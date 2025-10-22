לפני ביטוח נט - תשואות כלל ביטוח - ספטמבר 2025

|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מס' חברה
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
13
|
משתתף (פוליסות עד 2003)
|
כללי
|
כלל - קרן י'
|
14012
|
45,517
|
2.16%
|
11.78%
|
15.63%
|
35.48%
|
58.76%
|
10.65%
|
9.68%
|
|
|
|
|
318
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כללי
|
כלל - כללי (קרן י' החדשה)
|
99
|
12,396
|
2.05%
|
11.54%
|
14.93%
|
35.31%
|
54.64%
|
10.60%
|
9.11%
|
|
|
|
|
7428
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל עד גיל 50
|
9659
|
3,854
|
2.37%
|
12.81%
|
16.52%
|
39.60%
|
62.05%
|
11.76%
|
10.14%
|
|
|
|
|
437
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל 50-60
|
9660
|
11,347
|
2.05%
|
10.88%
|
14.51%
|
35.84%
|
50.90%
|
10.75%
|
8.58%
|
|
|
|
|
7415
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל 60 עד גיל פרישה
|
9661
|
2,245
|
1.53%
|
8.48%
|
11.35%
|
26.75%
|
35.43%
|
8.22%
|
6.25%
|
|
|
|
|
310
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
מניות
|
מסלול מניות
|
9
|
3,293
|
3.91%
|
19.77%
|
25.58%
|
62.50%
|
98.31%
|
17.56%
|
14.67%
|
|
|
|
|
436
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
אשראי ואגח
|
מסלול אשראי ואגח
|
4
|
2,409
|
0.72%
|
4.72%
|
7.08%
|
17.13%
|
16.77%
|
5.41%
|
3.15%
|
|
|
|
|
337
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כספי/שקלי
|
מסלול כספי שקלי
|
13244
|
211
|
0.33%
|
4.14%
|
5.36%
|
14.71%
|
14.84%
|
4.68%
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020
|
|
338
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
S&P
|
מסלול מחקה מדד S&P 500
|
13346
|
2,143
|
2.44%
|
2.94%
|
4.18%
|
75.93%
|
0.00%
|
20.72%
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021
|
|
431
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
משולב סחיר
|
מסלול משולב סחיר (ישראל)
|
14246
|
358
|
2.58%
|
21.15%
|
34.33%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023
|
|
435
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
עוקב מדדים גמיש
|
מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14247
|
249
|
1.62%
|
1.62%
|
-1.39%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023
|
|
434
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
עוקב מדדי מניות
|
מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14796
|
168
|
4.68%
|
4.25%
|
2.08%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023
|
|
334
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
הלכה
|
מסלול הלכה
|
205
|
192
|
2.18%
|
11.16%
|
14.16%
|
35.41%
|
43.20%
|
10.63%
|
7.44%
|
|
|
|
|
7710
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
סחיר - מניות
|
מסלול מניות סחיר (ישראל)
|
15443
|
101
|
4.02%
|
30.04%
|
30.04%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025
|
|
7709
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
סחיר - אגח
|
מסלול אגח סחיר (ישראל)
|
15442
|
31
|
0.81%
|
5.33%
|
5.33%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025
|
|
313
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כללי
|
פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
6
|
1,583
|
0.52%
|
3.27%
|
4.73%
|
16.73%
|
21.88%
|
5.29%
|
4.04%