שוק ההון מביע שוב אמון בכלל ביטוח ופיננסים

כלל ביטוח ופיננסים השלימה היום (יום א'), בהצלחה רבה, את השלב המוסדי בגיוס אג"ח חדש, סדרה ט"ו, מסוג הון רובד 1 נוסף, עם ביקושים גבוהים בסך של כ-731 מיליוני ₪.
דירקטוריון כלל ביטוח ופיננסים נענה לביקושים והחליט על גיוס בסך של 594 מיליון ₪, מתוך הסכום האמור, זאת בשיעור ריבית נומינלית נקובה של 5.12% ובמח"מ של כ-8.5 שנים, בהנחה של פדיון מוקדם לאחר 11 שנה.
בימים הקרובים מתוכנן השלב הציבורי, אשר לאחריו תבוצע גם הצעה פרטית לכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, בדרך של הרחבת סדרה, כנגד החלפת שטר הון לא סחיר שהונפק לכלל החזקות, בסך של כ-520 מיליוני ₪. ההחלפה תבוצע בשווי כלכלי זהה על פי נוסחת החלפה שנקבעה בעבודה כלכלית, שנערכה על ידי חברת ייעוץ כלכלית חיצונית בלתי-תלויה.
הנפקה זו, מהווה שיפור משמעותי בגמישות הפיננסית של הקבוצה ומצטרפת למהלכים קודמים מוצלחים שנעשו, במסגרת ניהול ההון שלה.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: ״אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה להצעה ועל הבעת אמון נוספת בחברה. הנפקה זו מצטרפת למהלכים קודמים מוצלחים לחיזוק מבנה ההון, שביצעה הקבוצה בשנים האחרונות".