העולם חוגג AI ודוחות חזקים, ישראל נחה על זרי הדפנה: הבורסה המקומית מאבדת גובה

הסכם הפסקת האש נחתם לפני למעלה משבוע, מדוע מדדי המניות בישראל רושמים ירידות שערים?

1. הסיבה הראשונה היא buy the rumors, sell in the news, הבורסה בישראל רשמה עליות שערים חדות ושברה שיאים חדשים במהלך המו"מ. המשקיעים כבר תמחרו את הפסקת האש עוד לפני שזאת נחתמה.

2. החשש מפני החזרה למלחמה - אומנם בתנאים עדיפים, אך עדיין מדובר בעלייה בחוסר הוודאות.

3. החלשות בשווקים הגלובליים - גם מדד S&P 500 בארה"ב עבר למגמה שלילית מתחילת החודש.

לסיכום - למרות שהפסקת האש, שחרור החטופים החיים ונאומו של טראמפ מציינים שיא באופטימיות בישראל המשקיעים לא המתינו עד לחתימה הסופית והעלו את המניות הישראליות בתקופה האחרונה. בהסתכלות קדימה, חוסר הוודאות עדיין לא התפוגג אך הסיכוי לחדשות טובות כמו נורמליזציה עם מדינות נוספות מהאיזור עלה.

מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר הפתיע עם ירידה של 0.6%. ירידה זו הייתה גבוהה משמעותית מתחזית הקונצנזוס, שצפה ירידה מתונה יותר של עד 0.3%. בעקבות נתון זה, קצב האינפלציה השנתי התמתן ל2.5%, שפל של קרוב לארבע שנים (מאז נובמבר 2021). ההתמתנות הייתה רוחבית מאוד, כאשר גם האינפלציה הבסיסית (ללא פירות וירקות ואנרגיה) ירדה.

הכוחות שפעלו במדד:

טיסות ונופש: עיקר התרומה הדיפלציונית הגיעה מסעיפי ההבראה והנופש בארץ ובחו"ל, שגרעו כ-0.55 נקודות בסיס מהמדד הכללי, מה שנובע בעיקר מדינמיקת הטיסות.

השפעת השקל: חולשה ניכרת ורוחבית נרשמה בסעיפים אחרים, כולל במוצרים סחירים כגון הלבשה והנעלה, ריהוט ומוצרים לבית, המגיבים להתחזקות השקל.

דיור: סעיף הדיור במדד נותר ללא שינוי חודשי, לראשונה מאז ספטמבר 2014.

הורדת הריבית בישראל מתקרבת. הסכם הפסקת האש בתוספת ההפתעה כלפי מטה במדד המחירים לצרכן סוללים את הדרך להורדת ריבית כבר בפגישה הקרובה.

חברת הדירוג מודיס לא יורדת מהעץ ומותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של Baa1 עם תחזית שלילית. נזכיר כי מודיס מדרגת את ישראל בדירוג הנמוך מבין שלושת חברות הדירוג. כלכלני חברת הדירוג אומנם ציינו כי הסכם הפסקת האש מהווה התפתחות חיובית אך מבהירים כי השפעה ממשית על הדירוג תגיע רק במידה וההסכם ישמר לאורך זמן ויעבור גם לשיקום עזה - לא ברור כ"כ מה הקשר בין הדירוג של ישראל לשיקום עזה… המשקיעים לא ממתינים להעלאת הדירוג כאשר פרמיית הסיכון של ישראל ממשיכה לרדת לרמה הנמוכה ביותר מאז פרוץ המלחמה

בשבוע האחרון נרשמו ירידות חדות במניות הבנקים האזוריים בארה"ב, לאחר ששני בנקים – Zions Bancorp ו-Western Alliance – דיווחו על הפסדים משמעותיים כתוצאה מהונאות אשראי בהלוואות לנדל"ן מסחרי במצוקה. אף שמדובר באירועים נקודתיים, הם הציפו מחדש חששות מהחזרה למשבר של שנת 2023. מניות שני הבנקים צנחו בעשרות אחוזים ומדד הבנקים האזוריים (KRE) רשם את הירידה החדה ביותר מאז אפריל. עם זאת, לקראת סוף השבוע נרשמה התאוששות חלקית.

