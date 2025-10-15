תשואות פוליסות חיסכון, ספטמבר 2025 "מנורה מבטחים" ו"הכשרה - אלטשולר שחם" ראשונים, "איילון" מתחילת שנה - ליגת FUNDER פוליסות

הכתבה עודכנה 15-10-2025 בשעה 15:43

חודש ספטמבר היה עוד חודש חיובי לחסכון המנוהל של כולנו עם תשואות חיוביות מרשימות בכלל המסלולים, הפעם גם בעוקבי המדד.

פוליסה במסלול כללי ספטמבר מתחילת 2025 1 מנורה מבטחים כללי 2.44% 11.59% 2 הכשרה - אלטשולר שחם כללי 2.41% 10.73% 3 הראל כללי 2.11% 9.88% 4 איילון כללי 2.07% 13.86% 5 כלל ביטוח 2.05% 11.54% 6 מגדל כללי 1.94% 10.87% 7 הכשרה - הכשרה כללי 1.93% 9.81% 8 הפניקס כללי 1.92% 10.50% 9 הכשרה - מור כללי 1.87% 10.32% 10 הכשרה - אנליסט כללי 1.85% 9.83% 11 הכשרה - ילין לפידות כללי 1.75% 9.47% 12 הכשרה - מיטב כללי 1.59% 11.94% ממוצע תשואה כללי 1.99% 10.86%

בחודש ספטמבר פוליסת חסכון מסלול "כללי" סיימו בסופו של דבר עם תשואה ממוצעת מעולה של 1.99%+ :

"מנורה מבטחים" סיימה את חודש ספטמבר במקום ה-1 עם תשואה של 2.44%+ במסלול ה"כללי" כאשר "הכשרה - אלטשולר שחם" צמודה אליה עם 2.41% ו"הראל" שלישית עם תשואה של 2.11%+ .

אורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים:

"בישראל שוק המניות המשיך לעלות ואנחנו ממשיכים לשמור על אלוקציה גבוהה לשוק המקומי, תוך ניצול הירידה בפרמיית הסיכון וציפייה להמשך התייצבות וסיום הלחימה (כפי שאכן התרחש בשבוע האחרון, ד"ג). בתיק המניות בחו״ל בלטו החודש מניות הטכנולוגיה, שנהנו מהמשך גל ההשקעות הגלובלי בתשתיות AI. החזקות משמעותיות שלנו במניות סקטור השבבים גם בשוק המקומי, אשר נהנו כאמור מהמומנטום החיובי מעבר לים, תרמו אף הן לביצועים הטובים של העמיתים"

מתחילת שנת 2025 "איילון" מובילה בבטחה עם תשואה של 13.86%+ עם החשיפה הגבוהה של "איילון" לנכסים בישראל. כאשר "הכשרה מיטב כללי" במקום השני עם 11.94%+ כאשר מנורה מבטחים וכלל אחריהן במקומות השלשישי והרביעי.

פוליסות חסכון ברמת סיכון "גבוהה" (מניות) סיימו בממוצע תשואה של 3.51% בחודש ספטמבר בלבד:

פוליסה במסלול מניות ספטמבר מתחילת 2025 1 מנורה מבטחים מניות 4.15% 19.69% 2 הכשרה - אלטשולר מניות 4.14% 17.13% 3 כלל מניות 3.91% 19.77% 4 הראל מניות 3.84% 18.96% 5 מגדל מניות 3.69% 18.80% 6 הפניקס מניות 3.52% 19.06% 7 איילון מניות 3.46% 22.04% 8 הכשרה - אנליסט מניות 3.29% 16.27% 9 הכשרה - הכשרה מניות 3.18% 16.80% 10 הכשרה - מור מניות 3.18% 16.01% 11 הכשרה - מיטב מניות 2.95% 14.69% 12 הכשרה - ילין מניות 2.77% 15.12% ממוצע תשואה מניות 3.51% 17.86%

גם כאן, בחודש ספטמבר, "מנורה מבטחים" מובילה עם תשואה פנומנלית של 4.15%+ כאשר, שוב, "הכשרה אלטשולר שחם" צמודה אליה עם 4.14%+ כאשר כלל, הראל ומגדל באות אחריהן עם תשואה של 3.91%+ 3.84%+ ו 3.69%+ בהתאמה.

וגם במסלול ה"מניות" (כמו בכללי), "איילון" ממשיכה להוביל את הביצועים מתחילת שנת 2025 עם למעלה מ-22% תשואה! כאשר במקום ה-2 "כלל ביטוח" ו"מנורה מבטחים" עם פערים זניחים ביניהן עם 19.77%+ ו 19.69%+ בהתאמה.

מה קרה בשווקים בספטמבר 2025?

תשואות מדדי מניות – ספטמבר 2025 (MTD/YTD):

ישראל

מדד ת״א-125: 4.33%+ בספט׳ | מתחילת השנה במצטבר 33.92%!

מדד ת״א-35: 4.75%+ בספט׳ |מתחילת השנה במצטבר 33.61%.

ארה״ב

מדד s&p500 5.33% בספטמבר | מתחילת השנה 13.72%.

נאסדק100 (טכנולוגיה) 5.4% בספט׳ | מתחילת השנה 17.46%.

מדד השבבים ((Semiconductor 12.5% בספט׳ | +35.03% מתחילת השנה!

בישראל – ספטמבר ננעל חיובי במדדים הכבדים, כשמדדי הביניים/קטנים היו תנודתיים יותר.

הדיבורים על הפסקת אש והחזרת כלל החטופים נתנו סיומת חזקה לחודש ספטמבר שכבר נראה היה שהמדדים יסיימו באדום והעבירו אותם לטריטוריה חיובית מאוד!

בגזרת הריבית – הותיר נגיד בנק ישראל את הריבית על כנה ללא שינוי פעם נוספת.

בארה״ב – מדד הטכנולוגיה חזר להוביל, עם זינוק בולט בסמיקונדוקטור (מדד השבבים - עם תשואה של מעל 12% במדד הספציפי רק בספטמבר כאמור!)

המשקיעים בארה"ב ממשיכים למקד מבטם בנתוני המאקרו, גם בבשורות החיוביות שהנשיא טראמפ מביא עמו עם הסרת חסמים בתחום הקנאביס וגם הפחתת הריבית על ידי נגיד הפד' רזרב (נגיד הבנק האמריקאי) סייעו רבות לתשואה.

יתרונות המוצר פוליסות חסכון:

האפשרות לצפות בביצועי התוכניות השונות ולהשוות ביניהם ברמה חודשית ושנתית.

אפשרויות המינוף – לקיחת הלוואה על חשבון הכספים בפוליסה בריביות שנעות בין P ל-P-0.8%

דחיית מיסוי רווח הון בעת שינוי מסלול השקעה.

פיזור נכסים – כ-5 – 35% מהכספים במסלול ההשקעה ה"כללי" (תלוי חברת ביטוח והחלטת ועדת השקעות של כל חברה) בכלל לא מנוהלים בבורסה וחשופים לנכסים בלתי סחירים (כביש 6, מאגרי גז, חברת החשמל ועוד).

דן גרינברג הינו מתכנן פיננסי ופנסיוני המתמחה בקופות גמל, גמל תיקון 190, קרנות השתלמות, ליווי והכוונה לפרישה, בעל רישיון פנסיוני וכן BA בכלכלה וניהול עם למעלה מ-15 שנות ניסיון.

