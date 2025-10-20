יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: "הממשלה חוזרת להנפיק אג"ח לראשונה מאז סיום המלחמה בעזה"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את הנפקת איגרות החוב של ממשלת ישראל היום בבורסה:
"ממשלת ישראל חוזרת היום מפגרת הנפקות האג"ח מאז ה-29 בספטמבר. היום זו היתה ההנפקה הראשונה מאז ההודעה על סיום המלחמה בעזה והחזרת החטופים החיים. ההנפקה הפעם היתה פושרת יחסית, כאשר הרוב המכריע של איגרות החוב נסגרו במחיר שוק ומטה, וגם הביקושים היו ממוצעים. ההנפקה מגיעה לאחר יום של ירידות חדות בשוק האג"ח הממשלתיות, שבאו בתגובה לאירועים הביטחוניים, וייתכן כי הדבר פגם בתיאבון המשקיעים בהנפקה היום. עם זאת, חשוב לזכור כי איגרות החוב הממשלתיות בעיצומו של ראלי שנמשך בשבועות האחרונים, על רקע הקיטון בפרמיית הסיכון, אינפלציה נמוכה וציפיות גבוהות להפחתת ריבית.
מעניין לציין כי הרוב המכריע של סדרות האג"ח שהונפקו היום - הונפקו גם ב־29.9, ולכן ניתן להשוות בצורה טובה את הנפקת היום לזו שהתקיימה לפני כשלושה שבועות, כאשר המשק עדיין היה במלחמה וטרם פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר. כך לדוגמה, אג"ח ממשלתי שקלי ל־10 שנים נסגר בהנפקת ה־29.9 במחיר של 100.04 עם יחס ביקוש־היצע של 5.15, ואילו היום נסגר במחיר של 101.37 עם יחס ביקוש של 3.74. משמעות הדבר שבתוך שלושה שבועות מחיר האג"ח עלה ב־1.3%, ומכאן שהתיאבון של המשקיעים פחת - דבר שגרם ליחס ביקוש־היצע נמוך יותר. בשבוע הבא צפויה גם הנפקת אג"ח ממשלתי בהיקף של כ־2.5 מיליארד שקל. המגמה בהנפקות הבאות תיקבע בהתאם להתפתחויות הביטחוניות, שלהן השלכות פיסקליות מרחיקות לכת והשלכות מוניטריות ישירות על בנק ישראל. כלומר, בהנחה שהמלחמה מאחורינו, שוק האג"ח הממשלתי יוסיף להיות אטרקטיבי וימשוך אחריו את שוק האג"ח הקונצרני".