שירות התעסוקה: בספטמבר עמד מספר דורשי העבודה על 172.7 אלף, נמוך ב-7.2% ממספרם בחודש אוגוסט

עיקר הירידה במספר דורשי העבודה מקורה בחזרת מפוטרי הקיץ לעבודה.

גם החודש מספר תובעי הבטחת ההכנסה נמוך מאוד, ועמד על 37.9 אלף בלבד.

ככלל, נרשמה ירידה בכל הערים (ירידה ממוצעת של 9.3%-), המשמעותיות ביותר בערים חרדיות (כמודיעין עילית, 38.2%-) ובאילת (17.6%-).

חזרת מפוטרי הקיץ לעבודה וההכרה למפרע בזכות לחל"ת לימי "עם כלביא", הובילו גם לירידה משמעותית יותר במספר הנשים, החשופות יותר הן לפיטורי קיץ והן לחל"ת במצבי משבר.

עיקרי הנתונים:

התפלגות דורשי העבודה לפי סוג תביעה: הן במספר תובעי האבטלה והן במספר תובעי הבטחת ההכנסה נרשמו ירידות ביחס לחודש שקדם, כאשר במספר תובעי האבטלה נרשמה ירידה משמעותית בהרבה – 9.2% (ירידה של 13.2 אלף) לעומת 0.25% בלבד (ירידה של כ-100 בלבד). מכל מקום, מספר תובעי הבטחת ההכנסה שומר על עקביות יחסית ביחס לחודשי השנה החולפת ועמד החודש על 37.9 אלף בלבד, מהנמוכים ביותר בעשורים האחרונים

התפלגות דורשי העבודה לפי גיל: מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, כתוצאה השתנתה במקצת התפלגותה הגילית של מצבת דורשי העבודה. בעוד שיעור הצעירים (עד 34) ירד ועמד החודש על 28% הרי ששיעור קבוצת הביניים (35-54) ושיעור קבוצת המבוגרים (מעל 55) עלה ב-0.9 וב-0.6 נקודות האחוז ועמד החודש על 42.7% ועל 29.3%, בהתאמה. שינויים אלו, יש להניח, מקורם בהשפעה הדיפרנציאלית הן של פיטורי הקיץ, הפוגעים יותר בצעירים, והן של הנסיבות המלחמתיות שנרשמו בחודש יוני ('עם כלביא') שהשפיעו יותר על ענפים המאופיינים יותר בתעסוקת צעירים. לפיכך, עם חזרת מפוטרי הקיץ מזה ועם ההכרה הרטרואקטיבית של יוצאי החל"ת במצבע 'עם כלביא' שהתאפשרה גם באוגוסט, ירדו מספרם ושיעורם של הצעירים באופן משמעותי יותר

התפלגות דורשי העבודה לפי מגדר: הירידה בקרב כלל דורשי העבודה ניכרה הן בקרב גברים והן בקרב נשים, אולם בקרב נשים היא הייתה משמעותית בהרבה (8.3% לעומת כ-5.7%). כתוצאה, ירד שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה בהשוואה לחודש יולי ב-0.7 נקודות האחוז. זאת, ובדומה לצעירים, נוכח העובדה שחשופות יותר לפגיעת פיטורי הקיץ וכן למצבי משבר. לפיכך, עם חזרת מפוטרי הקיץ לעבודה וכמו גם ההכרה הרטרואקטיבית ליוצאי החל"ת בחודש יוני שהתאפשרה גם באוגוסט, ירד מספר הנשים במהלך חודש ספטמבר בצורה משמעותית יותר מאשר גברים

התפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים: להשפעה המשולבת של חזרת מפוטרי הקיץ מזה ושל ההכרה למפרע בזכאות ליוצאי החל"ת ביוני גם בחודשים יולי ואוגוסט נודעה השפעה על ההתפלגות של דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים כלכליים. בשעה שהאשכולות הנמוכים (1-3), בהם לא מעט יישובים חרדים, השלימו מאז חודש יולי ירידה של 7 נקודות האחוז בשיעורם מכלל דורשי העבודה, שעמד החודש על 36.2%, הרי שאשכולות הביניים (4-7) רשמו עלייה מאז יולי של 6.3 נקודות האחוז ושיעורם עמד על 43.1% החודש ואילו האשכולות הגבוהים (8-10) השלימו עלייה של 1 נקודות האחוז בשיעורם מאז יולי והוא עמד החודש על 20.7%. העלייה בשיעור האשכולות הביניים והגבוהים למול הירידה באשכולות הנמוכים משקפת את מגמת השתנות התמהיל הסוציולוגי של דורשי העבודה שאפיין את השנה האחרונה והיטשטש קצת נוכח ההכרה למפרע בזכאות יוצאי החל"ת. כעת, בשוך תקופת ההכרה נדמה שחזרה המגמה להשפיע על מצבת דורשי העבודה

