ירידות בינונית בצל חידוש הלחימה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של ירידות (19-10), למה אנו מצפים? לעליית קרנו של הדולר-שקל. וזה בדיוק מה שקרה ברמה החיובית היומית בקרנות הנאמנות. זאת, עם כל האג"ח הדולרי. ברמה החיובית החודשית מצאנו את ת"א 90 והבינוי וההנדסה, כאשר הרמה השנתית מאוכלסת על ידי הבנקים ות"א 125. לעומת זאת, בצד השלילי של הדברים, מצאנו היום (19-10) את ת"א 90 ואת ת"א 125 כאשר הרמה החודשית מכילה בנקים בבלעדיות (!). שנתית, הדולר-שקל היה עדיין הדבר הגרוע, יחד עם האג"ח הקונצני שלו...



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה:



יום של ירידות בינוניות הצליח לגרום לשינוי ברמת התשואות היומיות. למרות שיש כאן חשיפה מועטה למניות (עד 10%), כל הקרנות שאינן מעוכבות עדכון הראו אדום. מדוע? כי הקרנות האלו הינן הטובות בקטגוריה ולכן מחזיקות מניות שהניבו הרבה אבל כנראה נמצאות בסיכון קצת יותר גבוה. בכל מקרה, הקרן הטובה יומית היא זו עם עיכוב העדכון: מגדל (!) 10/90 עם 0.13% מול כל התשואות השליליות האחרות.

מתחילת החודש נציין את דיאמונד 10/90 עם 2.15% מול ממוצע טבלה של 1.26% וממוצע קטגוריה של 0.94%. ומה אחרי זה? המובילה והטובה מבין כל הקרנות הטובות: איילון בינה 10/90. היא מצליחה להיות בראש מתחילת השנה (11.73% מול 9.48% ו-7.69%), שנתית (17.53% מול 14.06% ו-11.01%) ועבור שלוש שנים (30.74% מול 25.37% ו-23.75%).

שלוש מהקרנות בטבלה צעירות מדיי לשלוש שנים... איילון בינה ואיילון (!) אג"ח + 10% עולות 0.8% לשנה וזה היקר ביותר בטבלה. לבסוף, נציין שמגדל (!) 10/90 גייסה 22.45 מיליונים ושאי-בי-אי (!) תיק אג"ח + 10% הינה הגדולה ביותר, וגם גייסה הכי הרבה (53.62).



הבורסות

ארה"ב: אחרי אוסף של שבועות די תנודתיים ומלאים בנתוני מקרו חשובים, ולעיתים קריטיים, שבוע הבא מכיל רק יום מעניין אחד: ים שישי שבו יפורסם מדד המחירים לצרכן (CPI) יחד עם נתוני סקרי מנהלי הרכש בייצור ובשירותים וגם נתוני אמון הצרכנים. בקיצור: יום שישי "פיצוץ" ברמת נתוני המקרו!

עד אז, השוק ימשיך להתנדנד בין דרמות סקטוריאלית (כמו מה שקרה בבנקים ובבנק האזוריים) והתובנה הכללית של החוב המעיק יחד עם מיתון והאטה גלובלית החייבת לקחת בחשבון שינוי כללי הסחר הבינלאומי בגלל מכסי הייבוא המשתנים. בקיצור: תנודתיות של שגרה עם צפי ליום חשוב בסוף השבוע...

תל-אביב: אשר יגורנו בא. והאמת היא שקשה היה לקוות ברצינות שהחמאס יסכים "להתאבד" כארגון צבאי וגם כגוף שלטוני. במיוחד לאור הצעד הראשון שהוא נקט אחרי הנסיגה של צה"ל: חיסול עקבי ויסודי של מתנגדיו ומי שיכול היה להיחשב כמשתף פעולה עם ישראל. אגב, כמה באמת יש כאלה? כנראה שהרבה פחות מאשר הכמות שהוצאו להורג על ידי ארגון המרצחים.

ועכשיו, שלא קיבלנו עדיין את כל החללים ושיש הפרות אש בוטות מצד כוחות ה-ג"יהד ברצועה, צה"ל מיישם שם את המדיניות שאנו מיישמים כבר תקופה ארוכה בדרום לבנון וסוריה: כל פיפס של הפרה נענית מיד במכה חזקה מאוד. כזו שאמורה להיות מרתיעה ולמנוע מן הארגון לעשת משהו דומה בעתיד. האם זה מצליח? לא תמיד. בכל אופן, יש כרגע "בדיקות הדדיות" ובדיקת גבולות הדדית גם כן.

אלו יכולות להיות הטריגר לפעילות גדולה שוב עם שם סקסי מעניין. כמו: "מרכבות גדעון 3". מכל הנאמר כבר ניחשתם שהיה זה יום קשה בבורסה התל-אביבית. ירידות בכל הסקטורים והמדדים כאשר הנדל"ן נפגע קשה (2.26%-) המניות הקטנות נחתכו לא מעט (1.56%-), הטכנולוגיה לא יצא נקייה (1.61%-), הביומד גנח מסבל (1.72%-), ודווקא הבנקים יצאו טוב יחסית אחרי המכה הגדולה ביום חמישי שעבר (0.45%-)? המדדים הגדולים סבלו לא מעט|: ת"א 90 (1.79%-), ות"א 35 (1.14%-). נראה איך יתפתח השבוע ובמיוחד את השפעת וול-סטריט.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-16-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אין יותר חגים וכך, ביום חמישי האחרון, קיבלנו את המחזור הכללי הגבוה מזה זמן רב: 2.436 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35. גם המחזורים של המוסדיים קפצו מדרגה לקניות של 700.0 מיליונים ומכירות של 904.1 => נטו של 204.1- מיליוני שקלים. וזה ממש לא נעים... כאשר גדלים המחזורים בצורה ניכרת והנטו המוסדי שלילי מאוד אנו מבינים שיש כאן Distribution מה"גדולים" לקטנים וזה סימן של סיום מגמה חיובית. הביצועים של היום (19-10) יכולים רק לאשר את ההנחה הזו... המניות שנמכרו הכי הרבה היו פועלים (113.2-) ולאומי (122.1-). המניות שנקנו הכי הרבה היו נייס (23.6) וביג (31.3).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



