המדדים שעלו למרות הירידות ואיזה קרנות גייסו - סיכום שבועי בבורסת ת"א



מדדי מניות

מדדי שווי שוק שינוי השבוע שינוי מתחילת השנה ת"א–35 -0.4% 33.6% ת"א–90 -1.6% 36.4% ת"א–125 -0.7% 35% ת"א–SME60 -1.2% 31.3% ת"א 90 ובנקים -0.4% 38.9% מדדים ענפיים שינוי השבוע שינוי מתחילת השנה ת"א טק-עילית -2.6% 40.4% ת"א בנקים-5 2.6% 45.6% ת"א ביטוח 2.4% 109.2% ת"א רשתות שיווק -1.6% 33.5% ת"א-נפט וגז -1.8% 44.5% ת"א נדל"ן -1.3% 22.7%

מדדי המניות בתל אביב

סיימו את השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי הדגל - ת"א-35, ת"א-125, ות"א-90 ירדו בשיעורים של כ-0.4%, כ-1.6%, וכ-0.7%, בהתאמה. מנגד, מדדי הבנקים והביטוח עלו בשיעורים של כ-%2.6 וכ-2.4%, בהתאמה. המגמה המעורבת הושפעה מהמשך אי-הוודאות הגיאו-פוליטית.

מדדי איגרות החוב

הממשלתיות ומדדי איגרות החוב הקונצרניות סיימו את השבוע גם כן במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות

נרשמה פעילות ערה, כאשר גויסו השבוע כ-3.6 מיליארד שקל, ב-9 הנפקות לציבור וב-3 הקצאות פרטיות. בנוסף, כ-2.6 מיליארד שקל גויסו באיגרות חוב מובנות.

בקרנות

נרשמו רכישות בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים ומדדי אג"ח מקומיים, לעומת מכירות שנרשמו בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים.

נרשמו הזרמות לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות, לקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות, ולקרנות הכספיות.

תנועות משקיעים בקרנות - גיוס של כ 1 מיליארד שקלים

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו השבוע קניות נטו בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים

נרשמו מכירות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל, ובקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף נמוך.

בקרנות הכספיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל.

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל,

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף נמוך.

בתל אביב

מגמה חיובית נרשמה השבוע בבורסות בארה"ב, עם פתיחת עונת הדוחות לרבעון השלישי. דוחות חזקים שהתפרסמו תמכו בעליות והגבירו את אמון המשקיעים, למרות המתיחות המסחרית עם סין. מדד ה- Dow Jones עלה בשיעור של כ-0.9%, מדד ה- S&P 500עלה בשיעור של כ-0.5%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-0.3%.

הבורסות באירופה נסחרו השבוע גם כן במגמה חיובית, כאשר מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ-1.3%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-1.7%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.9%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.4%.

בשוק איגרות החוב - האפיק הממשלתי הצמוד ירד בשיעור של כ-0.2%, והאפיק הלא צמוד נותר כמעט ללא שינוי. מדדי איגרות החוב הארוכות הובילו את הירידות השבוע כאשר מדד תל גוב-צמודות 15+ ירד בשיעור של כ-0.7%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ ירד בשיעור של כ-0.6%.

מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות ירדו בשיעור של כ-0.2%, ומדד איגרות החוב הלא צמודות ירד בשיעור של כ-0.1%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 ירד בשיעור של כ-0.3%, ומדדי תל-בונד שקליים במח"מים קצרים עלו בשיעור של עד כ-0.1%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי, על שיעור של כ-3.9%. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה מעט השבוע והיא עומדת על כ-3.95%, לעומת כ-4.01% בסוף השבוע הקודם, על רקע ביקוש לנכסי מקלט מחשש לפגיעה בפעילות הכלכלית בשל השבתת הממשל, וכן בצל המתיחות המסחרית בין ארה"ב לסין.



הנפקות בשוק איגרות החוב

בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-3.6 מיליארד שקל ב-9 הנפקות לציבור וב-3 הקצאות פרטיות, כמפורט בטבלה שלהלן: