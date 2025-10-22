תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני ביטוח נט - תשואות כלל ביטוח - ספטמבר 2025

תשואות כלל ביטוח - ספטמבר 2025

 

 
יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
 
נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

        
           

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מס' חברה

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

13

משתתף (פוליסות עד 2003)

כללי

כלל - קרן י'

14012

45,517

2.16%

11.78%

15.63%

35.48%

58.76%

10.65%

9.68%

 

 

 

 

318

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כללי

כלל - כללי (קרן י' החדשה)

99

12,396

2.05%

11.54%

14.93%

35.31%

54.64%

10.60%

9.11%

 

 

 

 

7428

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל עד גיל 50

9659

3,854

2.37%

12.81%

16.52%

39.60%

62.05%

11.76%

10.14%

 

 

 

 

437

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל 50-60

9660

11,347

2.05%

10.88%

14.51%

35.84%

50.90%

10.75%

8.58%

 

 

 

 

7415

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

9661

2,245

1.53%

8.48%

11.35%

26.75%

35.43%

8.22%

6.25%

 

 

 

 

310

פרופיל (פוליסות מ-2004)

מניות

מסלול מניות

9

3,293

3.91%

19.77%

25.58%

62.50%

98.31%

17.56%

14.67%

 

 

 

 

436

פרופיל (פוליסות מ-2004)

אשראי ואגח

מסלול אשראי ואגח

4

2,409

0.72%

4.72%

7.08%

17.13%

16.77%

5.41%

3.15%

 

 

 

 

337

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כספי/שקלי

מסלול כספי שקלי

13244

211

0.33%

4.14%

5.36%

14.71%

14.84%

4.68%

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020 

 

338

פרופיל (פוליסות מ-2004)

S&P

מסלול מחקה מדד S&P 500

13346

2,143

2.44%

2.94%

4.18%

75.93%

0.00%

20.72%

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021

 

431

פרופיל (פוליסות מ-2004)

משולב סחיר

מסלול משולב סחיר (ישראל)

14246

358

2.58%

21.15%

34.33%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023 

 

435

פרופיל (פוליסות מ-2004)

עוקב מדדים גמיש

מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14247

249

1.62%

1.62%

-1.39%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023

 

434

פרופיל (פוליסות מ-2004)

עוקב מדדי מניות

מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14796

168

4.68%

4.25%

2.08%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023

 

334

פרופיל (פוליסות מ-2004)

הלכה

מסלול  הלכה

205

192

2.18%

11.16%

14.16%

35.41%

43.20%

10.63%

7.44%

 

 

 

 

7710

פרופיל (פוליסות מ-2004)

סחיר - מניות

מסלול מניות סחיר (ישראל)

15443

101

4.02%

30.04%

30.04%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025

 

7709

פרופיל (פוליסות מ-2004)

סחיר - אגח

מסלול אגח סחיר (ישראל)

15442

31

0.81%

5.33%

5.33%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025

 

313

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כללי

פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

6

1,583

0.52%

3.27%

4.73%

16.73%

21.88%

5.29%

4.04%

        
x