התפלגות דורשי העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה: צירוף חזרת מפוטרי הקיץ והכרה למפרע בזכאות לחל"ת גם באוגוסט הובילה לירידה משמעותית יותר במספר ובשיעור החרדים- ירידה של כ-20.8%, שהובילה לירידה של 1.4 נקודות האחוז בשיעורם מכלל דורשי העבודה שעמד החודש על 8.4%; לעומת ירידות של 5.9% ו-5.6% במספר הערבים והיהודים שאינם חרדים, בהתאמה, וכתוצאה לעלייה של 0.4 ו-1.1 נקודות האחוז, בהתאמה, בשיעוריהם שעמדו החודש על 26.5% (הערבים) ו-65.1% (היהודים שאינם חרדים)

התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד בחודשיים האחרונים: גם כאן ניכרה ההשפעה המשולבת של ההכרה למפרע בזכות יוצאי החל"ת במבצע 'עם כלביא' לצד החזרה של מפוטרי הקיץ. בהשוואה ליולי, נרשמה ירידה ב-46 מתוך 49 משלחי יד שנבדקו, שהממוצע שלה עמד על 18.6%- כאשר הבולטים ביותר היו משלחי יד שחשופים יותר לצמצום הפעילות המשקית בהם במהלך מצבי משבר (לדוג': ירידה של 43.7%- בקרב גננים ומגדלי גידולים; של 38.4%- בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי האמנות, תרבות וקולינריה; ו-37.8%- בקרב מנהלים בתחום המסחר הקמעונאי והסיטונאי), אך גם בקרב עובדים החשופים יותר לפיטורי קיץ (לדוג': ירידה של 36.2%- בקרב מטפלים בילדים וסייעים למורים; ו-28.5%- בקרב עובדי ספורט וכושר). מנגד, נרשמה עלייה בקרב רופאים (5.6%) ובקרב בעלי משלח יד בתחום המשפט (1.7%)

שיעור דורשי העבודה לפי ערים בעלות למעלה מ- 40 אלף תושבים: כמרבית חודשי השנים האחרונות, גם החודש הובילו את הרשימה רהט (6%) ואום אל פחם (5.9%), כשאחריהן עכו (5.1%) ועפולה וקריית גת (4.8%) שהיו לערים היהודיות בעלות שיעור דורשי העבודה הגבוה ביותר. ככלל, גם החודש הערים עם שיעור דורשי העבודה הגבוהים ביותר הן פריפריאליות, חרדיות או ערביות, כשמנגד השיעורים הנמוכים ביותר נרשמו גם החודש בערים החזקות יותר כרעננה, כפר סבא ורמת השרון. גם כאן ניכרה השפעתן המושלבת של חזרת מפוטרי הקיץ מזה וההכרה למפרע בזכאות לחל"ת שהתאפשרה גם באוגוסט, וכביטוי הירידות המשמעותיות יותר נרשמו בערים חרדיות (לדוג': מודיעין עילית עם ירידה של 38.2%-) ובאילת (17.6%-) שכלכלתה מושתתת על תיירות ורבים מעובדיה יצאו לחל"ת במהלך חודש יוני

עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה: "מגמות התעסוקה שאפיינו את החודש האחרון משקפות את המציאות - השוק חזק ומיומן בהתאוששות מהירה ממצבי משבר. לצד זאת, עם סיום המלחמה המסתמן עיננו פקוחה לחזרתם של רבבות המילואימניקים הביתה, שייתכן שחלקם יתקשו לחזור לעבודה, בטווח הקצר או הארוך. שירות התעסוקה ערוך ומעמיד בפניהם מגוון רחב מאוד של מענים תעסוקתיים, לרבות ייעוץ, הכוונה והכשרות בתחומים שונים. קוראת, שוב, למשרתי המילואים ולבנות ובני זוגם להיעזר בנו - חפשו את ממדים לתעסוקה ברשת, זו זכותכם וזו חובתנו"

הבוקר (ראשון) מפרסם שירות התעסוקה את דופק שוק העבודה המסכם את התנועות שנרשמו בשוק העבודה הישראלי במהלך חודש ספטמבר, ומנותניו עולה כי במהלך החודש ירד מספר דורשי העבודה בכ-7.2% (ירידה של 13.4 אלף) ועמד בסך הכל על 172.7 אלף. בניכוי עונתיות, עולה שהירידה משמעותית עוד יותר בשיעור של 11.5% (ירידה של 21.3 אלף) ומספר דורשי העבודה עמד על 163.2 אלף. עיקר הירידה, מסבירים בשירות התעסוקה, מקורה בחזרת מפוטרי הקיץ לעבודה עם תחילת שנת הלימודים. כביטוי לכך, הירידה במספר הנשים דורשות העבודה הייתה כפולה מהירידה במספר הגברים דורשי העבודה, שהלא נשים נפגעות יותר מתופעת פיטורי הקיץ. בנוסף, מסבירים בשירות התעסוקה, הירידה במספר דורשי העבודה הושפעה גם בשולי מימוש ההכרה הרטרואקטיבית לזכאות יוצאי החל"ת במהלך מבצע 'עם כלביא' אשר התאפשרה גם באוגוסט.





מבין 172.7 אלף דורשי העבודה 134.3 אלף היו רשומים גם בחודש שקדם (להלן: "המלאי") ואילו 37.4 אלף הם נרשמים חדשים (להלן: "הזרם"), המהווים 28.3% מכלל דורשי העבודה- גבוה מחודשי ספטמבר של השנים האחרונות, פרט לשנת 2019 בה שיעורם וגם מספרם היה דומה לספטמבר השנה, כ-28% ו-36.8 אלף. לעומת זאת, בספטמבר אשתקד, שהמלאי היה עדיין תחת השפעת מלחמת 'חרבות ברזל' ולפיכך מספר הזרם היה יחסית גבוה (35.4 אלף) אך שיעורם היווה 23.8% בלבד.

א. התפלגות דורשי העבודה לפי סוג תביעה: הן במספר תובעי האבטלה והן במספר תובעי הבטחת ההכנסה נרשמו ירידות ביחס לחודש שקדם, כאשר במספר תובעי האבטלה נרשמה ירידה משמעותית בהרבה – 9.2% (ירידה של 13.2 אלף) לעומת 0.25% בלבד (ירידה של כ-100 בלבד). מכל מקום, מספר תובעי הבטחת ההכנסה שומר על עקביות יחסית ביחס לחודשי השנה החולפת ועמד החודש על 37.9 אלף בלבד, מהנמוכים ביותר בעשורים האחרונים.

הירידה במספר דורשי העבודה שאפיינה את חודש ספטמבר השתקפה בצורה משמעותית בהרבה במספר תובעי האבטלה – ירידה של 9.2%, מ-142.2 אלף באוגוסט ל-129.1 אלף. זאת, נוכח חזרת מפוטרי הקיץ וכמו גם ברישום הרטרואקטיבי של יוצאי החל"ת, שנחשבים לתובעי דמי אבטלה, שהתאפשרה גם באוגוסט. מנגד, גם במספר תובעי הבטחת ההכנסה נרשמה ירידה שולית מאוד, מ-38 אלף באוגוסט ל-37.9 אלף בספטמבר- עקבי למספרם במרבית חודשי השנה האחרונה בה היקפי תובעי הבטחת ההכנסה היו לנמוכים ביותר בעשורים האחרונים.





כאשר בוחנים את מספר תובעי האבטלה ומספר תובעי הבטחת ההכנסה על ציר הזמן ובהשוואה למספרם בספטמבר 2024 (ספטמבר 2024=100%) עולה כי פרט לחודש יוני בו התרחש מבצע "עם כלביא" הרי שהן מספר תובעי הבטחת ההכנסה והן מספר תובעי האבטלה מצוי במגמת ירידה די עקבית. כאשר בחודש יוני נרשמה עלייה בשני סוגי התביעות, ואילו בדמי האבטלה נרשמה עלייה משמעותית בהרבה כפי שניתן לראות בתרשים 3. עוד נראה בתרשים כי ביולי, אוגוסט וספטמבר מספר תובעי האבטלה גבוה מכל חודשי השנה החולפת, לרבות ספטמבר אשתקד, וזאת, ככל הנראה בעיקר נוכח יוצאי החל"ת ב-"עם כלביא" שהוכרה זכאותם רטרואקטיבית והתאפשרה גם באוגוסט, וייתכן שחלקם גם בספטמבר.





