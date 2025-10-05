עסקת ענק בין סוכנויות הביטוח - בכמה רכשה אורן מזרח את סוכנות Wobi ?

סוכנות הביטוח אורן מזרח, שבבעלות קבוצת הפניקס ומהמובילות בשוק הישראלי, רכשה את Wobi, סוכנות ביטוח ואתר השוואות מחירי ביטוח בתחום הרכב בעיקר. על פי פרסומים, מחיר העסקה הוא כ-150 מיליון שקל. במסגרת העסקה רכשה אורן מזרח מחברת White Mountains האמריקאית 86% מסוכנות Wobi ועוד 14% מכלל ביטוח, שמחזיקה במניות אלה מאז 2021.
וובי הוקמה בשנת 2010 על ידי אנשי ביטוח ואינטרנט כאתר להשוואת פוליסות ביטוח. שרון גילר היה ממקימי החברה וכיהן בתחילה כמנכ"ל ובעל מניות מיעוט. עיקר פעילותה של וובי בביטוח רכב ובשנים האחרונות מפעילה גם מנוע השוואה לביטוחי בריאות.
בדצמבר 2012 רכשה חברת רוביקון של אמיר ברמלי 50% מוובי לפי שווי חברה של 8–10 מיליון שקל, וזמן קצר לאחר מכן הגדילה את אחזקותיה ל־75%. בפברואר 2014 מכר ברמלי 50% ממניותיו בוובי ל- White Mountains האמריקאית, לפי שווי שהוערך אז ב- 68 מיליון שקל. אמיר ברמלי הודח מתפקידו ב-2017 והחברה האמריקאית הגדילה אחזקותיה בוובי ל-86%. ב-2021 רכשה כלל ביטוח את יתרת 14% בוובי מבעלי המניות האחרים.
סוכנות אורן מזרח, שהיא מהגדולות בתחומי ביטוח כללי, מתכוונת לשמור על המותג וובי ולהרחיב אותו גם לתחומים נוספים. לאחרונה נכנסה הסוכנות לתחומי הפיננסים והפנסיה באמצעות מיזוג עם סוכנות קוואליטי, אף היא בבעלות הפניקס.