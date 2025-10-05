אקונרג׳י רוכשת את חלקה של נופר בפרויקט Ratesti שברומניה

אקונרג'י אנגליה (מוחזקת בשיעור של כ-75% ע"י אקונרג'י) רוכשת את חלקה של נופר אנרגיה בפרויקט Ratesti שברומניה תמורת כ-45.6 מיליון אירו (הון והלוואת בעלים) אשר ישולמו ב-3 תשלומים.

עם השלמת העסקה, פרויקט Ratesti, בעל הספק מותקן של כ-155 מגה-וואט (DC) אשר נמצא בהפעלה מסחרית, יהיה בבעלותה המלאה של אקונרג'י.

אייל פודהורצר, מייסד שותף ומנכ"ל אקונרג'י: "ראשית אני רוצה להודות לחברת נופר והעומד בראשה, עופר ינאי, על שיתוף פעולה פורה לאורך השנים, שותפות שתרמה להצלחת פרויקט Ratesti. אני שמח מאד על רכישת חלקה של נופר בפרויקט המהווה את אחד מפרויקטי הדגל של החברה, ניהלנו את הקמתו ואת כל אבני הדרך המשמעותיות עד לחיבורו לרשת החשמל בשנת 2023.

פרויקט Ratesti הינו אחד ממחוללי תזרים המזומנים העתידי של החברה ומהווה את אחת מאבני היסוד של מעמדנו המוביל ברומניה, בעלות מלאה תהווה חיזוק נוסף למעמדנו זה.

עם השלמת העסקה נשוא ההסכם, תחזיק אקונרג'י אנגליה במלוא הון מניות תאגיד הפרויקט. כפועל יוצא, צפויה החברה לרשום רווח הון של כ-13 מ' אירו בדוחותיה הכספיים למועד שיחול לאחר השלמת העסקה.

בהתאם לאסטרטגיית החברה להוספת מרכיב אגירה לכלל הפרויקטים הפוטו-וולטאיים הקיימים ברומניה, בכוונת אקונרג'י להוסיף לפרויקט מרכיב אגירה בהיקף של כ-120 מגה-וואט בעלות הקמה מוערכת של כ-32 מיליון אירו. להערכת החברה, מרכיב האגירה צפוי להניב תוספת הכנסות שנתיות של כ-15 מיליון אירו ו-EBITDA שנתי של כ-12 מיליון אירו. מרכיב האגירה עתיד להיכנס להפעלה מסחרית במהלך הרבעון השני לשנת 2026, וזאת בהתאם לאסטרטגיית החברה להוספת מרכיב אגירה באמצעות סוללות לכל הפרויקטים הפוטו-וולטאיים הקיימים ושעתידים לקום ברומניה.

עם השלמת רכישת הפרויקט צפויה החברה להעמיק את אחיזתה כמובילה בסקטור האנרגיה המתחדשת במדינה עם פורטפוליו של כ-3.5 ג'יגה-וואט הכולל סולארי, רוח ואגירה, מתוכם 473 מגה-וואט של פרויקטים מחוברים ומוכנים לחיבור, 763 מגה-וואט של פרויקטיי סולאר ואגירה נוספים בשלבי הקמה ו-395 מגה-וואט של פרויקטים נוספים הצפויים להתחיל הקמה עד סוף השנה."

עופר ינאי, מנכ"ל נופר אנרגיה: "אני מבקש להודות לאקונרג'י על שיתוף פעולה פורה, אשר תרם להצלחת הפרויקט. המכירה מהווה עבורנו מימוש מוצלח והזדמנות להעמיק את ההשקעות שלנו בפרויקטים נוספים ככלל ובשוק הרומני בפרט.

בעקבות העסקה החברה צפויה לרשום רווח לפני מס בסך של כ- 14.4 מיליון אירו (כ- 55 מיליון שקל) והתזרים הפנוי הינו של כ- 45.6 מיליון אירו בניכוי מס.

יצויין, כי נופר מקדמת פורטפוליו רחב של פרויקטים ברומניה הכולל, פיתוח Pipeline של כ-2.4 ג'יגה-וואט שעה של פרויקטי אגירה Co-Located ברווחיות גבוהה וכן, 360 מגה-וואט שעה לקראת הקמה ולמעלה מכ-2 ג'יגה-וואט שעה בייזום מתקדם. בנוסף, בכוונת החברה להרחיב את יכולות הסחר העצמאיים שלה ולאחרונה חתמה החברה על מזכר הבנות לרכישת חברת סחר בחשמל.

כל הפרויקטים בהם מחזיקה ובונה נופר ברומניה, נבנו בעלות ממוצעת של כ- 679 אלף יורו למגה-וואט שעה ואת הפרויקט הנוכחי אנו מוכרים לפי כ-900 אלף יורו מגה-וואט שעה. מחיר העסקה, משקף בהנחת מימוש מלא של פורטפוליו המתקנים הסולאריים בלבד של נופר ברומניה, רווח של כ- 900 מיליון שקל ותזרים (רווח + החזר הון) של 2.05 מיליארד שקל וזה מבלי לכלול את הרווחיות הגבוהה של כ- 2.4 ג'יגה-וואט בתחום האגירה".

