שיא חדש: יתרות מטבע החוץ של ישראל חצו את 231 מיליארד דולר בסוף ספטמבר

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2025

 

 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל / תמונה: Dreamstimeיתרות מטבע החוץ בבנק ישראל / תמונה: Dreamstime
 
בנק ישראל
08/10/2025

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2025 בסך 231,880 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,560 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 41.3 אחוזים (איור 1).

הגידול מוסבר בעיקר על ידי שערוך  יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 2,353 מיליוני דולרים. גידול זה קוזז ע"י פעולות הממשלה במט"ח בסך של כ- 774 מיליוני דולרים.
 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים
 

תאריך

יתרות מטבע החוץ            ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית

סך הכול יתרות מטבע החוץ

ספטמבר 2025

227,246

4,634

231,880

אוגוסט 2025

225,694

4,626

230,320

יולי 2025

222,157

4,611

226,768

יוני 2025

223,651

4,599

228,250

מאי 2025

219,086

4,553

223,639

אפריל 2025

217,489

4,546

222,035

מרץ 2025

214,394

4,416

218,810

פברואר 2025

215,898

4,356

220,254

ינואר 2025

211,710

4,358

216,068

דצמבר 2024

210,170

4,400

214,570

נובמבר 2024

212,684

4,416

217,100

אוקטובר 2024

211,638

4,436

216,074

ספטמבר 2024

215,807

4,570

220,37


