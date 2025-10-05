ילין לפידות המגייסים הגדולים ביותר בספטמבר 2025 - IBI המגייסים הגדולים באקטיביות מסורתיות - ליגת FUNDER גיוסים בקרנות

ספטמבר, מסיים חודש חיובי בשווקים בארץ ובעולם. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.8% ושבר את שיא כל הזמנים, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-3.9% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-4.3%.
מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה"ב: מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-1.9%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-3.5%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-5.6%.
בבורסות באירופה נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-DAX 40 עלה בשיעור של כ-0.2%, מדד ה-FTSE 100 סגר החודש סביב האפס, מדד ה-CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.9%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.6%.
ליאור כשריאן, מנכ"ל מגדל קרנות נאמנות מתייחס למגמות הבולטות בסיכום ספטמבר ומציין כי "חוסר הוודאות שליווה את השוק במהלך החודש החולף בקשר למצב הלחימה בעזה הוביל לכניסות כסף משמעותיות באפיק האג"ח הממשלתי ובסיכום חודשי נרשמו בו גיוסים בהיקף של כ-600 מיליון שקל.
זאת, לדבריו, "על רקע הנחת המשקיעים ולפיה נגיד בנק ישראל יילך בעקבות מקבילו האמריקאי ויוריד ריבית, ובהתאם – רצונם לקבע לעצמם תשואה לטווח של כמה שנים קדימה וליהנות מאפשרות של רווחי הון בהמשך, אם אכן תרחיש זה יתממש".
עוד מציין כשריאן כי בסיכום ספטמבר נרשמה כניסה של כ-2 מיליארד שקל לקרנות הכספיות וכן כניסת כסף לקרנות מעורבות ולקרנות מנייתיות בחו"ל - על רקע המשך המערכה בעזה.
כשריאן מציין, כי "כל עוד חוסר הוודאות הגיאופוליטית לא תתפוגג, בנק ישראל יתקשה להוריד ריבית. כפי שהסביר הנגיד במסיבת העיתונאים האחרונה שקיים בסוף ספטמבר, הנושא הגיאופוליטי הוא הנושא המרכזי העומד לנגד עיני בנק ישראל בשיקוליו בקשר להורדת ריבית".
כשריאן מדגיש, כי "במידה ועסקה אכן תצא לפועל כמתוכנן וחוסר הוודאות האופפת את שוק ההון הישראלי כעת תתפוגג, המגמות בשוק קרנות הנאמנות הישראלי עשויות להשתנות בצורה משמעותית, והן עשויות ליהנות מגיוסים משמעותיים גם באפיק המנייתי".
גיוסים/פדיונות במנהלי הקרנות
סך של כ-4 מיליארד שקלים גויס החודש לגופי ניהול ההשקעות השונים. כ-1.8 מיליארד שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. 1.4 מיליארד שקלים בקרנות כספיות. 579 מיליון שקלים במוצרי מדדים. היקף הגיוס בקרנות גידור עומד על 103 מיליון שקלים בסך הכל.
תמונת הגיוסים עד כה מתארת את ילין לפידות בהיקף הגיוס הכולל הגבוה ביותר עם 1.6 מיליארד שקלים. אלטשולר שחם, מגדל, אנליסט, בגיוס משמעותי של מעל 400 מיליון שקלים. אי.בי.אי., סיגמא ומיטב בגיוס משמעותי בקרנות אקטיביות-מסורתיות של מעל 300 מיליון שקלים. הראל מגייסים 60 מיליון שקלים בקרנות גידור בנאמנות. מגדל מגייסים 260 מיליון שקלים במוצרי מדדים.
|
שם הגוף
|
גיוס ספטמבר
|
אקטיביות-מסורתיות
|
קרנות גידור
|
כספיות
|
מוצרי מדדים
|
ילין לפידות
|
1,636
|
-75
|
4
|
1,620
|
87
|
מיטב
|
262
|
300
|
7
|
-81
|
36
|
אנליסט
|
424
|
80
|
2
|
289
|
52
|
אי.בי.אי.
|
393
|
584
|
|
-332
|
142
|
אלטשולר שחם
|
606
|
-37
|
|
618
|
25
|
מגדל
|
581
|
81
|
|
240
|
260
|
סיגמא
|
399
|
399
|
|
|
|
הראל
|
105
|
118
|
60
|
-283
|
210
|
מור
|
21
|
175
|
30
|
-125
|
-59
|
אילים
|
127
|
127
|
תמיר פישמן
|
70
|
70
|
פורסט
|
0
|
0
|
|
|
|
ברק
|
|
|
|
|
|
אילון
|
-70
|
40
|
|
-110
|
|
קסם
|
-774
|
-166
|
-434
|
-174
|
הוסטינג
|
116
|
116
|
סה"כ
|
3,896
|
1,812
|
103
|
1,402
|
579
גיוסים/פדיונות בגופי ההוסטינג
|
שם הגוף
|
גיוס ביולי
|
ברומטר
|
-22
|
פסטרנק שוהם
|
0
|
פורצ'ן
|
42
|
ב.אלטרנטיב
|
27
|
קבין
|
14
|
הורייזן
|
-54
|
פרופאונד
|
15
|
אלפי בנדק
|
16
|
אלפאטק
|
-4
|
אקסיומה
|
17
|
דרך
|
2
|
פלקון
|
1
|
שופן
|
1
|
עציוני
|
-38
|
גביש
|
4
|
פורטה
|
95
|
סה"כ
|
116
תמונה: Dreamstime