FINTECH DAY בבנק הבינלאומי

הבינלאומי ערך את יום הפינטק - FIBI FINTECH DAY 2025 זו השנה הרביעית, והשנה עם מבט לעתיד הפיננסים בעידן הבינה המלאכותית. היום כלל תחרות בין חברות פינטק כאשר בתחרות זכתה חברת Wonderful – שמפתחת מערכת לניהול סוכני .AI הזוכה תזכה בשיתוף פעולה עם הבינלאומי.

בתחרות השתתפו ארבע חברות שהגיעו לגמר- Insait – סוכני AI לשיפור שירות של מוסדות פיננסיים, - Solitics הגברת מעורבות (Engagement) של לקוחות - Pensod ,פתרון לניהול מוצרים הפנסיונים ו- Wonderful שזכתה.

את האירוע פתח מנכ"ל הבנק אלי כהן: "הכנס הזה הוא הרבה יותר מאירוע – הוא במה. במה לרעיונות פורצי דרך, לדיונים, ולחיבורים חדשים בין גופים פיננסיים, חברות טכנולוגיה ויזמים. AI הוא תחום בעל פוטנציאל עצום, והוא משנה את הדרך שבה אנו חושבים, פועלים ומשרתים את לקוחותינו. בבנק הבינלאומי אנו רואים בטכנולוגיה הזו לא רק אתגר, אלא גם הזדמנות – הזדמנות לשפר תהליכים, להעצים את חוויית הלקוח, ולהציע פתרונות חכמים, מדויקים ויעילים יותר. כל זאת, כמובן, תוך שמירה על זהירות ואחריות – ערכים שמובילים אותנו בכל צעד".

שירלי שהם קליין ראש המערך לבנקאות מתקדמת: "החשיבה שלנו על AI היא אסטרטגית, אנחנו פתוחים לחדשנות בתחום הזה, ומקדמים פתרונות שיתנו ערך גם ללקוחות שלנו וגם לעובדים שלנו, זאת בזהירות הנדרשת ובהבנה שגורם אנושי ימשיך להיות חלק מהותי בתקשורת עם הלקוח" .

עמי איזקוב מנהל החדשנות והפינטק של הבנק: "אנחנו בעיצומו של שינוי עומק: בינה מלאכותית היא לא גימיק או צ'טבוט – היא שכבת תשתית. היא מאפשרת לנו לבנות שירותים שלא היו אפשריים רק לפני שנה."

בצוות השופטים: הדר סיטרמן נוריס שותפה בקרן הון הסיכון Team8, פרופסור ענבל יהב ממכון קולר באוניברסיטת תל אביב, כפיר מסיקה ממיקרוסופט ובכירי הבנק הסמנכ"לים: שירלי שהם קליין, רון גריסרו, ורד גולן, אלה גולן, ליאורה שכטר, ליליה קפלן, נחמן ניצן, מוריה הופטמן דורון ויעל רונן.

