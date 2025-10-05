יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת תל אביב: "שוק המניות הישראלי מתחיל לתמחר קצב הפחתות ריבית מוגבר"

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם יום מסחר תנודתי עם מסחר ער בבורסה:

"היום התנהל בבורסת תל אביב יום מסחר תנודתי מאוד, שהתחיל בעליות חדות והסתיים בעליות קלות במדדי המניות. מדד ת״א 125 עלה בכ־0.6%, מדד ת״א 90 עלה בכ־1.5%, ומדד ת״א 35 עלה ב־0.3%. בבורסה נשברו כמה שיאים היום, כאשר מדד ת"א-35 שבר את השיא בפעם ה-40 מתחילת 2025, ואילו מדד ת"א-90 שבר שיא בפעם ה-32 ומדד ת"א-125 שבר שיא בפעם ה-37.

בין המדדים הענפיים, מדד ת״א בנקים ירד בכ־2.2% ומשך את מדד ת״א 35 כלפי מטה – זהו ההסבר העיקרי לפער בין ביצועי המדדים. מדד ת״א ביטוח ירד ב־0.1% והעיב גם הוא על ביצועי מדד ת״א 35. מנגד, נרשמה עלייה נוספת במדד ת״א בנייה, שהמשיך את מגמת העליות מלפני יום כיפור, עם עלייה של כ־2.1%, בעוד שמדד ת״א נדל״ן עלה בכ־1.6%.

היום נרשם מחזור מסחר גבוה במיוחד בשוק המניות – חריג בהיקפו יחסית לימי ראשון – שהסתכם בכ־2.8 מיליארד שקל. גם בשוק איגרות החוב נרשם מחזור מסחר גדול של כ־4.5 מיליארד שקל באג״ח ממשלתיות וקונצרניות יחד. בשוק הנגזרים נרשמה פעילות ערה יחסית ליום ראשון, עם מחזור יומי של כ־130 אלף אופציות על מדד ת״א 35. המסחר באופציות משקף המשך התחזקות של השקל לרמה של 3.29 שקלים לדולר.

באופן טבעי, העיניים של המשקיעים נשואות אל שוק המניות, אבל דווקא שוק האג״ח הגיב היום בצורה חדה יחסית להסתברות הגוברת לעסקה עם חמאס. בשוק מעריכים כי עסקה להפסקת המלחמה ולהחזרת החטופים תאיץ את מחזור הפחתת הריבית של בנק ישראל. בהתאם לכך נרשמו עליות שערים של כ־0.5% באג״ח ממשלתי ל־10 שנים ועליות של כ־0.3% במדדי התל־בונד העיקריים.

שוק המניות המקומי מתחיל לתמחר קצב הפחתות ריבית מוגבר, והדבר בא לידי ביטוי בביצועים הסקטוריאליים. ריבית נמוכה נחשבת בדרך כלל פחות טובה לבנקים וטובה יותר לחברות נדל״ן, ובהתאם ניתן להבין את התפלגות הביצועים בענפים השונים. עם זאת, כללי אצבע אלה מוגבלים, שכן תמחור החברות ורמת האטרקטיביות שלהן תלויים לא רק בריבית, אלא בעיקר בצמיחה הכלכלית ובביקושים. לפיכך, גם ענפים שעל פניו נפגעים מריבית נמוכה - עשויים ליהנות מתוואי ריבית יורדת. כך למשל, מניות הבנקים משקפות בדרך כלל את תמונת המאקרו של הכלכלה הישראלית. יש להביא בחשבון שאם הריבית תרד, סביר להניח שיתרחבו גם היקפי ההלוואות והאשראי במשק.

לצד התפתחויות ביטחוניות ופוליטיות, עיני המשקיעים נשואות בעיקר לארה״ב ולהתפתחויות הכלכליות שם. במהלך השבוע הבא תיפתח עונת הדוחות הכספיים בוול סטריט, וכשנחזור מהחגים בישראל, הדוחות האלה יעמדו במרכז השיח בשווקים. בתקופה הקרובה השוק האמריקאי יהיה רגיש במיוחד לתוצאות הכספיות של החברות ולנתוני התעסוקה. בגלל השבתת הממשל בארה״ב, לא פורסם ביום שישי האחרון נתון התעסוקה. הנושא של השבתת הממשל מעסיק את המשקיעים, ואי-פרסום נתוני התעסוקה מוסיף עמימות ביחס למצב הכלכלה האמריקאית ותוואי הריבית העתידי.

כפי שמרגישים המשקיעים בבורסת תל אביב בתקופת החגים, גם בימים אלה הארביטראז׳ במניות הדואליות יוצר פערים משמעותיים. נזכיר כי מחר ומחרתיים, בימים שני ושלישי, הבורסה בתל אביב תהיה סגורה לרגל חג סוכות, ואילו בימים רביעי וחמישי המסחר יהיה מקוצר ויינעל ב־14:30 כמקובל בימי חול המועד".