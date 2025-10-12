כמה דברים שכדאי לדעת על המינרלים הנדירים שטלטלו את בורסות העולם

בסוף השבוע האחרון התעוררו משקיעי העולם וגילו חזית חדשה במלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות של העולם - סין וארה"ב. האירועים החלו כבר ביום חמישי, עם הודעתה של סין כי תטיל מגבלות נרחבות חדשות על יצוא של מינרלים נדירים וחומרים חיוניים אחרים. הצעד של סין נועד בין השאר לחזק את מנופי הלחץ שלה מול ארה"ב. גם התזמון חשוב: בהמשך החודש תוכננה להתקיים פגישה בין נשיאי ארה"ב וסין בדרום קוריאה.

משרד המסחר הסיני הודיע ביום ה' כי משיקולי ביטחון לאומי יצוא של פריטים שבהם נמצאת אפילו כמות זעירה של מינרלים נדירים מסוימים שמקורם בסין יחייב מעתה רישיון יצוא. ציוד וטכנולוגיות מסוימים לעיבוד של מינרלים נדירים ולייצור מגנטים מסוימים יהיו כפופים גם הם למגבלות.

ההודעה נתפסה בארה"ב כהסלמה במאמצי סין לפקח על השימוש בסחורות שהופקו אצלה מחוץ לגבולותיה. היא מגיעה גם כתגובה למגבלות יצוא שהטיל הממשל בוושינגטון, ומונעות מחברות סיניות גישה לשבבים מתקדמים ולציוד ייצור עבורם. המגבלות החדשות של סין ייכנסו לתוקף ב-8 בנובמבר. המוצרים החדשים כוללים חמישה מינרלים נדירים – הולמיום, אירופיום, איטרביום, תוליום, ארביום – וכן סוללות ליתיום־יון, אנודות גרפיט ויהלומים מלאכותיים מסוימים. ההגבלות חלות כאמור גם על חלק מציוד הייצור של החומרים הללו.

סין אחראית על כ-70% מהאספקה העולמית של מינרלים נדירים. אלו מינרלים שמשמשים במגוון יישומים וחיוניים עבור תעשיות הייטק, מוליכים למחצה, מכוניות, וכן תעשיות צבאיות.

הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג היו אמורים להיפגש בפסגה בדרום קוריאה, שמטרתה להגיע להסכם סחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. ואולם כעת לא ברור אם הפסגה הזו אכן תתקיים.

"הייתי אמור להיפגש עם הנשיא שי בעוד שבועיים, בכינוס הפורום לשיתוף פעולה כלכלי אסיה-האוקיינוס השקט (APEC) בדרום קוריאה. אבל עכשיו נדמה שאין טעם לעשות זאת", כתב טראמפ בפוסט שפירסם ביום ו' ברשת טרות'. "אחד מצעדי המדיניות שעליו אנחנו חושבים כרגע הוא הגדלה עצומה של המכסים על מוצרים סיניים שמגיעים לארה"ב".

"סין מנסה להחזיק את העולם כבן ערובה", כתב טראמפ בפוסט. "הם צברו בשקט מונופול בכמה אלמנטים. אבל גם לארה"ב יש מונופולים, הרבה יותר חזקים והרבה יותר מרחיקי לכת מאלו של סין. אם סין תתמיד בצעדיה העוינים נגד ארה"ב איאלץ לפעול פיננסית בתגובה לכך", הזהיר.

לאחר סיום המסחר ביום ו' פרסם טראמפ את צעדי התגובה שלו. המרכזי שבהם הוא הטלת מכס נוסף (כלומר – נוסף על המכסים הקיימים) בשיעור של 100% על יבוא מסין לארה"ב. המכס ייכנס לתוקף ב-1 בנובמבר. כמו כן יוטלו הגבלות יצוא על כל "תוכנה קריטית".

ההתפתחויות הללו עמדו במוקד המסחר בבורסות ביום ו' וגרמו לירידות חדות. מדד נאסד"ק צלל ביום שישי ב-3.6% ומדד S&P500 איבד 2.7%.

