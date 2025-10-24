תיק אישי
המדדים שעלו למרות הירידות ואיזה קרנות גייסו - סיכום שבועי בבורסת ת"א

שבוע מעורב בבורסה גיוסים של 3.6 מיליארד שקל באג"ח קונצרניות - סקירה שבועית של המסחר: 19 באוקטובר - 23 באוקטובר, 2025

 

 
שבוע מעורב בבורסה / תמונה: Dreamstime שבוע מעורב בבורסה / תמונה: Dreamstime
 
אהוד ניר, כלכלן ביחידת המחקר, הבורסה לניירות ערך
24/10/2025


מדדי מניות 

מדדי שווי שוק

שינוי השבוע

שינוי מתחילת השנה

ת"א–35

-0.4%

33.6%

ת"א–90

-1.6%

36.4%

ת"א–125

-0.7%

35%

ת"א–SME60

-1.2%

31.3%

ת"א 90 ובנקים

-0.4%

38.9%

מדדים ענפיים

שינוי השבוע

שינוי מתחילת השנה

ת"א טק-עילית

-2.6%

40.4%

ת"א בנקים-5

2.6%

45.6%

ת"א ביטוח

2.4%

109.2%

ת"א רשתות שיווק

-1.6%

33.5%

ת"א-נפט וגז

-1.8%

44.5%

ת"א נדל"ן

-1.3%

22.7%

מדדי המניות בתל אביב

סיימו את השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי הדגל - ת"א-35, ת"א-125, ות"א-90 ירדו בשיעורים של כ-0.4%, כ-1.6%, וכ-0.7%, בהתאמה. מנגד, מדדי הבנקים והביטוח עלו בשיעורים של כ-%2.6 וכ-2.4%, בהתאמה. המגמה המעורבת הושפעה מהמשך אי-הוודאות הגיאו-פוליטית.

מדדי איגרות החוב

הממשלתיות ומדדי איגרות החוב הקונצרניות סיימו את השבוע גם כן במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות

נרשמה פעילות ערה, כאשר גויסו השבוע כ-3.6 מיליארד שקל, ב-9 הנפקות לציבור וב-3 הקצאות פרטיות. בנוסף, כ-2.6 מיליארד שקל גויסו באיגרות חוב מובנות. 

בקרנות

נרשמו רכישות בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים ומדדי אג"ח מקומיים, לעומת מכירות שנרשמו בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים.

נרשמו הזרמות לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות, לקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות, ולקרנות הכספיות.

תנועות משקיעים בקרנות - גיוס של כ 1 מיליארד שקלים

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו השבוע קניות נטו בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים

נרשמו מכירות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל, ובקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף נמוך.

בקרנות הכספיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל. 

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל,

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף נמוך.

בתל אביב

מדדי המניות בתל אביב סיימו את השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי הדגל - ת"א-35, ת"א-125, ות"א-90 ירדו בשיעורים של כ-0.4%, כ-1.6%, וכ-0.7%, בהתאמה. מנגד, מדדי הבנקים והביטוח עלו בשיעורים של כ-2.6% ושל כ-2.4%, בהתאמה. המגמה המעורבת הושפעה מהמשך אי-הוודאות הגיאו-פוליטית.

מגמה חיובית נרשמה השבוע בבורסות בארה"ב, עם פתיחת עונת הדוחות לרבעון השלישי. דוחות חזקים שהתפרסמו תמכו בעליות והגבירו את אמון המשקיעים, למרות המתיחות המסחרית עם סין. מדד ה- Dow Jones עלה בשיעור של כ-0.9%, מדד ה- S&P 500עלה בשיעור של כ-0.5%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-0.3%. 

הבורסות באירופה נסחרו השבוע גם כן במגמה חיובית, כאשר מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ-1.3%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-1.7%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.9%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.4%. 

בשוק איגרות החוב - האפיק הממשלתי הצמוד ירד בשיעור של כ-0.2%, והאפיק הלא צמוד נותר כמעט ללא שינוי. מדדי איגרות החוב הארוכות הובילו את הירידות השבוע כאשר מדד תל גוב-צמודות 15+ ירד בשיעור של כ-0.7%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ ירד בשיעור של כ-0.6%. 

מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות ירדו בשיעור של כ-0.2%, ומדד איגרות החוב הלא צמודות ירד בשיעור של כ-0.1%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 ירד בשיעור של כ-0.3%, ומדדי תל-בונד שקליים במח"מים קצרים עלו בשיעור של עד כ-0.1%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי, על שיעור של כ-3.9%. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה מעט השבוע והיא עומדת על כ-3.95%, לעומת כ-4.01% בסוף השבוע הקודם, על רקע ביקוש לנכסי מקלט מחשש לפגיעה בפעילות הכלכלית בשל השבתת הממשל, וכן בצל המתיחות המסחרית בין ארה"ב לסין. 


הנפקות בשוק איגרות החוב 

בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-3.6 מיליארד שקל ב-9 הנפקות לציבור וב-3 הקצאות פרטיות, כמפורט בטבלה שלהלן:

שם החברה

ענף/עיסוק

סכום

(במיליוני שקלים)

הנפקה לציבור / הקצאה פרטית

סדרה נסחרת/ חדשה

סוג הצמדה

מח"מ

(שנים)

ריבית/

תשואה לפדיון

דירוג

"מעלות" /"מדרוג"

אנקור פרופרטיס

נדל"ן ובנייה

136

הנפקה לציבור

נסחרת

ללא

3.5

8.8%

BBB+

הפניקס גיוסי הון

ביטוח

500

הנפקה לציבור

חדשה

מדד

9.5

2.79%

Aa3

רני צים*

נדל"ן ובנייה

246

הנפקה לציבור

חדשה

מדד

5.1

2.5%

BBB+

מבנה

נדל"ן ובנייה

970

הנפקה לציבור

נסחרת

מדד

6.8

2.8%

AA, Aa2

לייטסטון

נדל"ן ובנייה

261

הנפקה לציבור

נסחרת

ללא

4

6%

A+

כלל גיוסי הון

ביטוח

594

הנפקה לציבור

חדשה

ללא

8.6

5.12%

A+, A1

נאוי

שירותים פיננסיים

145

הנפקה לציבור

חדשה

ללא

2.9

1.25%

A

סילברסטיין נכסים

נדל"ן ובנייה

300

הנפקה לציבור

נסחרת

ללא

3.65

5.48%

AA

הילה משרדים

נדל"ן ובנייה

102

הנפקה לציבור

חדשה

מדד

3.7

5.2%

ללא

שלמה נדל"ן

נדל"ן ובנייה

100

הקצאה פרטית

נסחרת

ללא
 

2.3

 

 

4.97%

A3

אאורה

נדל"ן ובנייה

10

הקצאה פרטית

נסחרת

ללא

4.6

5.02%

A2

מימון ישיר

שירותים פיננסיים

258

הקצאה פרטית

נסחרת

מדד

5.1

3.18%

A1

*החבילה כללה גם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של כ-7 ש"ח.


בנוסף, גויסו השבוע כ-2.6 מיליארד שקל בארבע הנפקות של איגרות חוב מובנות הנושאות ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנע בין 0.17% לבין 0.21%.


הנפקת איגרות חוב ממשלתיות 

משרד האוצר גייס השבוע כ-2.9 מיליארד שקל בהנפקה של איגרות חוב בבורסה, כאשר כ-68% מהסכום גויס באג"ח שקלי וכ-32% גויס באג"ח צמוד מדד. 


מאקרו ושונות

ישראל

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודשים יוני-אוגוסט, נרשמה עליה בשיעור של כ-4.6% בפדיון רשתות השיווק, ועליה בשיעור של כ-1.8% בפדיון רשתות המזון.

בהתאם לנתוני החשב הכללי במשרד האוצר, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי ועומד על כ-4.7% מהתוצר.


מדדי איגרות חוב

מדד

שינוי השבוע

שינוי מתחילת השנה

תל גוב-צמודות

-0.2%

4.9%

תל גוב-שקלי

0.03%

6.7%

תל בונד-60

-0.2%

6.2%

תל בונד-שקלי

-0.1%

5.5%


 מטבע חוץ

מטבע

שינוי השבוע

שינוי מתחילת השנה

דולר/שקל

0.5%-

9.6%-

אירו/ שקל

-1.4%

0.6%
