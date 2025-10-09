סערה בשוק ההון: לשכת סוכני הביטוח מאשימה את הרשות בהסתרת נתוני השיווק הישיר

נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו"ב שלמה אייזיק, שלח מכתב דחוף לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון עמית גל בנושא היעדר הדיווח בדוחות הרשות על עלויות והכנסות מערך השיווק הישיר בחברות הביטוח.

"רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון נוהגת מדי שנה לפרסם דוח מפורט ומקיף על אודות פעילותה הרגולטורית של הרשות, סקירת השוק המפוקח על-ידה, הגופים המפוקחים ובעלי רישיונות אחרים. בדוח הממונה לשנת 2024, קיים פרק מקיף העוסק בפעילות התיווך בענפי ביטוח השונים. שם מפורט, כי ישנם 3 סוגים של בעלי רישיונות במקטע התיווך: סוכן ביטוח, סוכן שיווק פנסיוני (שהוא עובד של גוף מוסדי) ויועץ פנסיוני.

"במסגרת אותו פרק, ישנו תת-פרק שלם העוסק בהכנסות סוכני הביטוח – יחידים ותאגידים בענפי הביטוח השונים; והיקף העמלות המשולמות להם מגופים מוסדיים. עמלות שהן משולמות להם ביושר תמורת עבודה ושירות מהותי ביותר שהם מעניקים למבוטחים. אולם, דוח הממונה לשנת 2024 (כמו דוחות דומים בעבר), אינם כוללים, ולו ברמת פירוט בסיסית, נתונים ביחס להכנסות ועלויות של מערכי השיווק הישיר הפועלים בתוך חברות הביטוח עצמן, לרבות בחברות הנחשבות ל"ישירות". מחדל זה מקים חשש לעיוות תמונת המצב המוצגת לציבור, ולפיכך מעורר טעם לפגם במישור השקיפות וההגינות הרגולטורית.

"גם ביחס ליועצים פנסיונים, יש חסר בשיקוף התמונה בשוק. דוח הממונה מתייחס להיקף העמלות שקיבלו הבנקים מהגופים המוסדיים, אך נתון זה מוזכר באופן לא מודגש בכלל – בלי פירוט לפי גופים בנקאיים; השוואה ליחס החסכונות שמשווקים דרכם לעומת חלקם מהעמלות בשוק, השוואה לשנים קודמות וכו'.

"העדר הנתונים כאמור יוצר מצג מוטה אשר מעצים, שלא בצדק, את עלות פעילותם של הסוכנים העצמאיים ומכוון תקשורת שלילית לכיוונם – שעה שמערכי השיווק הישיר, שהינם כפופים לרגולציה זהה (ובחלקם אף פועלים ללא רישוי כנדרש לפי חוק הפיקוח), נותרו מחוץ לתמונה – הכוונה כאן היא בעיקר למשווקים מטעם חברות ביטוח (שכירים) בכל ענפי הביטוח אשר בחלקם הגדול מוכרים מוצרים ארוכי טווח והכל ללא רישוי.

"ללא פירוט ההכנסות, העלויות והתשומות השיווקיות של חברות הביטוח ביחס למערכים הישירים שבשליטתן, לא ניתן לערוך השוואה מהימנה בין ערוצי ההפצה השונים, וממילא נפגע עקרון השקיפות הציבורית. נציין, כי בידינו מידע לפיו הכנסות משווק ישיר (נטו, קרי: ללא עלות מעביד) גבוהה באופן משמעותי מהכנסתו של סוכן עצמאי בעל ותק של למעלה מעשור; ולעיתים אף כפולה ממנה.

"אנו מבקשים להשלים את הנתונים ביחס לדוח הממונה 2024, ולהוציא תוספת מבהירה ברוח הדברים האמורים. בנוסף, מטעמים של הגינות דיווח, אנו פונים בבקשה כי הדוחות הבאים שיפורסמו יכללו התייחסות מלאה לעלויות ולשיעור ההכנסה של מערך השיווק הישיר בחברות הביטוח, לרבות בחברות ישירות – ובאופן פרטני על בסיס נתוני פר קפיטה".