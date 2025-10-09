יום של מימוש רווחים קטן מאשר החל המסחר - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ההתלהבות הראשונית מהעסקה הסתיימה והנה השפעת יום מעורב למדי על קרנות הנאמנות הישראליות: בחיוב היומי עלו סקטורים שונים: אנרגיה ישראלית, נדל"ן מקומי, ותשתיות לאומיות. חיוב חודשי: ת"א 90 ונדל"ן כאשר החיוב השנתי לא השתנה: בנקים וקצת ביטוח. בחלק השלילי של הדברים אנו מקבלים ברמה היומית את הבנקים בבלעדיות, כאשר החלק החודשי זהה ליומי. ושנתית? דולר ואג"ח קונצרני של הדולר.

ארה"ב: שיתוק הממשל (Shutdown) אינו משפיע לרעה על שוק ההון האמריקאי. למעשה, קשה למצוא כרגע משהו שמשפיע לרעה על המגמה החיובית בוול-סטריט. הימים האחרונים דומים מאוד לעינוי סיני. התחלה מעניינת, המבשרת אולי שינוי, וככל שמתקדם היום אנו רואים סגירה המהווה המשך ישיר ובוטח במגמה החיובית הקיימת. מניות הטכנולוגיה ממשיכות לתת את הטון כאשר מניית AMD הייתה הכוכבת התורנית עם עסקה גדולה עם OpenAI. בכלל, אחרי הפסקה קטנה, העולם המבטיח של הבינה המלאכותית חוזר להיות במרכז העניין של השוק.

ביחד לאופטימיות במניות, אנו רואים המשך למגמה החיובית האדירה של המתכות היקרות וביניהן הזהב כעניין עיקרי. האם מדובר בציפור מבשרת רעות? האם זוהי בריחה מהמערכת הפיננסית הרגילה? או האם זהו מומנטום המביא למומנטום? בכל אופן זו נקודה לציון והיא חשובה בדיוק כמו ירידת הדולר-אינדקס ל-98.8. היום היה גידול במלאי של הנפט (נתון שלילי המצביע על מיתון) כאשר המכרז לאג"ח 10 שנים עבר בהצלחה פחותה מהפעם הקודמת: פי 2.5 במקום פי 2.7 בביקוש היתר, ותשואה ממוצעת של 4.12% מול 4.03%. והנה, למרות הכול, הנה התוצאות של סיום היום:





תל-אביב: אחרי ימים יפים מאוד של עליות, הגיע החג וראינו את ההתלהבות הגדולה מהעסקה תופסת מונחה קצרה. היה זה יום רביעי (08-10) של ערבוביה וחוסר כיווניות כללית עם נטייה מזערית שלילית. יש לומר שהיום החל בצורה הרבה יותר חמורה, עם מימוש רווחים מאסיבי, אבל ככל שהתקדם השעון, ראינו חזרה מעלה. בחלק מהמקרים עד כדי הפיכת האדום לירוק ובחלק אחר מהמקרים לכיוון ירידה קטנה מאוד. למשל: ת"א 35: 0.21%- מול העלייה הקטנה של 0.2% בת"א 90.

מה נאמר ומה נספר חדש? כול העיניים נשואות לשרם אשייך. שם יוכרע גורלם של החטופים לחזרה לארץ או לגורל הרבה יותר אכזר. למרות שיש דחיפה מאוד חזקה מצד הממשל של טראמפ לסיים את השלב הראשון של 21 הנקודות (שלב א) בהמלחה, הכולל את החזרת החטופים ושחרור האסירים הכבדים מצידנו, התחושה היא שהכול יכול עדיין לקרות כי אנו מתמודדים עם גורם בלתי צפוי לחלוטין שיכול לראות במוות כשהידים את הפתרון המועדף עליו. נקווה לטוב. בינתיים, השוק מגמגם ומחכה כאשר ישנם הרבה ימים של חוסר מסחר עד אמצע החודש.

עבור ה-05-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום מסחר שלפני חג והנה התוצאות: מחזור כללי של 1.477 מיליארדי שקלים, וזה המון ביחס לימי ראשון שהם ימי מסחר מוקצר ממילא. המוסדיים השתתפו מעט מאוד עם 229.2 קניות, 352.5 מכירות => נטו: 123.3- מיליוני שקלים. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את אנלייט אנרגיה (18.7-) ואלביט מערכות (19.6-) מול הפניקס (3.4) ונייס (7.6) שנקנו הכי הרבה.

