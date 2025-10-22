עמדת סגל חדשה של הרשות לניירות ערך מפשטת את הדיווח על החזקות בעלי עניין

הרשות לניירות ערך פרסמה היום (רביעי) עמדת סגל חדשה העוסקת באופן דיווח דוח מצבה של החזקות בעלי בעניין, וזאת לשם פישוט דיווחי התאגידים המדווחים. במסגרת העמדה מאפשרת הרשות לתאגידים מדווחים לפרט את אחזקות בעלי העניין שלהם באגרות החוב של התאגיד במסגרת קובץ נפרד שיצורף לדיווח.

אפשרות זו תקטין בצורה משמעותית את העומס הדיווחי המוטל על התאגידים שנדרשים לדווח את האחזקות הללו במסגרת טופס הדיווח עצמו. הדבר יצר טופס דיווח עמוס המורכב מעשרות עמודים שיצר קושי הן במישור הדיווח של התאגיד והן במישור המשקיעים שמתקשים לעשות שימוש במידע כפי שהוא מדווח.

עמדת הסגל שפורסמה כעת נועדה לשפר את הגילוי שניתן במצבת החזקות בעלי העניין, וזאת כפתרון זמני אשר לא דורש תיקון חקיקה. עיקרה של עמדת הסגל - תאגידים מדווחים יוכלו, ככל שיבחרו בכך, לצרף לטופס הדיווח (טופס ה-HTM) קובץ נוסף שבמסגרתו יפורטו כל הפרטים הנדרשים, לגבי החזקות בעלי העניין באגרות חוב סטרייט וניירות ערך מסחריים של התאגיד. לפיכך, טופס הדיווח HTM יכלול רק התייחסות למניות והמירים (אופציות ואג"ח להמרה). עמדה זו צפויה לצמצם משמעותית את היקף במידע שייכלל במסגרת טופס הדיווח, ולהקל הן על התאגידים המדווחים והן על המשקיעים.

עו"ד אמיר הלמר, מנהל מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך: "עמדת הסגל החדשה היא צעד נוסף במהלך אסטרטגי רחב של הרשות "לעשות סדר בהסדרה", שנועד בין השאר לפשט את חובות הדיווח ולהפחית עומס רגולטורי מיותר, מבלי לפגוע ברמת השקיפות. כשהמידע מוצג בצורה ברורה ופשוטה יותר, קל יותר לחברות לדווח ונוח יותר למשקיעים להבין את התמונה המלאה."

עמדת סגל זו, מצטרפת למספר מהלכים נוספים שבוצעו בשנה האחרונה במטרה להקל על תאגידים מדווחים ולטייב את הגילוי לציבור המשקיעים. כך, בחודש פברואר 2025 פרסמה הרשות הבהרה לפיה תאגידים לא נדרשים לדווח מצבת התחייבות של התאגיד מקום בו כל ערכיו הם אפסיים. כמו כן, בחודש יולי 2025 פורסמה עמדת סגל הקובעת הקלה בחובת הדיווח של דוח דירוג על ידי החברה המדורגת. בנוסף, הרשות תיקנה את טופס הדיווח אודות כינוס אסיפה כללית, כך שיכלול את כל הפרטים הנדרשים ביחס למהות העסקה המובאת לאישור וייתר את הצורך בדיווח כפול של מספר טפסים ביחס לעסקאות עם בעלי שליטה.

עמדת הסגל המלאה לקריאה:

https://www.new.isa.gov.il/images/Fittings/isa/asset_library_pic/al_lobby/al_lobby-6253f4f00241c/Position104_21.pdf