואה השנייה אנו רואים את שלושת הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה: הקרן של מור, עם קרן של מגדל וקרן של אנליסט. בכל המקרים, הגרפים נגמרים עם הובלה של קרן מור:







גיוסים ופדיונות





הגורם הפחות משמח מכל הבחינה הזו הוא גורם הגיוסים. למרות שלאחרונה ראינו שינוי די דרמטי לטובה, המתבטא היטב בעקומת שווי נכסי הקרן, יש עדיין הרבה מה לעשות כדי לייצב את זרימת ההון לתוך הקרן הזו. 8 מיליוני שקלים עבור קרן של יותר מ-250 זה לא הרבה מאוד... הנה הגיוסים של שלושת הקרנות שבהשוואה הקודמת:





למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