בבייג'ין הדגישו בשבוע שעבר כי הם מעוניינים למנוע "שימוש לרעה" במינרלים נדירים במגזר הצבאי ובמגזרים רגישים אחרים. הקפדה מיוחדת תחול על חברות שמספקות ציוד וחומרים לצבאות זרים. בקשות ליצוא פריטים שיכולים לשמש בייצור נשק, טרור או מטרות צבאיות אחרות יידחו. ההגבלות החדשות עלולות להעמיק את התלות של מדינות אחרות בסין ובידע הסיני.

שבוע המסחר הקרוב עלול לעמוד בצילו של "משבר המינרלים הנדירים", שכולל כעת גם את העלאת המכסים הדרמטית על יצוא מסין לארה"ב. לקראת הדרמות שעדיין בדרך, הנה כמה דברים שכדאי לדעת בנושא המינרלים נדירים.

מהם מינרלים נדירים, והאם הם באמת "נדירים"?

מינרלים נדירים הם קבוצה של 17 יסודות מתכתיים בטבלה המחזורית, הכוללים בין השאר חומרים כמו סקנדיום, הייטריום ואלמנטים ממשפחת ה"לנתנידים". למרות השם, המינרלים האלה אינם באמת נדירים. הם נמצאים בשפע בקרום כדור הארץ, אפילו יותר מזהב. הבעיה היא שהם קשים ויקרים לחילוץ ולעיבוד, ולעיתים הם מזיקים לסביבה. הם נמצאים בריכוזים נמוכים מאוד ומעורבבים עם מינרלים אחרים, דבר שמקשה לחלצם ומייקר את הפקתם.

רשימות המינרלים הקריטיים כוללות בין השאר חומרים כמו ליתיום, ניקל, קובלט, גרפיט ויסודות אדמה נדירים. מינרלים חשובים נוספים כוללים גם אלומיניום, מנגן, סיליקון וכסף.

למה משמשים מינרלים נדירים?

מינרלים נדירים משולבים כיום בכל מכשיר טכנולוגי. הם מצויים בין השאר בסמארטפונים, טורבינות רוח, נורות LED וטלוויזיות בעלות מסך שטוח. הם חיוניים לסוללות של רכבים חשמליים, לסורקי MRI ולמכשירים רפואיים אחרים.

מינרלים נדירים חיוניים גם לצבא ארה"ב. הם משמשים במטוסי קרב מתקדמים דוגמת F-35, צוללות, מערכות לייזר, לוויינים וטילים.

היכן ניתן למצוא על כדור הארץ מינרלים נדירים?

כ-60% מהחומרים הנדירים המוכרים לנו מגיעים מסין. כך על פי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה. סין שולטת כיום בכ-92% מהתפוקה העולמית של שלב עיבוד החומרים. חלק מהחומרים הנדירים מסווגים לפי משקלם האטומי. מתכות כבדות נחשבות לנדירות יותר.

אם הם לא כל כך נדירים – למה לארה"ב יש בעיה איתם?

חלק מהחומרים הנדירים שנמצאים בארה"ב ומופקים בה נשלחים לסין לצורך עיבוד. "עד תחילת השנה, כל המתכות הנדירות הכבדות שכרינו בקליפורניה נשלחו לסין להפרדה", אמרה לאחרונה לרשת CNN גרייסלין בסקרן, מנהלת תוכנית אבטחת מינרלים קריטיים במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים בארה"ב. לדבריה, לארה"ב יש בקליפורניה מכרה אחד פעיל של מתכות נדירות.

ממשל טראמפ חתם לאחרונה על "עסקת מינרלים נדירים" עם אוקראינה, כחלק מהסכמים לממכר נשק אליה. טראמפ גם הביע עניין במינרלים המיוחדים שמצויים בגרינלנד שנמצאת תחת שליטה של דנמרק.

מה חשיבותם של חומרים נדירים במלחמת הסחר העולמית?

