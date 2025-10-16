יום של ירידות עם יציבות בחלק מן הסקטורים כאשר הבנקים קרסו ב-3.5% - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

היה זה יום (16-10) של הרבה ירידות עם קצת יציבות בסקטורים מסוימים. לכן, הנה התוצאה בקרנות הנאמנות: חיוב יומי: דולר ונדל"ן מניב, חיוב חודשי: ת"א 90 ומניות בניה, חיוב שנתי: בנקים ות"א 125. בחלק השלילי של התמונה נציין את הרמה היומית עם הבנקים שירדו הרבה מאוד, בבלעדיות, כאשר הם גלשו גם לשלילה החודשית. שנתית: הדולר והאג"ח הקונצרני שלו נשארו במקום.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:



ביום של ערבוביה שלילית במקצת, הקטגוריה הזו נפגעה ברמה היומית בקרנות שאין בהן עיכוב עדכון. וכך, הקרן הטובה ביותר, ברמה היומית, הינה זו של הורייזן עם 0.12% למרות שהיא מעודכנת ל-16-10. אגב, היא גם הקרן היקרה ביותר עם 0.90% לשנה, ועם ההון הנמוך ביותר של 449.50 מיליוני שקלים. בהובלה מתחילת החודש אנו מוצאים את הורייזן שוב עם 2.04% מול ממוצע טבלה של 1.18% וממוצע קטגוריה של 1.31%.

ועכשיו, עוברים לקרן אחרת, אי-בי-אי 30/70 המובילה גם היא בשני טווחים: מתחילת השנה עם 14.79% (מול 11.81% ו-11.93%) ושנתית עם 20.60% (מול 17.12% ו-17.34%). לבסוף, הקרן העוקבת של תמיר פישמן הצליחה לעשות 46.13% מול 37.80% ו-37.11%. הקרן של אי-בי-אי הינה גם היא יקרה למדי עם 0.89% אבל היא המגייסת הגדולה עם גיוס אחרון של 34.80 מיליוני שקלים.



הבורסות

ארה"ב: אם מסתכלים על המדדים הגדולים לא ממש מתרגשים מן הנעשה. אין שם בשורה שונה מן הימים האחרונים: דשדוש בחלק העליון של המחיר עם נטייה קלה לירידות. אבל, הדרמה נמצאת בסקטורים. ובמיוחד בסקטור הבנקים הגדולים (KBE – 5.43%-) והאזוריים (KRE– 6.24%-). עולה יותר ויותר החשש לגבי יכולות הלקוחות שלהם להחזיר את החובות שלהם. וזה מביא לירידות חדות כבר תקופה כאשר היום (16-10) ראינו קריסה לא קטנה בסקטורים האלו כאשר מניות בודדות נחתכו לא מעט.

האם היה אירוע מיוחד לכך? לא שמעננו על פשיטות רגל מיוחדות שישפיעו ברמה הארצית אבל אין ספק שספר הבז" אתמול (15-10) הביא לאותן חששות. נתוני המקרו גם לא עזרו במיוחד: ירידה חדה של הפעילות התעשייתית באזור פילדלפיה (12.8- במקום צפי ל-8.6), וגידול משמעותי במלאי הגז והנפט המורים על ירידה בביקושים ובפעילות הכלכלית. בסה"כ, המשך של ההאטה אשר תיקרא מיתון בקרוב. סיום היום היה כך:





תל-אביב: השוק שלנו נמצא בדילמה גדולה: האם לקבל את התקווה הטמונה בתוכנית 21 הנקודות? דהיינו, האם להניח שנגמרה המלחמה ושההסכם יקוים מספיק על מנת שהתהליך יגיע לסיום סביר עבורנו? או שמעשי מחבלי החמאס יכריחו אותנו לחדש את הלחימה ובכך להקריס את כל העסקה הגדולה? ממש לא ברור כרגע לאן נושבת הרוח בנושא הזה כאשר אנו נמצאים במצב של המתנה דרוכה ונמנעים מלהגיב בחוזקה להפרות.

מול הדילמה הזו, שמכניסה הרבה אי וודאות ולכן אלמנט שלילי בשוק, ישנו גורם חיובי בהמתנה: הורדה של הריבית אחרי המדד המפתיע בחולשתו! אם הריבית באמת תרד זה יכול להיות דחיפה לא רגילה לשוק ובמיוחד לסקטורים הרגישים לכך כמו הנדל"ן. וכך, התוצאה היא שוק מלא ערבוביה שחלקה אלימה למדי. למשל: ירידה חדה בביטוח ובתי השקעות (2.37%-) ובבנקים (3.5%-) מול יציבות בנדל"ן (0.09%) ובטכנולוגיה (0.11%).

בסה"כ, היה זה יום מעורב עם נטייה חזקה לשלילה בחלק מן הדברים החשובים: ת"א 35 (1.17%- בגלל הבנקים...), ת"א 90 (0.21%), מניות קטנות (0.08%-). וול-סטריט יכולה להיות המגן או המאיץ של השלילה ואת זה נראה כבר בשבוע הבא.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-15-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): עם חידוש המסחר המלא, קיבלנו חידוש משמעותי של המחזורים הגדולים. במקרה הזה (15-10) ראינו מחזור כללי (עבור כל מניות ת"א 35) של 2.146 מיליארדי שקלים וזה הרבה מאוד. גם המוסדיים היו פעילים מאוד עם קניות של 519.5 מיליונים ומכירות של 756.1 מיליונים. דהיינו: נטו של 236.6- מיליונים. מה זה אומר? בינתיים לא ניתן לזה משמעות עמוקה מדיי... המניות שנמכרו הכי הרבה היו: פועלים: 40.1-, לאומי: 43.6-, כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו: מליסרון (8.6) ומזרחי טפחות (11.2).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime





