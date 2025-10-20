פרופ׳ ליהי צלניק-מנור מונתה לסגנית נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים בטכניון

פרופ' צלניק-מנור, מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש ויטרבי בטכניון, מונתה לתפקיד סגנית נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים בטכניון. לפרופ' צלניק-מנור ניסיון עשיר באקדמיה ובתעשייה. היא חברת סגל בטכניון משנת 2007 ובשנים 2014-2016 כיהנה כפרופ'-אורחת בקורנל-טק. בין תפקידיה בתעשיית ההייטק, שימשה כמנ"כלית מרכז הפיתוח של קבוצת עליבאבא בישראל. היא בוגרת תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון, תואר שני ודוקטורט במדעי המחשב ממכון ויצמן למדע ופוסט-דוקטורט מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה (Caltech).
לתפקידה הקודם בהנהלת הטכניון, משנה לנשיא לחדשנות וקשרי תעשיה, בו הייתה הראשונה לכהן, מונה פרופ' יובל גרעיני מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון.