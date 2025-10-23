חברת בגירה ממנה את האלוף (במיל׳), יואל סטריק, לתפקיד נשיא בגירה ישראל

חברת בגירה (Bagira) המספקת מערכות אימון מתקדמות להכשרה ושמירת כשירות מבצעית באופן רציף וזמין, מודיעה היום על מינויו של האלוף (במיל'), יואל סטריק, לתפקיד נשיא בגירה ישראל, חברת הבת של בגירה מערכות שמצטרף במשרה מלאה כנשיא בגירה ישראל וחבר הנהלה בכיר בבגירה מערכות. האלוף סטריק מצטרף להנהלת החברה לאחר קריירה ארוכה ומפוארת בצה"ל, וניסיון רב שנים בתפקידים בכירים, ביניהם שלושה תפקידי אלוף, כמפקד פיקוד העורף, מפקד פיקוד צפון ובתפקידו האחרון כמפקד זרוע היבשה היה אחראי על בניין הכוח של הזרוע.
במסגרת תפקידו כנשיא החברה יתמקד בהובלת חדשנות, פיתוח פתרונות הדרכה מתקדמים והרחבת שיתופי פעולה אסטרטגיים לשינוי ושיפור שיטות האימונים בארץ ובעולם.
בגירה ישראל תוביל את כלל הפעילות בישראל, פרויקטים ותפעול ותתמקד במשימה המרכזית- הרחבה והטמעה של מערכות ומוצרי החברה ושיפור מתודולוגיית האימונים לצורך הכשרה ושמירה על כשירות הלוחמים בצה"ל למוכנות מתמדת למלחמה.
הקמת בגירה ישראל הינה חלק משמעותי מתוכנית הצמיחה האסטרטגית של בגירה מערכות, שבמסגרתה מוקמות חברות בנות בכל מדינה בה מתקיימים פרויקטים משמעותיים, ארוכי טווח ובעלי קשר רציף עם הלקוח לשיפור הכשירות. בגירה ישראל מצטרפת לשורת חברות הבת הכוללות את בגירה הולנד, בגירה צ'כיה, בגירה אנגליה ובגירה גרמניה. חברת האם בגירה מערכות תמשיך לפתח ולייצר מוצרים חדשניים ומובילים, לשווק את המערכות ברחבי העולם ולספק תמיכה מלאה ללקוחות בביצוע פרויקטים, תוך סינרגיה מלאה עם חברות הבת.
מוצרי בגירה, בשילוב המתודולוגיה הייחודית של החברה, יביאו לשינוי משמעותי בתפיסת האימונים בארץ ובעולם, אימון מקצועי, יומיומי ומדיד בכל מקום, כולל יכולות הסמכה ובקרה מתקדמות. מערכות האימון כאמל"ח, משפרות את קטלניות ושרידות הלוחם בקצה המבצעי ובשדה הקרב.
האלוף במיל', יואל סטריק, נשיא בגירה ישראל ציין כי: "אני נרגש להצטרף למשפחת בגירה, חברה עם שליחות אמיתית ותרומה משמעותית לעוצמתה של מדינת ישראל. בכוונתי לפעול יחד עם ההנהלה והעובדים להמשך צמיחה, חדשנות והשפעה בתחומי הביטחון, ההדרכה והטכנולוגיה."
ירון מזרחי, מנכ"ל קבוצת בגירה ציין כי: ""אני שמח וגאה על הצטרפותו של יואל לשורות בגירה. הניסיון הרב שלו בפיקוד, בניהול מערכות מורכבות ובחשיבה אסטרטגית יתרום תרומה משמעותית להמשך פיתוח החברה ולמימוש חזוננו העיקרי, להיות שחקן מרכזי ומוביל בתחום ההדרכה והסימולציה בישראל ובעולם. יואל מביא עמו שילוב נדיר של ערכים, מנהיגות ומצוינות, שמתאימים בדיוק לרוח בגירה. מינויו מהווה נדבך נוסף בהמשך צמיחתה של בגירה והתחזקותה בשוק הישראלי והבינלאומי."