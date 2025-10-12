"ברבור סיני" בוול סטריט - האם יש שינוי מגמה ? ניתוח טכני

וול-סטריט – מדד S&P500





נתוני תעסוקה בעייתיים, שיתוק חלק גדול מהממשל, נתוני מיתון המגיעים ממלאי האנרגיה (נפט וגז), האטה מאסיבית בתחום הנדל"ן למגורים, ועוד כהנה עובדות מרשימות... כל אלו לא שינו דבר במסלול "טיסת האוטומט" של המדד כלפי מעלה, עד יום שישי האחרון (10-10-2025). למעשה, ממה שאנו שומעים על זרימות הכסף, הציבור הכללי מושקע עכשיו ברמה של All in בשוק כאשר הרבה מאוד "מקצוענים" שאלו עצמם את השאלה הגדולה: עד מתי? האם מה שקרה ביום שישי היא התשובה לתהיות האלו?

ברור שאין לזה תשובה ברורה, עדיין. נתחיל בתיאור המצב עד אותו יום שישי: מזמן אנו נמצאים בלה-לה לנד של שווי שוק עבור חלק נכבד מן המניות הדוחפות את השוק קדימה. אז, בעצם, מה הניע את המגמה החיובית המדהימה הזו? אלו גורמים שכבר ציינתי כאן, בתוספת לעוד גורם חדש במקצת:

ראשית, כמות הכסף הזמינה להשקעה אדירה ממש ומחפשת מקום לחנייה ולתשואה כאשר הכלכלה האמיתית מגהקת סימני מיתון. בהכללה נאמר: זה לא הזמן כרגע להקים מפעל (בלי עזרה ותמיכה ממשלתית...) כאשר המשק נראה כפוסע לאיטו לכיוון האטה. לכן, רוב הכסף הפנוי הולך שוב לחלק הפיננסי ומוצא את דרכו דרך הגורם הבא.

הגורם השני הוא המשך השפעת ההשקעות הפאסיביות. תעודות הסל וניהול הכספים על בסיס חשיפות קבועות מזרים באופן אוטומטי כספים אדירים למניות שבבחינה פונדמנטלית כבר איבדו קשר עם המציאות ה"רגילה". כאשר מניות מגיעות לטריליוני דולר שווי, ולא משנה כמה מכירות צפויות, העניין מתחיל להיות רגיש ובעייתי במקצת. אבל, הצינור פתוח והכסף זורם לכלים הקשורים למדדים וכך מגיע גם למניות הסופיות עם ההשפעה הגדולה על המדד. ראו שוב את מה שקורה בשבע המופלאות.

שלישית, וזה הגורם החדש: מדיניות הריבית. אחרי תקופה ארוכה שבה הבנק המרכזי חשש מלהוריד את הריבית בגלל ההשפעה שחשבו שתהיה ממדיניות המכסים על האינפלציה, הוא החל להתפכח ולראות שאין כזו השפעה (כי היבואנים "בולעים" לרוב את העלייה במחיר) וששוק העבודה דורש טיפול אגרסיבי. האם ירידה של 0.25% מספיקה? בוודאי שלא. למעשה, הנשיא טראמפ צדק ב-100% כאשר כינה את פאוול: "המאחר". כרגע, הפד עושה את מה שהיה הגיוני שייעשה לפני חצי שנה ומאחר כרגיל. לכן, הצפי של הרבה מאוד דעתנים היא שהוא יפצה על הזמן האבוד בסדרה רציפה ואולי מהירה של הורדות נוספות. הצפי הזה מחלחל ומזרז את העליות.

לבסוף: כאשר הדולר נמצא מתחת ל-100 (DXY) ואף הגיע ל-96, חייבים לפצות על כך על ידי העלאת ערך בשוק. כרגע, נראים סימנים של חזרה מעלה במטבע האמריקאי אבל זה עדיין מוקדם כדי לראות אם שוק המניות ייעשה משהו נגדי בגל התחזקות אפשרית של הדולר. במיוחד כאשר חולשה זו בנויה במדיניות הרשמית של הממשל. בקיצור: כל אלו גורמי דחיפה חזקים וממשיכים ולא ניתן לראות באופק את ה"ברבור השחור" שישם לזה קץ.

אז מה יום שישי הביא לנו? חוסר וודאות חדשה מנקודת מבט שחשבנו שהיא כבר בדרך לפתרון: העימות מול סין, כאשר המכסים הפכו להיות הנשק העיקרי של ממשל טראמפ להתמודד עם מה שנעשה באימפריית האמצע. עד כדי הגיעו הדברים שהפגישה המתוכננת עם XI עומדת בסימן שאלה עכשיו. וזה מרעיד את אמות הסיפים של השוק, שעמד גם כך בהמתנה דרוכה לסיבה למימוש.