ב. התפלגות דורשי העבודה לפי גיל: מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, כתוצאה השתנתה במקצת התפלגותה הגילית של מצבת דורשי העבודה. בעוד שיעור הצעירים (עד 34) ירד ועמד החודש על 28% הרי ששיעור קבוצת הביניים (35-54) ושיעור קבוצת המבוגרים (מעל 55) עלה ב-0.9 וב-0.6 נקודות האחוז ועמד החודש על 42.7% ועל 29.3%, בהתאמה. שינויים אלו, יש להניח, מקורם בהשפעה הדיפרנציאלית הן של פיטורי הקיץ, הפוגעים יותר בצעירים, והן של הנסיבות המלחמתיות שנרשמו בחודש יוני ('עם כלביא') שהשפיעו יותר על ענפים המאופיינים יותר בתעסוקת צעירים. לפיכך, עם חזרת מפוטרי הקיץ מזה ועם ההכרה הרטרואקטיבית של יוצאי החל"ת במצבע 'עם כלביא' שהתאפשרה גם באוגוסט, ירדו מספרם ושיעורם של הצעירים באופן משמעותי יותר.

מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, וכתוצאה השתנה תמהיל דורשי העבודה. בקבוצת הצעירים (עד 34) נרשמה ירידה של 12% (6.6 אלף) ביחס מספרם באוגוסט, וכתוצאה ירד שיעורם ב-1.4 נקודות האחוז ועמד על 28%; בקבוצת הביניים (35-54) נרשמה ירידה פחות משמעותית של כ-5.1% (כ-4 אלף), וכתוצאה עלה שיעורם ב-0.9 נקודות האחוז ועמד החודש על 42.7%; ואילו בקבוצת המבוגרים (מעל 55) נרשמה ירידה דומה של כ-5.2% (כ-2.8 אלף), וכתוצאה עלה שיעורם בכ-0.6 נקודות האחוז ועמד החודש על 29.3%.

יש להניח שהירידה המשמעותית יותר שנרשמה במספר הצעירים מקורה בחזרת מפוטרי הקיץ לעבודה, תופעה הפוגעת יותר בצעירים; וכמו גם בהכרה הרטרואקטיבית ליוצאי החל"ת במבצע 'עם כלביא', שבאו מענפי משק המאופיינים בשיעור עובדים צעירים גבוה, אשר התאפשרה גם באוגוסט. לכן, מספר דורשי העבודה רשם ירידות משמעותיות בהרבה מאשר זה של שתי קבוצות הגיל האחרות, וכתוצאה שיעורם ירד ושיעור הקבוצות האחרות עלה.





ג. התפלגות דורשי העבודה לפי מגדר: הירידה בקרב כלל דורשי העבודה ניכרה הן בקרב גברים והן בקרב נשים, אולם בקרב נשים היא הייתה משמעותית בהרבה (8.3% לעומת כ-5.7%). כתוצאה, ירד שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה בהשוואה לחודש יולי ב-0.7 נקודות האחוז. זאת, ובדומה לצעירים, נוכח העובדה שחשופות יותר לפגיעת פיטורי הקיץ וכן למצבי משבר. לפיכך, עם חזרת מפוטרי הקיץ לעבודה וכמו גם ההכרה הרטרואקטיבית ליוצאי החל"ת בחודש יוני שהתאפשרה גם באוגוסט, ירד מספר הנשים במהלך חודש ספטמבר בצורה משמעותית יותר מאשר גברים.

הן מספר דורשות העבודה והן מספר דורשי העבודה ירד החודש, אך בפער מובחן – בהשוואה ליולי, מספר דורשות העבודה ירד ב- 8.3% (ירידה של 8.9 אלף) ואילו מספר דורשי העבודה ירד בכ-5.7% (ירידה של 4.5 אלף). כתוצאה, יריד שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה ב-0.7 נקודות האחוז ועמד החודש על 56.9%. זאת, כתוצאת שתי עובדות – נשים חשופות יותר לתופעת פיטורי הקיץ, לפיכך עם חזרת מפוטרי הקיץ לעבודה ירד מספר דורשות העבודה; ובנוסף, באופן מסורתי נשים חשופות יותר להשפעה תעסוקתית של מצבי משבר, בסגרי המלחמה כמו בעצימות מלחמתית, בדומה לצעירים. לפיכך, נשים הוצאו לחל"ת במהלך 'עם כלביא' בהיקפים גדולים יותר מאשר גברים, ונוכח ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות של יוצאי החל"ת ב-'עם כלביא' שהתאפשרה גם באוגוסט הרי שהירידה הגדולה לה נוכחנו במספר כלל דורשי העבודה באה בעיקר מקרב הנשים.





