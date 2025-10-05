את האופטימיות לגבי סיום קרוב של המלחמה רצוי ללוות בזהירות בתחום ההשקעות

האפשרות של סיום המלחמה נראית הפעם בעלת סיכויים גבוהים יותר מהעבר.

עם זאת נותרו סיכונים רבים בתהליך המשא ומתן שיתחיל מחר במצרים.

וול סטריט המשיכה להפגין מגמה חיובית חרף ההשבתה החלקית של הממשל.

אחרי שנתיים של מלחמה, האפשרות שהיא תסתיים בקרוב, תוך חזרת החטופים והחללים הביתה, נראית הפעם מציאותית יותר מהעבר. סיום המלחמה יאפשר למשק הישראלי לחזור למסלול של צמיחה מהירה, דבר שישפיע לטובה על אזרחי המדינה. עם זאת, נותרו עדיין סיכונים רבים בתהליך, והכל תלוי עתה בהתקדמות בשיחות המשא ומתן בין הצדדים שיחלו מחר במצרים. מבחינת ניהול החלק הישראלי בתיקי הנכסים, המסקנה היא שיש מקום לאופטימיות בצד זהירות ומעקב שוטף אחר ההתפתחויות.

סיום המלחמה יהווה הזדמנות ונקודת מפנה למשק הישראלי לקראת האצת הצמיחה בהובלת המגזר העסקי. השחרור של מילואימניקים רבים, וחזרת אלפי עובדים למקומות העבודה שלהם, יקל על המגזר העסקי להתאושש לאחר שנתיים בהן המחסור של עובדים היווה מגבלת היצע משמעותית. ירידה באי-הוודאות לגבי אורך המלחמה צפוייה לעודד גידול בהשקעות הריאליות והפיננסיות של גורמים בארץ ובחו"ל. חלק ניכר של התאוששות המשק יהיה תלוי בענפי הבנייה והתשתיות, אם כי כאן המחסור של עובדים צפוי להימשך כל עוד לא נמצא תחליף לעובדים הפלשתינאים שהועסקו לפני המלחמה. הגירעון הממשלתי צפוי להצטמצם דרך התמתנות של העלייה בהוצאות וגידול בהכנסות המדינה ממסים וממקורות אחרים. סיום המלחמה צפוי להביא גם לירידה בפרמיית סיכון המדינה, דבר שיאפשר ירידה מסוימת של עקומי התשואות על אגרות חוב.

מגמה חיובית צפויה גם בבורסה בת"א, אם כי נדרשת זהירות על רקע העליות החזקות מתחילת השנה. כידוע, שוקי ההון והמט"ח בישראל פעלו מתחילת השנה תוך הענקת הסתברות גבוהה יחסית לתרחיש של סיום קרוב של המלחמה. כתוצאה מכך, מתחילת ינואר ועד לזמן כתיבת סקירה זאת מדד ת"א 125 ומדדי ת"א 35 ות"א 90 רשמו עליות של מעט מעל 30% במונחי שקל. זאת, בעיקר בהובלת מניות הפיננסים (בנקים וביטוח), תשתיות ואנרגיה ונדל"ן ובניה. באפיק אג"ח, מספיק אם נציין שמדד אג"ח כללי עלה 4.75% מתחילת השנה. באותה תקופה השקל התחזק מול הדולר מ- 3.63 בתחילת השנה ל- 3.31 כיום. אין ספק שחלק מהמגמות לעיל הושפעו מהגאות הניכרת השנה בוול סטריט ובמרבית שוקי המניות האחרים בעולם. בצד אלה, נראה כי השוק גילם הסתברות גבוהה לסיום קרוב של המלחמה. ברור הוא שסיום המלחמה צפוי לצמצם את רמת אי-הוודאות ולשנות את התמקדות המשקיעים בכיוון ההזדמנויות העסקיות החדשות שיופיעו ביום שאחרי. יחד עם זאת, התמחור הגבוה בשוק והסיכונים שעדיין נותרו עד להשגת הסכם סופי עם הצד השני מחייבים זהירות מרבית מצד המשקיעים.

האווירה החיובית בוול סטריט נמשכה בשבוע האחרון חרף ההשבתה החלקית של הממשל. השבתה זאת התחילה באמצע השבוע שעבר על רקע אי-הסכמות בין הרפובליקנים לדמוקרטים בסינאט לגבי סעיפים מרכזיים בהצעת התקציב ל 2025-2026. כתוצאה מכך, ההספקה של רשימה ארוכה של שרותי ממשלה "לא הכרחיים" הוקפאה ו- 750 אלף עובדים נשלחו לחופשה ללא תשלום. על פי ניסיון העבר, השבתות מהסוג הזה הן תופעה זמנית עד להשגת הסכמות בין שני הצדדים. עם זאת, מדובר בתופעה בעלת השפעה שלילית על המשק, כולל הפסקת הפרסום של נתונים עדכניים לגבי נושאים בעלי חשיבות רבה למגזר העסקי ולמשקיעים במשק. כפועל יוצא מכך, לא פורסם ביום שישי האחרון דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר. אשר לנתונים שבכל זאת פורסמו, בלטה בדו"ח השבועי ע"י ADP הירידה המפתיעה של 32 אלף במספר המשרות במגזר העסקי לעומת תחזית של תוספת של 51 אלף משרות. נתון מדאיג נוסף היה מדד מנהלי הרכש של ענפי השרותים ע"י ה- ISM אשר ירד בספטמבר במפתיע ל- 50 מרמה של 52 באוגוסט. ירידות נרשמו ברכיבי התעסוקה וההזמנות החדשות, ורכיב המחירים רשם כ- 70 נקודות, הרמה הגבוהה מאוקטובר 2022. נתונים אלה תומכים בתחזית שארה"ב פועלת השנה תחת לחצי סטאגפלציה מסוימים, הבאים לידי ביטוי בעלייה באינפלציה והאטה בצמיחה הכלכלית.

בסיכום שבועי של שוקי המניות בעולם, המדדים העיקריים בוול סטריט עלו במעט מעל 1%, למעט הראסל 200 שרשם עלייה של 1.7%. באירופה, מדד אירו 50 עלה 2.8% ובאסיה בלטו העליות במדדים בהונג קונג ודרום קוריאה. מדד MSCI עולמי רשם עלייה של 1.4%. בשוקי הסחורות, מחיר חבית נפט ירד כ- 7% על רקע הודעת ארגון אופ"ק לגבי הגדלת התפוקה המתוכננת לחודש נובמבר.

חג שמח