טכנית נאמר: עד יום שישי יכולנו לומר: "מה שהיה הוא שיהיה", וזאת כל עוד התנאים הבסיסים מתקיימים: תנועה מעל הממוצע הנע 20, קוו המגמה הראשי ממשיך לתמוך במגמה, ויש המשך לביסוס המומנטום באזור הגבוה של התחום שלו. והנה, ביום אחד של מימוש קשה, עקב דברי הנשיא לגבי סין, המדד חצה בפראות את הממוצע, ועומד לו על הקו התומך. זה הנמצא כ-2 סטיות תקן מתחת לממוצע.

כרגע, לא ניתן לומר שיש שינוי מגמה אבל זו פעילות חריגה בעוצמה. העניין הוא שרק המשך וירידה מתחת ל-6550 ובנייה של שפל חדש יהוו את האישור המצופה. בינתיים, יום אחד אינו יכול לשמש לקביעת עמדה קשיחה בנושא. זכרו: התעלה העולה החלה את דרכה מ-5940 כך שיש עוד דרך "לגיטימית" לתיקון (בין שליש ושני שליש מהסגמנט האחרון הזה...).

בכתבה באתרנו צוינו יעדים הגיוניים להגעת המדד, וזאת במסגרת המהלך האופטימי מאוד שלו כרגע. למשל: 3675 כהשלכה ממה שקרה באפריל והלאה. השבוע האחרון והעבר הקרוב, עם כל ההפסקות בגלל החגים השונים, היוו תמצית מימוש של התחזית הזו. ויש לומר את האמת: הכול נמצא בידי האויב. הוא זה שיסכים או ידחה את ביצוע תוכנית 21 הנקודות.

מדוע בידיו בלבד? כי כאשר הנשיא האמריקאי מעורב כל כך בתוכנית הזו, עד כדי הגעה לארץ כדי לבצר אותה בבטון-פוליטי-מדיני, אין הרבה סיכוי שממשלת ישראל תוכל לעשות משהו משמעותי על מנת לבטל אותה. וכך, אחרי שלב א" שבו החטופים מוחזרים, אנו נותנים מחבלים רבים ונסוגים בתמורה, ניכנס לשלבים הבאים, בהם המו"מ יכול להיות מייגע וארוך במיוחד.

וכאן אני מעלה מצב של פיצול: וול-סטריט נשארת במגמה החיובית או מתחילה להיחלש ולייצר מגמת תיקון יורד משמעותית. במקרה הראשון, ישנו גב שיכול לעזור לעבור את השלבים המגמגמים של המו"מ. במקרה של ניו-יורק חיובית (למרות יום שישי האחרון...), המגמה הכללית אצלנו יכולה להימשך עם תיקונים קלים כאשר היעדים שציינתי לעיל ימולאו.

אבל, במידה והתסריט האמריקאי השני קורה, דהיינו נראה יצירה של מגמה יורדת אחרי יום השישי האחרון העצוב כל כך שם, וגם נכנסים לבעיה של פסימיות לגבי פירוק הנשק ופירוז הרצועה, אשר תביא את האופציה הצבאית חזרה לקדמת הבמה, נוכל למצוא שהשוק הישראלי פחות עמיד ויציב מן המצופה ממנו כרגע.

אמנם, עברנו דשדשו "מעכל" בין תחילת יולי לתחילת אוקטובר אבל יש עדיין סכנה ממשית לתיקון של שליש עד שליש ממה שהושג מאז התחתית של אפריל. וזה יהיה כואב. אני ממש לא רוצה לקרר את ההתלהבות הכללית אלא רק לומר: חייבים להבין שכאשר קונים בשיא כל הזמנים נמצא גם הסיכון הגדול שמשם יתחיל תיקון טכני ומימושים.

טכנית נאמר: העלייה האחרונה הייתה אלימה, וחזקה מדיי על מנת שתמשיך בצורה הקיצונית הזו. מתישהו, בקרוב, נגיע למצב של צורך בעיכול נוסף. האם על ידי ירידות או על ידי דשדוש? זה ייקבע פונדמנטלית-גיאופוליטית. טכנית, נציין שאזור הפריצה של 3150 חייב לעמוד איתן בכל מחיר על מנת שנמשיך להיות סופר אופטימיים ואזור 2900 חייב לעמוד כדי שנשמור פאסון של מגמה טובה. מה שקרה ביום שיש בארה"ב אינו חייב לתת אותותיו אצלנו אבל זו בהחלט אפשרות שנראה את יום ראשון אדום כקורלציה מולם, ובמיוחד בגלל החג השני שבו לא יהיה מסחר (ימי שני-שלישי). שנה טובה!