ד. התפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים: להשפעה המשולבת של חזרת מפוטרי הקיץ מזה ושל ההכרה למפרע בזכאות ליוצאי החל"ת ביוני גם בחודשים יולי ואוגוסט נודעה השפעה על ההתפלגות של דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים כלכליים. בשעה שהאשכולות הנמוכים (1-3), בהם לא מעט יישובים חרדים, השלימו מאז חודש יולי ירידה של 7 נקודות האחוז בשיעורם מכלל דורשי העבודה, שעמד החודש על 36.2%, הרי שאשכולות הביניים (4-7) רשמו עלייה מאז יולי של 6.3 נקודות האחוז ושיעורם עמד על 43.1% החודש ואילו האשכולות הגבוהים (8-10) השלימו עלייה של 1 נקודות האחוז בשיעורם מאז יולי והוא עמד החודש על 20.7%. העלייה בשיעור האשכולות הביניים והגבוהים למול הירידה באשכולות הנמוכים משקפת את מגמת השתנות התמהיל הסוציולוגי של דורשי העבודה שאפיין את השנה האחרונה והיטשטש קצת נוכח ההכרה למפרע בזכאות יוצאי החל"ת. כעת, בשוך תקופת ההכרה נדמה שחזרה המגמה להשפיע על מצבת דורשי העבודה.

בשנה האחרונה אנו עדים למגמה עקבית של השתנות התמהיל הסוציולוגי של דורשי העבודה, במסגרתה שיעורן של הקבוצות החזקות מכלל דורשי העבודה מצוי בעלייה. מגמה זו היטשטשה במקצת במהלך "עם כלביא" ובחודש יוני, נוכח ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת, וכן נוכח תופעת פיטורי הקיץ. זאת, משום שהקבוצות החלשות יותר חשופות הרבה יותר להשפעות התעסוקתיות של מצבי משבר וכן לפיטורי הקיץ. אולם, באוגוסט ובספטמבר חזרה המגמה ושיעור האשכולות הגבוהים (8-10) עלה מאז יולי ב-1 נקודות האחוז, ועמד החודש על 20.7%. בדומה, עלה גם שיעור אשכולות הביניים (4-7) ובצורה משמעותית יותר, כאשר מאז יולי עלה ב-6.1 נקודות האחוז ועמד החודש על 43.1%. לעומת זאת, שיעור האשכולות הנמוכים (1-3) השלים ירידה של 7 נקודות האחוז מאז יולי ועמד החודש 36.2%.

ירידת האשכולות הנמוכים מקורה, כך נראה, בחזרת מפוטרי הקיץ לעבודה וכן בהכרה למפרע בזכאות ליוצאי החל"ת בחודש יוני שהתאפשרה בחודשים יולי ואוגוסט, ושתי התופעות אופייניות יותר ליישובים מהאשכולות הנמוכים, בעיקר יישובים חרדים. מנגד, העלייה באשכולות הגבוהים יותר, הביניים והגבוהים, מקורה בחזרה למגמה שאפיינה את השנה האחרונה של היחלשות הקבוצות החזקות ועליית שיעורם בקרב דורשי העבודה.





ה. התפלגות דורשי העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה: צירוף חזרת מפוטרי הקיץ והכרה למפרע בזכאות לחל"ת גם באוגוסט הובילה לירידה משמעותית יותר במספר ובשיעור החרדים- ירידה של כ-20.8%, שהובילה לירידה של 1.4 נקודות האחוז בשיעורם מכלל דורשי העבודה שעמד החודש על 8.4%; לעומת ירידות של 5.9% ו-5.6% במספר הערבים והיהודים שאינם חרדים, בהתאמה, וכתוצאה לעלייה של 0.4 ו-1.1 נקודות האחוז, בהתאמה, בשיעוריהם שעמדו החודש על 26.5% (הערבים) ו-65.1% (היהודים שאינם חרדים).

הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בכל שלוש קבוצות האוכלוסייה העיקריות, אך בעצימות משתנה וכתוצאה השתנה תמהיל דורשי העבודה. הירידה המשמעותית ביותר, ובאופן דרמטי, נרשמה בקרב החרדים- מספרם ירד החודש בכ-20.8% (3.8 אלף) בהשוואה למספרם באוגוסט, וכתוצאה ירד שיעורם ב-1.4 נקודות האחוז ועמד על 8.4%; מספר הערבים ירד החודש בכ-5.9% (2.9 אלף), וכתוצאה עלה שיעורם ב-0.4 נקודות האחוז ועמד החודש על 26.5%; ואילו שיעור היהודים שאינם חרדים ירד החודש בכ-5.6% בלבד (6.7 אלף), וכתוצאה עלה שיעורם ב-1.1 נקודות האחוז ועמד החודש על 65.1%.

הפער המשמעותי מקורו בחזרת מפוטרי הקיץ לעבודה וכמו בהכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת שהתאפשרה גם באוגוסט- מסורתית, תופעת פיטורי הקיץ מאפיינת בצורה הרבה יותר משמעותית את החברה החרדית, ואכן בכל שנה מספר דורשי העבודה החרדים ושיעורם עולה בחודש יוני-אוגוסט ויורד בספטמבר. השנה הדבר אכן קרה ביוני ויולי, אך באוגוסט לא, כי הסתבר שרבים מזכאי החל"ת במבצע 'עם כלביא' היו חרדים, ולפיכך חרף פיטורי הקיץ מספר ושיעורם החרדים ירדו באוגוסט. בספטמבר חברו יחד חזרת מפוטרי הקיץ וההכרה למפרע בזכאות לחל"ת והובילו לירידה משמעותית במספר ובשיעור החרדים.





ו. התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד בחודשיים האחרונים: גם כאן ניכרה ההשפעה המשולבת של ההכרה למפרע בזכות יוצאי החל"ת במבצע 'עם כלביא' לצד החזרה של מפוטרי הקיץ. בהשוואה ליולי, נרשמה ירידה ב-46 מתוך 49 משלחי יד שנבדקו, שהממוצע שלה עמד על 18.6%- כאשר הבולטים ביותר היו משלחי יד שחשופים יותר לצמצום הפעילות המשקית בהם במהלך מצבי משבר (לדוג': ירידה של 43.7%- בקרב גננים ומגדלי גידולים; של 38.4%- בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי האמנות, תרבות וקולינריה; ו-37.8%- בקרב מנהלים בתחום המסחר הקמעונאי והסיטונאי), אך גם בקרב עובדים החשופים יותר לפיטורי קיץ (לדוג': ירידה של 36.2%- בקרב מטפלים בילדים וסייעים למורים; ו-28.5%- בקרב עובדי ספורט וכושר). מנגד, נרשמה עלייה בקרב רופאים (5.6%) ובקרב בעלי משלח יד בתחום המשפט (1.7%).

גם בחינת התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד (רמה 3 על פי הגדרות הלמ"ס) משקפת את השפעתם המשולבת של זעזוע "עם כלביא" מזה ושל פיטורי הקיץ מזה, וגם כאן "עם כלביא" השפיע הרבה יותר. בחינה זו מלמדת כי בחודשיים האחרונים נרשמה ירידה כמעט בכל משלחי היד (46 מתוך 49). בממוצע, נרשמה עליה של 18.6% - כאשר בשבעה משלחי יד נרשמה ירידה של למעלה מ-30% וב-24 משלחי יד נרשמה ירידה משמעותית יותר מזו הממוצעת. למעשה, רק בשלושה משלחי יד נרשמו עליות – רופאים (5.6%), בעלי משלח יד בתחום המשפט (1.7%) ומפתחי תכנה ומנתחי יישומים (0.4%).

כך או כך, הירידות המשמעותיות ביותר נרשמו במשלחי היד החשופים יותר לצמצום הפעילות המשקית במצבי משבר, ובמקרה זה "עם כלביא" שאירוע ביוני, וכן לתופעת פיטורי הקיץ. כך נרשמה ירידה של 43.7%- בקרב גננים ומגדלי גידולים; של 38.4%- בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחום האמנות, תרבות וקולינריה; 37.8%- בקרב מנהלים בתחום המסחר הקמעוני והסיטונאי; 36.2%- בקרב מטפלים בילדים וסייעים למורים;ו-35.5%- בקרב מוכרים בחנויות; של 55.8%- בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי האומנות, התרבות והקולינריה.



תרשים 8: התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד (רמה 3) – אוגוסט 2025 לעומת יוני 2025