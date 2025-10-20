״תודה למילואימניקים״: אורון נדל"ן מעניקה הנחות של עד 300,000 ש"ח לדירה חדשה

במהלך תקופת הלחימה, עמדו עשרות עובדים מאורון נדל"ן לשירות המילואים בחזיתות מגוונות. החברה, שפעלה מראשית המלחמה במסגרת יוזמות התנדבותיות מגוונות, מעוניינת לחלוק כבוד והערכה אליהם ולאנשי מערכת הביטחון בהטבה מיוחדת במינה: הנחות ויתרונות כלכליים בשווי של עד 300,000 ש"ח לדירה חדשה במגוון הפרויקטים שהחברה מפתחת בתקופה זו. יתרונות זהים יינתנו לחברי מועדון 'ביחד בשבילך' הפועל עבור חברי ההסתדרות.
יבנה, קרדיט: VIEWPOINT
באורון נדל"ן אומרים תודה לאנשי כוחות הביטחון ומשרתי המילואים:
בקמפיין מיוחד שיעלה החל מהיום (20/10/2025) בשיתוף מועדון 'בהצדעה' ומועדון "ביחד בשבילך" תמכור חברת אורון נדל"ן דירות חדשות במגוון הפרויקטים שלה, בס"כ הטבות והנחות בשווי של עד 300,000 ₪.
במבצע חסר התקדים ישתתפו כל הפרויקטים שמקדמת החברה בימים אלה, בהם פרויקט East Concept בשכונת נוריות בראשון לציון, Bialik בחולון, Garden Towers בבת ים, Hello בתל אביב, פרויקט View Sea בגבעת אולגה בחדרה. Concept4u בשכונת סיגליות בב"ש והשקת פרויקט חדש PULS בלב יבנה.
במסגרת המבצע, ייהנו חברי האתר מהטבות והנחות ומשמעותיות, כגון, פריסת תשלומים נוחה 15/85 (בכפוף ללקיחת הלוואת היוון), פטור מהצמדה למדד, הנחות אטרקטיביות, ובחלק מהפרויקטים גם תוספות כספיות לשדרוג המטבחים.
מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, אורון נדל"ן מקבוצת אורון אחזקות והשקעות פעלה במחויבות מלאה לתמיכה ועזרה לעובדיה שגויסו למילואים ממושכים במגוון חזיתות. החברה ליוותה בצורה פעילה את משפחות הלוחמים במילואים, אימצה יחידות בצה"ל ודאגה לספק להן מגוון מוצרים נדרשים. כמו הפעילויות שבוצעו באמצעות אתר 'בהצדעה', ניתנו הטבות זהות גם לחברי ההסתדרות דרך מועדון הלקוחות 'ביחד בשבילך'. כעת, עם הגעתנו לתקופה של שיקום והתחדשות, אורון מעניקה לחברי המועדון ולבני משפחותיהם אפשרות להנות מהמחירים המיוחדים שהיו בתקופת המלחמה.
צורית דעדוש, סמנכ"לית השיווק באורון נדל"ן: ""אורון נדל"ן מתכבדת להיות שותפה פעילה בתמיכה בכוחות הביטחון ולוחמי המילואים. במטרה להביע את הוקרתנו העמוקה לתרומתם הרבה לביטחון המדינה, החברה יוצאת ביוזמה משמעותית וחשובה המעניקה להם הקלות ויתרונות מיוחדים בתהליך רכישת הדירות. כקצינה בדימוס, אני מוקירה מאוד את הפעילות החיונית הזו ומחכה בכיליון עיניים לתקופה של בנייה מחדש וחיזוק החברה והמשק עם סיום הלחימה."
אולגה חדרה, קרדיט: OLIN
בת ים, קרדיט: VIEWPOINT