סין מנצלת כיום את שליטתה על אספקת חומרים ומינרלים נדירים כמנוף מרכזי במלחמת הסחר שלה מול ארה"ב. במהלך האחרון שלה, סין הוסיפה כמה יסודות נדירים להגבלות היצוא שלה: הולמיום, ארביום, תוליום, אירופיום, איטרביום, ומגנטים מחומרים הקשורים ליסודות אלו. בכך היא הגדילה את מספר החומרים הנדירים שעליהם חלות הגבלות יצוא ל-12. סין תדרוש גם רישיונות עבור יצוא טכנולוגיות לייצור ועיבוד של אותם חומרים.

להגבלות היצוא מצד סין עלולה להיות השפעה משמעותית. תעשיות אמריקאיות רבות נסמכות על החומרים הללו בתהליך הייצור שלהן. על פי דו"ח של המכון הגיאולוגי האמריקאי בין השנים 2020 ו-2023, 70% מהיבוא האמריקאי של תרכובות ומתכות נדירות הגיע מסין.

מה מקומם של מינרלים נדירים בסוגיות של הגנת הסביבה?

מינרלים קריטיים מהווים חידה סביבתית וחברתית. יש הרואים בהם צורך הכרחי במאבק נגד שינויי האקלים, כמו למשל קידום תעשיית המכוניות החשמליות. מאידך, כרייה ועיבוד של מינרלים אלה יכולים להוביל לפליטות גזי חממה, לזהם את הסביבה ולהגביר סיכונים לקהילות הסמוכות לאתרי ההפקה. הכרייה והייצור מרוכזים כיום בקומץ קטן של מדינות. הביקוש הגובר להם מוסיף למתחים גיאופוליטיים וכלכליים בין מדינות ומלבה את מלחמת הסחר העולמית.

האם עלול להיווצר כעת מחסור עולמי במינרלים נדירים?

למרות הביקוש הגבוה, סביר להניח שיש מספיק מינרלים חיוניים כדי לענות על צרכי העולם. הקושי הוא בהפקתם.

לחלק מהמינרלים החיוניים, כמו אלומיניום ופלדיום, יש עתודות מספיקות ביבשה שיכולות לעמוד בביקוש העולמי עד 2050 וכנראה גם מעבר לכך. עבור אחרים, כמו נחושת, ניקל וקובלט, ייתכן שהעתודות הקיימות אינן מספקות. יידרשו חיפושים נוספים והתקדמות טכנולוגית כדי להגדיל את ההיצע שלהן.

חלק מהאתגר בהגדלת אספקת המינרלים החיוניים נובע מכך שענף הכרייה נע באיטיות. בין גילוי החומר ועד להפקה ראשונה שלו לוקח בממוצע כ-15 שנים. תלוי במינרל, במיקום המכרה ובסוג שלו.

הפקה ועיבוד של מינרלים חיוניים מרוכזים במספר קטן של מדינות. על פי ההערכות, בשנת 2023, אינדונזיה החזיקה ב-42% מעתודות הניקל העולמיות וב-54% מייצור הניקל העולמי. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו החזיקה ב-55% מעתודות הקובלט העולמיות וב-74% מייצור הקובלט העולמי.

לאחר הכרייה, רוב המינרלים הללו נשלחים לסין לעיבוד לפני שניתן לייעד אותם לשימוש סופי. סין מעבדת יותר ממחצית מהליתיום בעולם, שני שלישים מהקובלט, שליש מהניקל וכמעט את כל יסודות האדמה הנדירים.

הדומיננטיות של סין בעיבוד נובעת מהשקעות אסטרטגיות שהיא ביצעה בעשורים האחרונים בכרייה עולמית ומסטנדרטים סביבתיים מקלים יותר שהיא אימצה. ההשקעה ארוכת השנים של סין בפיתוח אנרגיה נקייה היא אחת הסיבות שדחפו את סין למעמד המוביל שלה בתחום המינרלים הנדירים.