המשקיעים חוששים שמדובר לא במקרה בודד אלא בסימפטום רחב יותר של ירידה באיכות האשראי. תופעה זו מכונה בוול סטריט "תאוריית הג’וקים" – אם נמצא ג'וק אחד, סביר שיש עוד…

מסקנה: למרות שהאירועים האחרונים אינם מעידים בשלב זה על משבר כולל, הם חשפו את רגישות המערכת ואת עצבנות המשקיעים. נמתין לדוחות הקרובים של הבנקים האזוריים על מנת לבחון האם מדובר במגמה או באירוע נקודתי.

שיתוף הפעולה בין OpenAI לבין ענקית השבבים Broadcom (ברודקום) שזינקה בלמעלה מ-12% בטרום-מסחר לאחר ההודעה על פרויקט לפיתוח 10 ג'יגוואט של שבבי AI ייעודיים. OpenAI מתכננת, וברודקום תייצר. המטרה של סם אלטמן ברורה: להקטין את התלות המוחלטת ב-Nvidia.

ה-AI לא עוצר ומגיע גם לקניות שלנו. וולמארט ($WMT) זינקה בכ-5% לאחר שהודיעה על שותפות עם OpenAI שתאפשר ללקוחות לבצע קנייה מלאה, כולל תשלום, ישירות מתוך ChatGPT.

באופן טבעי, כל הביקוש המטורף הזה מתורגם לתוצאות פנומנליות אצל יצרניות השבבים.

TSMC, יצרנית השבבים הטאיוואנית, פשוט ניפצה את התחזיות בדוחות הרבעון השלישי. הרווח הנקי זינק ב-39% וההכנסות בכמעט 41% ל-33 מיליארד דולר. תחום ה-AI והמחשוב עתיר הביצועים (HPC) מהווה כבר 57% מההכנסות של החברה.

גם ASML ההולנדית, שמחזיקה במונופול על מכונות הליתוגרפיה המתקדמות לייצור שבבים, פרסמה דוחות חזקים עם הזמנות שיא, בעיקר בתחום ה-EUV.

ובהמשך לפתיחה הרשמית של עונת הדוחות , נעבור מחברות הטכנולוגיה לוול סטריט המסורתית , כאשר הבנקים הגדולים נתנו את הטון ופרסמו דוחות חיוביים שהכו את התחזיות.

המגמה המרכזית שבלטה בדוחות כל הבנקים היא התאוששות ברורה בפעילות בנקאות ההשקעות והמיזוגים והרכישות. לאחר תקופה ממושכת של האטה, נראה שהשוק חוזר לפעילות, והבנקים חוזרים לבצע עסקאות. כך למשל, בגולדמן זאקס העמלות בתחום זינקו ב-42%, ובוולס פארגו נרשמה עלייה של 25%.

מי שבלט במיוחד הוא בנק וולס פארגו ($WFC), שמנייתו זינקה בכ-7%. הסיבה המרכזית: הרגולטור הסיר את "תקרת הנכסים" (asset cap) שהגבילה את הבנק מאז 2018, מהלך שפותח בפניו פוטנציאל צמיחה משמעותי.

עם זאת, ולמרות התוצאות החזקות, ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ממשיך לשמור על זהירות ואמר כי "רמות אי-הוודאות בעולם גבוהות מהרגיל", כשהוא מציין סיכונים גיאופוליטיים ואינפלציה.

ומה הלאה? עונת הדוחות נכנסת להילוך גבוה. כבר ביום שלישי הקרוב נקבל את הדוחות של נטפליקס וקוקה קולה, ביום רביעי יגיע תורן של טסלה ו-IBM, וביום חמישי הדוח של אינטל. יהיה מרתק, ואנחנו כמובן נהיה כאן כדי לסכם הכל.