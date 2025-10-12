מה מעניין את קוני תעודות הסל (ETF) בעולם?

עולם תעודות הסל הפך להיות עיקרי בעולם ההון הגלובלי. ולמרות שבכל מדינה ומדינה יש כמות לא קטנה של דברים מקומיים, המטופלים על ידי תעודות סל מקומיות, יש עדיין יתרון כמותי אדיר לתעודות הגלובליות המונפקות על ידי גופים אמריקאיים. אלו עדיין שולטים ברמה בשוק הזה ומנהלים כמויות עצומות של הון.

לכן, היה מעניין לעשות תרגיל קטן: שאלנו עצמנו מה הן התעודות שבהן יש עניין אחרי 5 הגדולות ביותר? אלו העוסקות בעיקר במדדים האמריקאיים הגדולים? על מנת לעשות זאת, הלכנו לאתר ETFdb המהווה צומת בטיפול והעמקה בנושא הזה. והנה הטבלה שהגענו אליה מהאתר ההוא:

Symbol ETF Name Asset Class Total Assets ($MM) Avg. Daily Share Volume (3mo) VOO Vanguard S&P 500 ETF Equity $770,090 7097852 IVV iShares Core S&P 500 ETF Equity $701,925 5671442 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust Equity $681,129 70230234 VTI Vanguard Total Stock Market ETF Equity $551,045 3715573 QQQ Invesco QQQ Trust Series I Equity $389,365 47625332 VUG Vanguard Growth ETF Equity $195,978 939650 VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF Equity $180,418 11492610 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF Equity $156,450 10634329 VTV Vanguard Value ETF Equity $149,945 2831953 BND Vanguard Total Bond Market ETF Bond $140,049 6503456 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Bond $132,331 8005182 GLD SPDR Gold Shares Commodity $129,785 11531590 IWF iShares Russell 1000 Growth ETF Equity $121,782 1027823 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF Equity $111,797 9859299 VGT Vanguard Information Technology ETF Equity $110,421 467365

קודם כל, מעניין לציין שהחשד שלנו התגשם לחלוטין: שימו לב שבחמשת התעודות המנהלות הכי הרבה כספים (בצהוב), 3 מהן עוקבות אחרי מדד המניות העיקרי S&P500, אחת מטפלת במדד הטכנולוגי החשוב Nasdaq100 ואחת עוסקת בשוק כולו (Total Stock Market). החל משם העניינים קצת משתנים. הדברים נהיים קצת יותר נושאיים וממוקדים כאשר ישנה נפילה אדירה יחסית בכמות הכסף המנוהל על ידן.

אם בראש הטבלה אנו מוצאים את VOO (העוקבת אחרי S&P500) עם היקף של 770 מיליארדי דולר (!!) אזי הקרן הנושאית הראשונה מנהלת "רק" 195 מיליארדים (!). וזו קרן של Vanguard גם כן (VUG) העוסקת במניות צמיחה, דהיינו מניות עם עתיד גדול ולא מניות מבוססות וותיקות. לרוב, מניות אלו שייכות לחלק הטכנולוגי, יזמי, שאלמנט הפיתוח בו גדול ולא מוצה עדיין. בין ה-10 הנבחנות (בירוק), ישנו כמה תעודות גיאוגרפיות (שווקים מפותחים – VEA, מתפתחים – IEMG, וגם משהו מגוון כמו IEFA העוסקת במניות באירופה, אוסטרליה, והמזרח הרחוק...).

בין התעודות האלו נמצא גם ייצוג למניות הערך (VTV), שתי תעודות בתחום האג"ח (BND, AGG), קרן טכנולוגית (VGT), ואחת שמתמחה במניות צמיחה אבל, מבין המניות הקטנות של השוק (IWF). לבסוף, לא ניתן לוותר על היוצאת מן הכלל בכך שהיא התעודה היחידה שאינה עוסקת במניות אלא בסחורה (אם ניתן לקרא לזהב סחורה...) והיא GLD העוקבת אחרי המתכת היקרה הצהובה.

בסה"כ, ניתן לומר שאחרי המדדים העיקריים, המשקיעים עדיין מעדיפים לשים את הונם במניות לרוב, בכל מיני חתכים וגיוונים כאשר היוצאת מן הכלל מצביעה על סוג של נכס הגנה. ושוב נציין את המנעד הצר בין התעודה השישית (VUG) והאחרונה בטבלה כאשר מסתכלים על ההון המנוהל (195 מיליארדים עד 110 מיליארדים) מול הקפיצה האדירה כאשר מדובר בחלק העליון של חמשת הגדולות (770 מיליארד עד 389 מיליארדים). אני מניח שמה שאנו רואים כאן משתקף ברוב השווקים המקומיים גם כן.

אם ניקח לדוגמה את השוק הישראלי כל הכלים שעוקבים ת"א 35 ו-ת"א 90 יגמדו בהון את הקרנות-תעודות הסקטוריאליות האחרות. זוהי המהות של ההשקעות הפאסיביות כי עקיבה אחרי מדדים עיקריים הייתה ונשארה מדיניות ההשקעה המועדפת על הציבור. עקיבה כזו כללית, יחסית מגוונת, ומהווה סוג של Benchmark, שלחלק נכבד ממנהלי הכספים העיקריים קשה "לשבור" אותו תשואתית. שנה טובה!



