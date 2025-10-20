תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

פרופ׳ ליהי צלניק-מנור מונתה לסגנית נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים בטכניון

 

 
פרופ׳ ליהי צלניק-מנור, סגנית נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים בטכניון. צילום: רמי שלוש, דוברות הטכניוןפרופ׳ ליהי צלניק-מנור, סגנית נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים בטכניון. צילום: רמי שלוש, דוברות הטכניון
 
מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/10/2025

פרופ' צלניק-מנור, מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש ויטרבי בטכניון, מונתה לתפקיד סגנית נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים בטכניון. לפרופ' צלניק-מנור ניסיון עשיר באקדמיה ובתעשייה. היא חברת סגל בטכניון משנת 2007 ובשנים 2014-2016 כיהנה כפרופ'-אורחת בקורנל-טק. בין תפקידיה בתעשיית ההייטק, שימשה כמנ"כלית מרכז הפיתוח של קבוצת עליבאבא בישראל. היא בוגרת תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון, תואר שני ודוקטורט במדעי המחשב ממכון ויצמן למדע ופוסט-דוקטורט מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה (Caltech). 

לתפקידה הקודם בהנהלת הטכניון, משנה לנשיא לחדשנות וקשרי תעשיה, בו הייתה הראשונה לכהן, מונה פרופ' יובל גרעיני מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון.

x