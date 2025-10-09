תיק אישי
בוקר היסטורי בבורסת ת״א: השוק מזנק בחדות בעקבות ההסכם

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נפתח הבוקר באווירה חגיגית במיוחד, על רקע הדיווחים הדרמטיים כי ישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון בהסכם שלום - צעד חסר תקדים לאחר שנים של לחימה וחוסר יציבות ביטחונית

 

 
בוקר היסטורי בבורסת ת״א / תמונה: Dreamstimeבוקר היסטורי בבורסת ת״א / תמונה: Dreamstime
 
שרית ברמן, מנהלת יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך
09/10/2025

השווקים מגיבים בעוצמה:

מדדי המניות מזנקים בחדות, כאשר מדד ת״א- 35 עולה בכ-1.9%, מדד ת״א- 90 עולה בכ-2.4%, ומדד SME-60 מדד הבנקים עולה גם כן בכ- 2.4%, עליות אלו מבטאות את גל האופטימיות השוטף את המשקיעים. גם חברות הנדל״ן בולטות בעליות ניכרות, על רקע הציפיות ליציבות ביטחונית וכלכלית ממושכת.
מדד ת״א בנייה עולה בכ-5.5% ומדד ת״א נדל״ן עולה בכ- 4.3%.

בשוק המט״ח ניכרת אף היא מגמת 

אופטימיות, כאשר השקל מתחזק מול הדולר, ושערו של המטבע האמריקאי יורד לכ-3.258 ₪ לדולר — רמה שלא נראתה מאז אוגוסט 2022.

גם שוק איגרות החוב מצטרף לחגיגה: התשואה על איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים ירדה מתחת ל4% מה שמעיד על ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל ועל אמון המשקיעים במערכת הכלכלית המקומית

הנתונים נמסרו על ידי שרית ברמן, מנהלת יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך

שרית ברמן, מנהלת יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך, מוסיפה כי נכון לפתיחת יום המסחר, מדד המניות ת"א 35 שובר שיא בפעם ה-41 מתחילת שנת 2025, מדד ת"א-125 שובר שיא בפעם ה-38, ומדד ת"א-90 שובר שיא בפעם ה-33 מתחילת השנה. מאז מועד ההכרזה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על תוכנית "21 הנקודות", מדד ת״א 35 עלה בכ-4.7%, מדד ת״א 90 עלה בכ-7%, מדד SME 60 עלה בכ-6.6%, מדד ת״א נדל״ן עלה בכ-11.1%, ומדד ת״א ביטוח עלה בכ-10.6%.

