הרצליה: אושר פרויקט של תנופה בעיר מקבוצת רם אדרת לבניית 102 יח"ד במסגרת פינוי בינוי במרכז העיר

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה אישרה בישיבתה האחרונה (19 באוקטובר 2025 ) את תכנית ההתחדשות העירונית "סוקולוב 91–95", שיזמה חברת תנופה בעיר מקבוצת רם אדרת, בהיקף של 102 יחידות דיור חדשות. התכנית משתרעת על שטח של כ–2.2 דונם בלב העיר ומהווה חוליה מרכזית במהלך ההתחדשות של רחוב סוקולוב , הציר המסחרי ההיסטורי של הרצליה.

במסגרת הפרויקט (בתכנון של אדריכל ניר חן ממשרד חן אדריכלים) ייהרסו שלושה מבני מגורים ושטחי מסחר קיימים הכוללים 34 יחידות דיור, ובמקומם יוקמו 102 יח"ד בשני מגדלי מגורים בני 15 קומות מעל קומת קרקע מסחרית, שישלבו שימושים מעורבים למגורים ולמסחר לטובת פיתוח הרחוב וחיזוק המרקם העירוני. כחלק בלתי נפרד מהתכנית הוקצה שטח קרקע לטובת הרחבת שטחו של בית הספר ברנר הסמוך, לצד הסדרת שטחי החצר ופיתוח סביבת הלמידה. התכנון החדש יאפשר שיפור ניכר בסביבת בית הספר ויתרום לרצף הפיתוח העירוני באזור, הכולל גם שבילי הולכי רגל חדשים וזיקות הנאה ציבוריות שיחברו בין רחוב סוקולוב לשצ"פ הסמוך.

התכנית עברה הליך שיתוף ציבור וקיבלה את תמיכת התושבים ואת אישור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. היא תואמת את מדיניות הפיתוח העירונית ואת עקרונות התכנית האסטרטגית להתחדשות עירונית של הרצליה לשנת 2023, הן מבחינת נפחי הבנייה והן מבחינת חזית הרחוב והפיתוח העירוני.

ירדן גילן, מנכ"ל ושותף בחברת תנופה בעיר מקבוצת רם אדרת, ציין כי "אנחנו גאים לקדם פרויקט התחדשות עירונית משמעותי נוסף, שמשלב בין מגורים איכותיים לבין תרומה אמיתית לסביבה ולקהילה. הפרויקט קודם בתיאום מלא עם כלל מחלקות העירייה ובהובלתה של גב' סיגל דיאמנט ראש מינהלת ההתחדשות העירונית בהרצליה כחלק מתנופת ההתחדשות העירונית במרכז העיר הרצליה. שלב אישור התב"ע הוא שלב משמעותי בהליך ההתחדשות העירונית ואנחנו שמחים לעשות זאת בשיתוף פעולה מלא עם בעלי הקרקע ומודים על האמון שהם נותנים בנו.

חברת תנופה בעיר מקבוצת רם אדרת, מתמחה בתכנון ובנייה אורבנית מתקדמת עם התמחות בתחום ההתחדשות העירונית. החברה מובילה עשרות פרויקטים במרכז הארץ כחברה יזמית, החל מפרויקטי בוטיק במסגרת התחדשות בניינית ועד מיזמי פינוי־בינוי רחבי היקף. צבר הפרויקטים של החברה כולל כ- 2500 יח"ד הנמצאות בשלבים שונים של תכנון, רישוי, שיווק ובנייה, לצד דירות רבות שכבר אוכלסו.

