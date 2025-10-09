שינוי כיוון בריבית? פגוט: המשקיעים מתמחרים סיום מלחמה והורדת ריבית בנק ישראל

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם יום מסחר מקוצר שהתאפיין בעליות שערים ניכרות במדדי המניות:

״היום נרשם בבורסת תל אביב מחזור מסחר יומי ענק של 4.5 מיליארד שקל, ביום מסחר מקוצר של כ־4.5 שעות - כלומר קצב של מיליארד שקל לשעה במסחר במניות בלבד. מדד ת״א 125 עלה היום בכ־2.9%, מדד ת״א 35 עלה בכ־2.3% ומדד ת״א 90 עלה ב־4.6%. הכוכב הגדול בין המדדים הענפיים היה מדד ת״א בנייה, עם עלייה יומית של 9.1%. מדדי הנדל״ן בלטו בעליות כאשר מדד ת״א נדל״ן עלה 6.7% ומדד ת״א מניב ישראל עלה 5.4%. העלייה במדדי הנדל״ן תרמה לעלייה החדה במדד ת״א 90. מדד ת״א בנקים 5 עלה בכ־2.4% ומדד ת״א SME60 עלה בכ־3%. מתוך 125 מניות במדד ת״א 125 עלו היום 117 מניות, והשאר נותרו ללא שינוי או ירדו. מניות ישרוטל, אל על וארית בלטו לשלילה, ככל הנראה על רקע ההסכם לסיום המלחמה. מאז הכרזת תוכנית טראמפ ועד סיום המסחר היום, מדד ת״א 35 עלה בכ־5.2% ומדד ת״א 90 עלה בכ־10.5%.

בשוק המט״ח הדולר נסחר ברמה של כ־3.24 שקלים לדולר, לאחר ירידה של כ־1% בשער הדולר הרציף מול השקל. גם האירו ירד ב־1.2% לרמה של כ־3.76 שקלים בשער הרציף. באיגרות החוב הממשלתיות נרשמו עליות, כאשר אג״ח ישראל ל־10 שנים עלו ב־0.7% ומדד תל בונד 60 עלה ב־0.35%.

בשוק קרנות הסל נרשם מחזור מסחר ענק של כ־840 מיליון שקל – כמעט כפול מהממוצע היומי. עיקר הפעילות נרשמה בקרנות סל המבוססות על מדדי מניות מקומיים, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. מניות הבנקים הגדולים ריכזו מחזור מסחר גדול של כ־900 מיליון שקל. בימים האחרונים מניות הבנקים פיגרו אחרי השוק ורשמו ירידות שערים, ואילו היום הן עלו כמו רוב השוק. עם זאת, ניכר כי הציפיות להפחתת הריבית במשק מייצרות לחץ מסוים על מניות הבנקים ומסייעות לסקטורים כמו הנדל״ן שעשויים ליהנות מריבית נמוכה.

השוק סחר היום בהתאם לציפיות לתוואי הריבית העתידי. המשקיעים מתרגמים את סיום המלחמה לשינוי כיוון במדיניות הריבית של בנק ישראל וסוחרים בהתאם. בהקשר זה, מייד אחרי חג שמחת תורה ביום רביעי הבא יפורסם מדד המחירים לצרכן, שעשוי לתדלק את הציפיות להפחתת ריבית קרובה.

נכון לשעת סגירת המסחר בבורסת תל אביב, קיים צפי לפתיחה מתונה בבורסות ארה"ב. יש כיום היקף משמעותי של כספים מחוץ לשוק הישראלי – משקיעים רבים המתינו לסיום המלחמה כדי להחליט אם להיכנס להשקעה בשוק המקומי. התשואות המרשימות שרשם השוק בשנתיים האחרונות לא שכנעו את המשקיעים שזהו מקום בטוח מספיק, והם חיכו לחותמת של סיום המלחמה כדי להגדיל חשיפה לשוק המקומי. בסופו של דבר, שוק עולה נשען על כניסת כסף חדש. אני סבור כי אנו בעמדה נוחה לכניסת כספים נוספים לשוק, הן מצד משקיעים מקומיים והן מצד משקיעים זרים.

בהמשך יהיה מעניין לעקוב אחר תגובת חברות הדירוג, שהיו עד כה פסימיות ביחסן לשוק המקומי. מעניין לראות מי תהיה חברת הדירוג הראשונה שתתייחס לשינוי – מה שעשוי להשפיע גם על שוק האג״ח הממשלתיות. כפי שציינו לפני כשבוע, השקל־דולר בקונסטלציה הנוכחית הוא 'סכין נופלת', ובלי התערבות של בנק ישראל הכיוון ברור. כעת נותר רק להמתין להחזרת החטופים״.