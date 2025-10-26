NVIDIA מרחיבה את מרכז הפיתוח בבאר שבע פי שלושה ותגייס מאות עובדים בדרום

אנבידיה ממשיכה להרחיב את פעילותה בישראל, ומודיעה כי תעתיק את מרכז המחקר והפיתוח שלה בבאר שבע לאתר חדש שיהיה גדול פי שלושה מזה הקיים. האתר החדש בפארק ההייטק של גב-ים בעיר, בהיקף של כ-3,000 מ"ר, צפוי להתחיל לפעול במתכונת מלאה עד לסוף המחצית הראשונה של 2026.
זהו האתר הדרומי ביותר של אנבידיה בישראל, והוא מצטרף למרכזי הפיתוח הקיימים בתל אביב, רעננה, יוקנעם, מבוא כרמל ותל חי. במסגרת ההתרחבות, אנבידיה מתכוונת לגייס מאות עובדים נוספים באזור הדרום למרכז המורחב, ביניהם מפתחי שבבים, מהנדסי חומרה ותוכנה, ארכיטקטים, סטודנטים ובוגרי תארים מתקדמים.
"הרחבת מרכז הפיתוח של אנבידיה בבאר שבע משקפת את המחויבות שלנו להגיע אל המהנדסות והמהנדסים הטובים ביותר - בכל מקום שבו הם נמצאים," אמר עמית קריג, סגן נשיא בכיר ב-NVIDIA ומנהל מרכז הפיתוח של אנבידיה בישראל. "הסייט החדש ישמש בית מקצועי למאות אנשי פיתוח נוספים מבאר שבע והסביבה, שייקחו חלק ביצירת טכנולוגיות חומרה ותוכנה פורצות דרך ויקדמו חדשנות עולמית בבינה מלאכותית".
״הקמת הסייט החדש של אנבידיה והרחבת פעילותה בעיר פי שלושה, מהווים בשורה גדולה וחשובה לעיר באר שבע ולנגב," אמר רוביק דנילוביץ׳, ראש עיריית באר שבע. "החלטה זו מבטאת אמון באקו-סיסטם הבאר-שבעי, ותיצור מאות מקומות עבודה חדשים שיחזקו את ההון האנושי בעיר ויבססו את מעמדה של באר שבע כמרכז חדשנות מוביל".
פעילות מרכז הפיתוח המורחב בבאר שבע הינה חלק מן הפעילות הנרחבת של אנבידיה בישראל, בפיתוח טכנולוגיות המניעות את מהפכת ה-AI. הצוותים הנוכחיים ואלו שיצטרפו אליהם, יקחו חלק בפיתוח חומרה ותוכנה מתקדמים לתקשורת בינה מלאכותית (AI Networking), ובהם מוצרי NVIDIA Spectrum-X Ethernet, Quantum-X InfiniBand, NVLink, ConnectX ו-BlueField DPUs, כמו גם מעבדים מרכזיים למרכזי נתונים (CPUs) ועוד.
הדמיה של הבניין בו יוקם הסייט, קרדיט: משה צור אדריכלים