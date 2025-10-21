מכתב פתוח לחברות הביטוח: "להגן על שמם הטוב של סוכני הביטוח ועל אמון הציבור בענף כולו"

הבוקר פורסמה בעיתון כלכלי כתבה המבוססת על מחקר מאוניברסיטת בן־גוריון, המציגה את סוכני הביטוח באור שלילי ומטילה דופי באמינותם ובתדמיתם הציבורית. מדובר בפרסום שאיננו רק מוטה, אלא כזה שעלול לפגוע פגיעה ממשית באמון הציבור ,לא רק בסוכנים, אלא גם במותגים ובחברות הביטוח עצמן.

סוכני הביטוח מהווים את מערך ההפצה העיקרי של חברות הביטוח והם החוליה החזקה ביותר בקשר שבין החברות לבין הלקוחות. הסוכנים הם הגשר האנושי בין הציבור לבין עולם הביטוח, בין ההבטחה ללקוח לבין קיום ההבטחה, בשעת הצורך.

כאשר מותקפת דמות הסוכן, נפגע הלב הפועם של הענף כולו.

זהו הזמן שלכם , של חברות הביטוח, ושל העומדים בראשן, לעמוד כתף אל כתף עם הסוכנים, ולהבהיר בפומבי כי אינכם מקבלים מתקפות תקשורתיות מסוג זה. עליכם לשדר מסר ברור וחד משמעי:

הסוכנים הם השותפים האסטרטגיים שלנו. הם לא הבעיה, אלא הפתרון!

אני קורא לכם להצטרף אל לשכת סוכני הביטוח במהלך מאוחד להגנה על שמו הטוב של סוכן הביטוח הישראלי, ולגינוי פומבי של הניסיון לפגוע באמינותו.

הגיע הזמן להפסיק לשתוק כאשר התקשורת מציגה את הענף באור מעוות. זהו רגע של אחריות מנהיגותית . להגן על עובדיכם, על שותפיכם, ועל אמון הציבור כולו.

ביחד נוכיח שהענף שלנו מאוחד, מקצועי וגאה. ביחד נחזיר את הכבוד למקצוע החשוב ביותר בשוק הפיננסי.

מושיק בן פורת, CLU יו״ר מחוז השרון, לשכת סוכני הביטוח בישראל

